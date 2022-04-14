Визнання дій російської армії в Україні геноцидом відбудеться в США на офіційному рівні, - Нуланд
Офіційне визнання дій РФ в Україні геноцидом займе чимало часу, проте з високою вірогідністю таке рішення буде прийнято.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на "Європейську правду", таку заяву в інтерв’ю CNN зробила заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд
Вона відмічає, що президент Байден, назвавши дії РФ геноцидом "говорив від душі, коли назвав те, що ми бачимо в Україні геноцидом, скоєним Російською Федерацією та її армією".
Втім, Нуланд уточнює, що "процес збору доказів займе тривалий час", і лише тоді уряд зможе офіційно ухвалити рішення про геноцид.
"Але я збираюся передбачити, що те, що президент Байден назвав, – це те, що ми в кінцевому підсумку, ймовірно, отримаємо, коли зможемо зібрати всі ці докази. Адже, те, що відбувається там, не є випадковістю. Це навмисне рішення Росії знищити Україну та її мирне населення", – додає Нуланд.
Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден першим із західних лідерів зробив подібну заяву під час виступу в Айові. Зокрема, президент США зазначив, що Владімір Путін намагається "стерти навіть ідею бути українцем".
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Макрон відмовився назвати дії росії в Україні геноцидом.
https://twitter.com/i/status/1497312261559525380