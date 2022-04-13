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Новини Обмін полоненими
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ЧАЕС (494) Національна гвардія (1459) полонені (2192) Монастирський (392)

Україна веде перемовини про обмін 169 нацгвардійців, яких взяли в полон на ЧАЕС, - Монастирський

чаес,окупанти

Україна веде перемовини з російськими загарбниками про обмін 169 військовослужбовців Нацгвардії, які потрапили в полон на Чорнобильській АЕС.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Чорнобиль — це трагічна сторінка нашої історії. Ми, на жаль, маємо констатувати, що там потрапили в полон 169 військовослужбовців Нацгвардії. Сьогодні частина з них, за нашою інформацією, перебуває на території республіки Білорусь, частина - в Росії.

Ми були на місці, де їх утримували. Це підземелля без світла, без можливості нормально спілкуватися. У них забрали всі засоби зв’язку, коли вони перебували там. І потім їх вивезли. Яка їхня доля, на жаль, сказати не можу", - сказав міністр.

Монастирський уточнив, що наразі ведуться перемовини про їхній обмін, який буде, можливо, лише після закінчення активної фази бойових дій.

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Нагадуємо, 31 березня, тікаючи з території Чорнобильської АЕС, російські окупанти забрали з собою нацгвардійців, яких тримали у полоні з першого дня вторгнення - 24 лютого.

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Топ коментарі
+24
170 нацгвардейцев? Непонятно отсутствие сопротивления оркам. Если из-за угрозы разрушения и выброса радиации, то на кой хрен там они вообще находились? Гонять бомжей,чтобы арматуру не таскали? Или чтобы олени пыль не поднимали на территории?
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13.04.2022 23:14
+20
169 нацгвардейцев сдались в первый же день в плен? Пускай там и сидят до конца войны. У нас по моему более заслуженные люди есть в росийском плену которых нужно освобождать. Ато опять за важных кацапских пленных мы привезем очередную Сравченко, а остальных менять ненакого будет.
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13.04.2022 23:20
+18
Хай сидят в плену. Что это за дела?

В Гостомеле такое же количество ********** путинскую элитную десантуру. Даже срочники там лучше дедов сражались.

А тут 170 человек сдались. Хрень какая-то.
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13.04.2022 23:19
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Ожидаемо! Надеюсь все склеится.
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13.04.2022 23:12 Відповісти
ого. 1 чмошник медведчук вполне подойдет. все равно они его сами сожрут. на завтрак.
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13.04.2022 23:14 Відповісти
Мертвенчука тільки на весь Маріуполь
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13.04.2022 23:18 Відповісти
170 нацгвардейцев? Непонятно отсутствие сопротивления оркам. Если из-за угрозы разрушения и выброса радиации, то на кой хрен там они вообще находились? Гонять бомжей,чтобы арматуру не таскали? Или чтобы олени пыль не поднимали на территории?
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13.04.2022 23:14 Відповісти
Нацгвардія на ЧАЕС була озброєна лише АКСУ. І скоріше за все - строковики, 19-20 років. Проти бронетехніки та спецназу не дуже попреш.
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13.04.2022 23:29 Відповісти
Якщо апелювати до слабкого озброєння тоді виникає інше питання - невже не вистачило розуму відійти ? Їх там що - у котел взяли на ЧАЕС ? (( Адже не 10 чи 20 - 169 ! Таке враження що той хто ними командував сам наказ віддав на здачу у полон.
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14.04.2022 00:15 Відповісти
Ви зразу ж підганяєте кілька запитань на разі: 1. Чому там знаходились "тільки строеовики з АКСУ при фатичному проведені орками маневрів поблизу кордону? 2. Чому на такий об"єкт або поблизу не було розміщено боєздатних підрозділів зокрема артилерію не кажучи про якісь саперні роботи?3.Чому не було вчасно наказу на відхід хоча б десь в ближні ліси І так тих чому назбирається десяток.
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14.04.2022 01:01 Відповісти
Так селян вчили коктелямі зупиняти колони, а ці хлопці маючи досвід могли б спалити там увесь ліс
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14.04.2022 01:13 Відповісти
Я задавался теми же вопросами.один из вариантов ответа это аваковцы.разгонять мирных могут,а на все остальное не потянут.. другие варианты ещё хуже.
Потому что с военной точки зрения они обосрались по полной.тупо сдались
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13.04.2022 23:56 Відповісти
Готують мертвенчука?
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13.04.2022 23:16 Відповісти
Медведчука если уж и менять то только на Мариуполь и его защитников.
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13.04.2022 23:18 Відповісти
Стільки він для Тупіна не коштує.
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13.04.2022 23:32 Відповісти
Хай сидят в плену. Что это за дела?

В Гостомеле такое же количество ********** путинскую элитную десантуру. Даже срочники там лучше дедов сражались.

А тут 170 человек сдались. Хрень какая-то.
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13.04.2022 23:19 Відповісти
У Нацгвардії багато різних людей. У тому числі тих, хо намагалися взяти Майдан. Ніхто ж так і не почистив МВС від вати
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13.04.2022 23:29 Відповісти
Так нацгвардію створили вже після майдану , і туди ж ніби мєнтів колишніх не брали.
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14.04.2022 00:17 Відповісти
ВВ-шників не вважали за мєнтов, але в будь-якому разі новою складовою МВС стали лише патрульні - це десь 1%, усі інші залишалися зі старих часів, а більшість з тих, небагатьох, кого все ж таки звільнили через тяжкі злочини - поновилися через суд. Лише Беркут розігнали, але багато хто пішов у охоронні структури зберігши старі зв'язки у мусарні.
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14.04.2022 10:20 Відповісти
169 нацгвардейцев сдались в первый же день в плен? Пускай там и сидят до конца войны. У нас по моему более заслуженные люди есть в росийском плену которых нужно освобождать. Ато опять за важных кацапских пленных мы привезем очередную Сравченко, а остальных менять ненакого будет.
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13.04.2022 23:20 Відповісти
на медведчука походу, мда
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13.04.2022 23:20 Відповісти
Про пленных в Мариуполе опять ни слова.
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13.04.2022 23:20 Відповісти
Там их до 100 человек, остальное фейки орков
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13.04.2022 23:30 Відповісти
где ты был раньше...?
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14.04.2022 00:43 Відповісти
Я предлагаю обменять их на треть Медведчука.
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14.04.2022 00:41 Відповісти
Тільки в мене питання чому раніше про це не казали щоб громадани знали що така проблема є? Візгу та радощів було що окупанти копали рудий ліс та всім їм піздець разів 100 засрали усі канали телеграм
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14.04.2022 01:23 Відповісти
 
 