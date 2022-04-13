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окупація (6534) перехоплення (347)

Указ вышел - Рубежное еще пытаемся "освободить", а Лисичанск и Северодонецк с землей будем сравнивать, - перехоплення розмови російського окупанта на Донбасі. АУДIО

В рамках роботи Міжвідомчого координаційного центру при ГУР МО, за участі Національної поліції України, отримано чергове перехоплення розмов військовослужбовців противника, які розкривають плани російського командування щодо війни в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ГУР Міноборони.

Так, мобілізований військовослужбовець армії агресора, Олег Карасьов, розповів дружині про те, які вказівки отримали російські військові щодо подальших дій в Україні: "Путін сказав, якщо до 10 травня ні х… не зробимо, то все з землею рівняти".

Згідно з їхньою інформацією, є розпорядження "Рубіжне ще намагаємось "звільнити", а Лисичанськ і Сєвєродонецьк із землею зрівнюємо. Не будемо намагатись. Наші контрактники ні х… просунутися не можуть. Позасідали так (ЗСУ), що кожен день з танків і зі всієї х…, а їм по х… Наших стріляють кожного дня".

Ця розмова підтверджує, що РФ цілеспрямовано перейшла до тактики знищення українських міст та злочинів проти мирного населення за прямою вказівкою вищого військово-політичного керівництва країни, зокрема президента путіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я своих боюсь больше, чем бандеровцев": російський солдат шокований звірствами товаришів по службі, - перехоплення СБУ. АУДIО

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Топ коментарі
+54
Половину слов маты, и у жены и у мужа...
Этих персон и людьми не хочется называть..
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13.04.2022 23:56
+44
В Таїланді на острові Пхукет, видання Пхукет Ньюс провело голосування.
Чи треба заборонити в'їзд на острів туристам з параші !
87% тайців проголосувало за те щоб заборонити і тільки 3% ні.
Зараз світ поділяє не географія, а ментальність - ти належиш до цивілізації чи рашистів.?

Здохніть , кляті москалі 😡
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14.04.2022 00:02
+27
Америку відкрили, гляньте на Маріуполь, не можуть захопити - рівняють з землею.
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13.04.2022 23:54
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Америку відкрили, гляньте на Маріуполь, не можуть захопити - рівняють з землею.
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13.04.2022 23:54 Відповісти
історію треба вчить ‼️‼️‼️
Батуринська трагедія, знищення Батурина російськими військами, різанина в Батурині - каральні дії московських військ із захоплення і знищення столиці гетьмана https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B8 #Мазепи https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0 #Батурина і його мешканців 12 листопада 1708 року. Під час цих дій були вирізані всі мешканці міста, незалежно від віку і статі. За різними оцінками загинуло від 11 до 15 тисяч батуринців.

Різанина в Батурині: дикунство Москви | Ірина Фаріон |

https://youtu.be/3a4WSaroOI0
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14.04.2022 00:13 Відповісти
Половину слов маты, и у жены и у мужа...
Этих персон и людьми не хочется называть..
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13.04.2022 23:56 Відповісти
Це кацапська національна ідея - зрівняти Україну з землею.

члін моржовий вам по усьому хлєбалу, а не Україна!
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14.04.2022 00:01 Відповісти
В Таїланді на острові Пхукет, видання Пхукет Ньюс провело голосування.
Чи треба заборонити в'їзд на острів туристам з параші !
87% тайців проголосувало за те щоб заборонити і тільки 3% ні.
Зараз світ поділяє не географія, а ментальність - ти належиш до цивілізації чи рашистів.?

Здохніть , кляті москалі 😡
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14.04.2022 00:02 Відповісти
87%+3%=90%. Щодо 10%, що залишились - мабуть, не могли второпати, що це за країна та в якій частині Африки вона знаходиться.
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14.04.2022 00:11 Відповісти
Таіланд - це Африка?
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14.04.2022 04:50 Відповісти
Я цього не казав. Лише припустив, що тайці там запоребрик шукатимуть.
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14.04.2022 08:22 Відповісти
Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Залужному!
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14.04.2022 00:08 Відповісти
Мы знаем все. Мы помним все.
Мы поняли: кацапы не люди.

Отныне слово кацап для нас самое страшное проклятье.
Отныне слово кацап разряжает ружье.

Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать.

Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа твой день пропал.

Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы.

Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя.

Он возьмет твоих и будет мучить их в своей окаянной Московии.

Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа вилами или топором.

Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя.

Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинского человека и опозорит украинскую женщину.

Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов.

Не считай дней. Не считай верст.
Считай одно: убитых тобою кацапов.

Убей кацапа - это просит старуха-мать.

Убей кацапа - это молит тебя дитя.

Убей кацапа - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!

Евр. Илья ЭРЕНБУРГ.
«Фашистская звезда», 24 июля 1942 г (№173 [5236]
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14.04.2022 00:10 Відповісти
‼️‼️Надо эти аудио переговоры передавать иностранным журналистам - весь массив записей . Пусть работают на ПЕРВЫЕ ПОЛОСЫ ГАЗЕТ
А то Украина - 42 млн граждан , а какого-то болгарина Грозева постоянно пиарят , Вот на хрена ? С такими записями кацапских розмов и приказов - Украина будет на полосах сми год , даже если война закончиться скоро . Мир будет просыпаться и засыпать с мыслью об Украине
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14.04.2022 00:10 Відповісти
Не буде. Вони ж звичайні нормальні люди. Такого тиску психіка не витримує. І є просте рішення - перемкнути канал. Занадто багато фактів не дають часу на роздуми і викликають зайвий стресс. Тому потрібно ретельно обирати факти і вагомо їх представляти в прайм-тайм. Для тих хто дійсно хоче знати більше є інтернет.
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14.04.2022 00:41 Відповісти
Ви не розуміете структуру новин на Западе.
Ви дивитесь на цю тему с точки зору звичайного українця.
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14.04.2022 00:57 Відповісти
Я багато років прожив на Заході. І мене добре навчали в LSE як формувати суспільну думку. А ще до цього навчали в КДУ ім. Шевченко радянським методам впливу. За останні 20 років нічого в цьому плані за винятком big data не змінилось. І це єдиний дійсно новий і важливий інструмент який діє швидше і непомітно.
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14.04.2022 01:05 Відповісти
А Вы не задумывались почему в ЕС , Британии , США, Канаде считается нормой ежевечерние брифинги полиции для смив случае каких то событий , почему регулярно отслеживаются в сми проведение судов со съемкой из зала ?

ПОТОМУ ЧТО общество требует справедливости
А ПОЧЕМУ в Украине этого нет ? Потому что общество не созрело до уважения к правоохранителям и судьям ( бо есть проблемы с самими судьями и полицейскими) . Украинское общество не требует справедливости .

пример : в Словакии из-за убийства одного журналиста во всех городах вышли люди на протест и кабмин ушёл в отставку
А в Украине сколько журналистов убили ? Ответ напрашивается сам собой,
Так что ещё раз объясняю Вам , что записи телефонных переговоров в СМИ будут интересны западному обществу, их будут анализировать и складывать портрет кацапа.
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14.04.2022 03:16 Відповісти
Не перебільшуйте зацікавленість пересічних європейців проблемами України. В них своїх проблем вистачає. Так, це проблеми іншого рівня і тому, як Ви вірно відзначили, вони вимагають справедливості для себе. Соціальна солідарність це те що відрізняє умовно православну Україну від умовно протестантської Західної Європи. Переварювати "лишню інформацію" просто немає часу якби комусь не хотілось до чогось привернути увагу. Привернули. Це добре. А от спроба влізти в кожну праску викличе реакцію відторгнення. Це як з ліками. Передозування викликає важкі наслідки. Інформація, безумовно має бути регулярною! Як серіал. Як кажуть поляки "що занадто то не здраво". Небезпеку кацапів вже зрозуміли, але для більш глибоко рівня усвідомлення потрібне правильне експертне дозування. У нас для того щоб перетворити кацапа в ворога і остаточно дегуманізувати цих варварів знадобилось 8 (вісім) років але фінальне зрушення в сприйнятті кацапів відбулося лише після початку вторгнення.
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14.04.2022 04:05 Відповісти
Я дивлюсь Словацькі новини . Поки що Україна на першому місті . У европейців не богато матеріалу. Вот словацький журналист поїхав до Київа і робить репортаж с замінованих кацапами теріторий. Про мародерство, зґвалтування і розмови кацапов матеріалів нема - ЧОМУ ? Тому що журналісти не розуміють української мови ? Про те, що грузили намародерене в поштових відділеннях Біларусі материалів нема . ЧОМУ? А може журналісти НЕ ВІРЯТЬ в такий жах ? Про те що з України гонять в рашу авто - матеріалів нема
Тому записі з телефоними розмовами - саме те що треба для западних журналістів.
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14.04.2022 07:16 Відповісти
VRAH ( враг) - по словацки « убийца» .

