Україна веде перемовини про обмін 169 нацгвардійців, яких взяли в полон на ЧАЕС, - Монастирський

Україна веде перемовини з російськими загарбниками про обмін 169 військовослужбовців Нацгвардії, які потрапили в полон на Чорнобильській АЕС.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.

"Чорнобиль — це трагічна сторінка нашої історії. Ми, на жаль, маємо констатувати, що там потрапили в полон 169 військовослужбовців Нацгвардії. Сьогодні частина з них, за нашою інформацією, перебуває на території республіки Білорусь, частина - в Росії.

Ми були на місці, де їх утримували. Це підземелля без світла, без можливості нормально спілкуватися. У них забрали всі засоби зв’язку, коли вони перебували там. І потім їх вивезли. Яка їхня доля, на жаль, сказати не можу", - сказав міністр.

Монастирський уточнив, що наразі ведуться перемовини про їхній обмін, який буде, можливо, лише після закінчення активної фази бойових дій.

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Нагадуємо, 31 березня, тікаючи з території Чорнобильської АЕС, російські окупанти забрали з собою нацгвардійців, яких тримали у полоні з першого дня вторгнення - 24 лютого.