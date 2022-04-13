"Якщо щось трапиться із Віктором Медведчуком, відповідати доведеться Зеленському", - спікер Держдуми РФ Володін

Спікер Держдуми РФ прокоментував затримання кума Путіна Віктора Медведчука.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Зеленський закував у наручники свого опонента. Медведчук виступав за незалежну Україну, побудову позаблокової держави — головна його відмінність від Зеленського, який танцює під дудку США", - йдеться в повідомленні.

За словами Володіна нібито через це Медведчука не підтримують США та ЄС.

"Зеленський намагається подати його зрадником, закувши в кайданки. Для нього він конкурент номер один. Усі це розуміють. Якщо щось трапиться із Віктором Медведчуком, відповідати доведеться Зеленському", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ФСБ РФ планувала вивезти Медведчука в Придністров'я, а звідти до Москви, - Баканов