Зеленський прокоментував заяву Макрона про "братні народи": Обов'язково обговорю з ним це питання
Президент Володимир Зеленський планує поговорити із французьким колегою Емманюелем Макроном з приводу його заяви про те, що українці та росіяни - "брати".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції з президентами Естонії, Литви, Латвії та Польщі.
"Я чесно не чув пана президента Французької Республіки. Якщо ця заява правдива... ми не втрачаємо жодної деталі, такі речі для нас дуже болючі, тому я обов'язково зроблю все, щоб сьогодні з ним поговорити про саме це питання. Якщо не сьогодні, то завтра, коли він знайде час", - зазначив глава держави.
Нагадаємо, раніше Макрон відмовився назвати злочини РФ щодо українців геноцидом та сказав, що українці та росіяни - брати.
Топ коментарі
+31 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар13.04.2022 23:22
+21 Maksim Perepelitca
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+16 Джохар Перильдович Мафусаилов
показати весь коментар13.04.2022 23:20
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Будь ласка, зачекайте...
Я вважав макарона розумнішим .
Не заладилось что-то у Каина.
Видно, Авель уже не тот.
Не терпила он неприкаянный,
А скорее наоборот.
Вот он встал, матерясь и харкая.
Покачнулся разок слегка.
Нож обломанный под лопаткою:
(Подвела братана рука!)
Вот напрягся весь, раскорячился,
Зубы стиснул, В глазах - свинец.
И зассал старшой, и попятился
Он лицом к лицу не боец.
- Что глядишь на меня не по-доброму?
Мы ж одна семья, я ж твой брат!
Ты же сам пошел не в ту сторону,
Так что сам, считай, виноват.
Ты забудь, браток, коль пропало че,
Я же просто свое вернул.
Обопрись скорей на мое плечо,
Ты ножом сам себя пырнул.
Авель выслушал, плюнул под ноги
И сказал ему слово свое:
-Да не брат ты мне, гнида подлая!
И пошел покупать ружье.
Марк Шмураков 29.01.2018
пане президенте чекаємо на звіт
перемовини зложи - аграхімію з подоляком повісь і шо б чалий там десь недалеко ґойдався.
тоді повірю шо ти не жид, а еврей....
Хотя эта с*ка после короны вообще сидеть должна..
Забыл посмотреть, за кого эфиопия в ООН голосовала....
1/2
СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ !
немцы, те хоть каски дали, а эти..., (даже не знаю как их назвать) бабла на аваковских вертолетах напилили, а когда нам стало трудно, для ВСУ и коробку спичек зажали.....
не последовательный у нас какой-то пол-шестой..... Федот, да не тот.....
Наприклад, кОзак - той що боровся за свободу,
а кАзак - це ОМОН імператора.
Тепер придивилися - братків собаки доїдають по канавах.