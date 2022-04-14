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геноцид (307) Нуланд (175)

Визнання дій російської армії в Україні геноцидом відбудеться в США на офіційному рівні, - Нуланд

бородянка,війна,обстріл,руйнування

Офіційне визнання дій РФ в Україні геноцидом займе чимало часу, проте з високою вірогідністю таке рішення буде прийнято.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на "Європейську правду", таку заяву в інтерв’ю CNN зробила заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд

Вона відмічає, що президент Байден, назвавши дії РФ геноцидом "говорив від душі, коли назвав те, що ми бачимо в Україні геноцидом, скоєним Російською Федерацією та її армією".

Втім, Нуланд уточнює, що "процес збору доказів займе тривалий час", і лише тоді уряд зможе офіційно ухвалити рішення про геноцид.

"Але я збираюся передбачити, що те, що президент Байден назвав, – це те, що ми в кінцевому підсумку, ймовірно, отримаємо, коли зможемо зібрати всі ці докази. Адже, те, що відбувається там, не є випадковістю. Це навмисне рішення Росії знищити Україну та її мирне населення", – додає Нуланд.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден першим із західних лідерів зробив подібну заяву під час виступу в Айові. Зокрема, президент США зазначив, що Владімір Путін намагається "стерти навіть ідею бути українцем".

Також читайте: За оцінками США, в Україні вбито понад 10 тис. російських військових, – Нуланд

Автор: 
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Топ коментарі
+15
А це вже цікаво.
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14.04.2022 00:18
+15
Так дійсно , в Україні орки рф , чинять геноцид украінського народу 😠
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14.04.2022 00:21
+13
Це вже ні в кого сумніву не викликає. Достатньо подивитись, що вони роблять, що говорять, що пишуть.
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14.04.2022 00:27
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А це вже цікаво.
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14.04.2022 00:18 Відповісти
Насправді - це не має жодного значення, бо це лишу формулювання, яким будуть наживати військові злочини імпотенти ООН. Ні на що більше це не впливає.
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14.04.2022 09:23 Відповісти
Так дійсно , в Україні орки рф , чинять геноцид украінського народу 😠
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14.04.2022 00:21 Відповісти
Походу взрослые дяди решили решать все серьезно с рф.
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14.04.2022 00:25 Відповісти
Це вже ні в кого сумніву не викликає. Достатньо подивитись, що вони роблять, що говорять, що пишуть.
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14.04.2022 00:27 Відповісти
Спасибі США. Друг пізнається в біді.

Макрон відмовився назвати дії росії в Україні геноцидом.
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14.04.2022 00:37 Відповісти
Викусик, нам все раано, где это будет, главное шевелитесь быстрее!
https://twitter.com/i/status/1497312261559525380
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14.04.2022 00:48 Відповісти
Thanks! ❤️
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14.04.2022 01:00 Відповісти
Любий суд мав би оцінювати всі обставини що призвели до певної події. А тому варто було б об'єднувати в одну справу весь системний ІСТОРИЧНИЙ ГЕНОЦИД Росії щодо України. Тим самим показати, що це ніяка не випадковість, а системна політика Росії - знищення українців, як нації та України, як держави вцілому. Величезна кількість історичних прикладів ще за царської Росії, всі комуністичні злочини - особливо колективізація та "розкуркулення", всі штучні голодомори, депортації, і т.д. Український уряд мав би проявити ініціативу(!!!) залучити провідних українських та закордонних істориків(що займались, займаються цією тематикою), об'єднати їх в одну потужну робочу групу і запропонувати свою допомогу уряду США, а саме - надати історичні докази для цієї справи. Лише в такому випадку буде сформована об'єктивна і зрозуміла картина того, що відбувається зараз. Буде не швидко. Але якщо цього так не зробити, тоді й справедливість не візьме гору. І війни будуть з Росією періодично повторюватись. Росіяни настільки напереписували свою, українську історію(та історії інших народів з "тюрми народів"), що самі себе катастрофічно обманули, а зараз через системну пропаганду ще й сформували до безмежності фашистське суспільство, яке погрожує всьому світу "ядерним раєм" і систематично веде війни проти сусідніх країн. Таке справедливе розслідування могло б піти на користь і самій Росії. Можливо варто було б запросити і російських представників з того ж "Меморіалу". Не сперечатись з ними, а працювати виключно з доказовою базою. Археологія в першу чергу! Бо архіви та письмові докази росіяни переписують вже не одне століття. Як належні докази могли б прийматись лише оригінали історичних документів після належних еспертиз. Звернутись до сусідніх країн, та системно опрацювати їх архівні фонди, особливо за період Київської Русі і далі. Бо, як кажуть "без покаяння немає прощення". Навіть Католицька церква в особі Івана Павла ІІ вибачилась перед мусульманами за хрестові походи. А Росія й далі, в ХХІ ст. хоче будувати своє майбутнє, як держави, середньовічними методами: не на реальному історичному підгрунті , не інтелектом та власною важкою працею, а на міфах з переписаної історії, на кістках та крові, працею підкорених та пригноблених народів, багнетами яничарів з російськими паспортами, які не знають власної історії.
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14.04.2022 03:10 Відповісти
God bless America!!!
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14.04.2022 06:23 Відповісти
Ось навіщо РФ напала на Україну.. Срати вони хотіли на "рускоговорящий народ".. Ресурси лише ресурси з країни яку хотіли зробити колонією..

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14.04.2022 12:17 Відповісти
НЕОБХОДИМО ВЫСЛАТЬ ВСЕХ РОССИЯН ИЗ США !!!
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14.04.2022 13:46 Відповісти
 
 