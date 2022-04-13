Указ вышел - Рубежное еще пытаемся "освободить", а Лисичанск и Северодонецк с землей будем сравнивать, - перехоплення розмови російського окупанта на Донбасі. АУДIО
В рамках роботи Міжвідомчого координаційного центру при ГУР МО, за участі Національної поліції України, отримано чергове перехоплення розмов військовослужбовців противника, які розкривають плани російського командування щодо війни в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ГУР Міноборони.
Так, мобілізований військовослужбовець армії агресора, Олег Карасьов, розповів дружині про те, які вказівки отримали російські військові щодо подальших дій в Україні: "Путін сказав, якщо до 10 травня ні х… не зробимо, то все з землею рівняти".
Згідно з їхньою інформацією, є розпорядження "Рубіжне ще намагаємось "звільнити", а Лисичанськ і Сєвєродонецьк із землею зрівнюємо. Не будемо намагатись. Наші контрактники ні х… просунутися не можуть. Позасідали так (ЗСУ), що кожен день з танків і зі всієї х…, а їм по х… Наших стріляють кожного дня".
Ця розмова підтверджує, що РФ цілеспрямовано перейшла до тактики знищення українських міст та злочинів проти мирного населення за прямою вказівкою вищого військово-політичного керівництва країни, зокрема президента путіна.
Будь ласка, зачекайте...
Батуринська трагедія, знищення Батурина російськими військами, різанина в Батурині - каральні дії московських військ із захоплення і знищення столиці гетьмана https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B8 #Мазепи https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 #Батурина і його мешканців 12 листопада 1708 року. Під час цих дій були вирізані всі мешканці міста, незалежно від віку і статі. За різними оцінками загинуло від 11 до 15 тисяч батуринців.
Різанина в Батурині: дикунство Москви | Ірина Фаріон |
https://youtu.be/3a4WSaroOI0
Этих персон и людьми не хочется называть..
члін моржовий вам по усьому хлєбалу, а не Україна!
Чи треба заборонити в'їзд на острів туристам з параші !
87% тайців проголосувало за те щоб заборонити і тільки 3% ні.
Зараз світ поділяє не географія, а ментальність - ти належиш до цивілізації чи рашистів.?
Здохніть , кляті москалі 😡
Мы поняли: кацапы не люди.
Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.
Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.
Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.
Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.
Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.
Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.
Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.
Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.
Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.
Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.
Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.
Убей кацапа - это просит старуха-мать.
Убей кацапа - это молит тебя дитя.
Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
А то Украина - 42 млн граждан , а какого-то болгарина Грозева постоянно пиарят , Вот на хрена ? С такими записями кацапских розмов и приказов - Украина будет на полосах сми год , даже если война закончиться скоро . Мир будет просыпаться и засыпать с мыслью об Украине
Ви дивитесь на цю тему с точки зору звичайного українця.
ПОТОМУ ЧТО общество требует справедливости
А ПОЧЕМУ в Украине этого нет ? Потому что общество не созрело до уважения к правоохранителям и судьям ( бо есть проблемы с самими судьями и полицейскими) . Украинское общество не требует справедливости .
пример : в Словакии из-за убийства одного журналиста во всех городах вышли люди на протест и кабмин ушёл в отставку
А в Украине сколько журналистов убили ? Ответ напрашивается сам собой,
Так что ещё раз объясняю Вам , что записи телефонных переговоров в СМИ будут интересны западному обществу, их будут анализировать и складывать портрет кацапа.
Тому записі з телефоними розмовами - саме те що треба для западних журналістів.
VRAŽDA ( вражда) - убийство
ЗАКАЖИ МЕСТО НА КЛАДБИЩЕ.
МЕСТА ТАМ БУДУТ ДОРОЖАТЬ С КАЖДЫМ ДНЁМ.
ПОВЕРЬ МНЕ...
НУ А ДЕТИШКАМ СКАЖЕШЬ, ПОГИБ МОЛ ПАПАНЯ ВАШ НЕ ЗА ***...
Бо Гуглем нічого такого не знаходиться.
Це повинно бути на перших шпальтах провідних світових газет!
Це прямий доказ геноциду Держави!!!