VRAŽDA ( вражда) - убийство
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14.04.2022 07:21 Відповісти
ало-ало, ты тут? ... може здохла)))
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14.04.2022 00:24 Відповісти
ЖЕНА ОЛЕГА КАРАСЁВА!
ЗАКАЖИ МЕСТО НА КЛАДБИЩЕ.
МЕСТА ТАМ БУДУТ ДОРОЖАТЬ С КАЖДЫМ ДНЁМ.
ПОВЕРЬ МНЕ...

НУ А ДЕТИШКАМ СКАЖЕШЬ, ПОГИБ МОЛ ПАПАНЯ ВАШ НЕ ЗА ***...
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14.04.2022 00:25 Відповісти
А ми у відповідь москву з землею зрівняємо.
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14.04.2022 00:56 Відповісти
Вдарити по Ростову, Білгороду.Зрівняти їх з землею. Треба брати приклад з Ізраїлю, на кожен обстріл, руйнувати дома цапські. Ніхто не звинувачує Ізраїль у такої тактики.Кров за кров та око за око.
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14.04.2022 01:04 Відповісти
Помиляєтесь. ООН офіційно прирівняло ізраїльський сіонізм до комунізму і фашизму. Якби не вето які постійно накладає США в ООН стосовно рішень спрямованих на протидію сіоністській політиці то від Ізраїлю б уже і місця на карті не лишилось - ізолювали і задавили б санкціями. Ізраїль не може бути прикладом для України бо діє неадекватно. Наприклад, декілька років назад за смерть одного солдата цахалу було розстріляно ціле місто і вбито 1119 палестинців. Навіть німецькі фашисти такого не робили. За смерть одного рядового вони "гуманно" розстрілювали 10 заручників, а за 1 офіцера 100. В Україні ізраїльське лобі приховує цю інформацію але в світі це широко обговорюється. Розумієте, це вже не традиційне "око за око"... Як то кажуть, не можна бути "трошки вагітною". Або/або.
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14.04.2022 02:05 Відповісти
Було б добре, якби ви навели джерело про такі діі Ізраілю.
Бо Гуглем нічого такого не знаходиться.
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14.04.2022 04:56 Відповісти
Є така дуже впливова організація "Антидиффамаційна Ліга" в якій вважають що інформація такого типу є "наклепом" на все єврейство...
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14.04.2022 05:18 Відповісти
... на відміну від нас євреї створили собі ,,залізний купол" по захисту своїх дій як держави так дій євреїв у будь-якій країні, і як тільки єврея притягають до відповідальності за економічні, політичні чи кримінальні злочини, це відразу класифікується, як антисимітизм - безпрограшний варіант.
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14.04.2022 06:48 Відповісти
Цю розмову, перекладену на всі мови світу - повинна почути влада і населення всіх країн світу, що підтримують Україну.

Це повинно бути на перших шпальтах провідних світових газет!

Це прямий доказ геноциду Держави!!!
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14.04.2022 02:22 Відповісти
Підтримую !!!
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14.04.2022 07:23 Відповісти
А **** , освободители, дети собаки , как женщины , с низкой социальной ответствиннтью ,.. И ещё одна ремарка , я со своей женой если говорю на руском, такой язык 😝, не употребляю , это не руский, мы не хотим говорить, на таком, поносе, . И это их так в школах учат????
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14.04.2022 09:27 Відповісти
Алло алло ты тут ? Ты уже и накуй ей не нужен она спать пошла , надеюсь следующий звонок вне досягаемости , потушен наглухо , **** сровняли с землей , упакован в мешок с любовью и калом ...Доложите *****..
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14.04.2022 23:42 Відповісти
Скоро мы ******** всех кто пришел к нам с оружием.А потом будем равнять рашу-парашу.Таким ********* нету прощения и пощады.Рвать и резать кацапов ******,планы на будущее
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15.04.2022 08:07 Відповісти
 
 