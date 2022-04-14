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втрати (4283)

Юрій Тимусь, Іван Ваховський та Денис Бадіка загинули, намагаючись врятувати поранених захисників із Маріуполя

Одразу троє членів екіпажу вертольота Мі-8 загинули, намагаючись врятувати поранених захисників Маріуполя. Юрій Тимусь та Іван Ваховський були родом зі Львівської області, а Денис Бадіка – із Вінниччини.

Про це йдеться в матеріалі "Обозревателя", інформує Цензор.НЕТ.

31 березня екіпаж вертольота Мі-8 намагався евакуювати з оточеного Маріуполя Донецької області тяжкопоранених захисників міста. Проте вже коли поранених завантажили і гелікоптер піднявся, його збили російські окупанти.

Серед загиблих – три члени екіпажу: 34-річний пілот, майор Юрій Тимусь, 24-річний льотчик-штурман, лейтенант Денис Бадіка та 26-річний бортмеханік, старший лейтенант Іван Ваховський.

Юрій Тимусь, Іван Ваховський та Денис Бадіка загинули, намагаючись врятувати поранених захисників із Маріуполя 01

Юрій Тимусь

У Юрія Тимуся залишилася родина – дружина Ольга та троє дітей. Юрій родом із Львівської області. Він виріс і жив у невеликому селі неподалік міста Броди. Він брав участь у миротворчих місіях, а також виконував завдання під час ООС на Донбасі.

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"Він боровся до кінця, хотів усіх врятувати, але, на превеликий жаль, загинув сам. Немає слів описати весь біль і відчай від нашої втрати!!! Ми втратили люблячого, гарного, доброго, милого, мужнього, вірного найкращого у світі чоловіка і тата двох синочків і нашої маленької доньки", - написала у Facebook його дружина Ольга.

Іван Ваховський родом із міста Броди Львівської області, йому було лише 26 років. Він, так само як і Юрій, брав участь у миротворчих місіях, повернувся звідти буквально рік тому.

Юрій Тимусь, Іван Ваховський та Денис Бадіка загинули, намагаючись врятувати поранених захисників із Маріуполя 02

Іван Ваховський

Іван дуже любив робити друзям сюрпризи. Його мама Любов згадує, що її власний син одружився, коли в Україні був суворий карантин, навіть прийти до РАГСу не можна було, все було закрито. Іван мав дівчину Ярину, вони збиралися одружитися. Хлопець уже купив будинок, машину, хотів завести сім'ю.

Юрій Тимусь, Іван Ваховський та Денис Бадіка загинули, намагаючись врятувати поранених захисників із Маріуполя 03

Денис Бадік

Ще одному члену екіпажу Денису Бадіку було лише 24 роки, він родом із Вінниці.

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Топ коментарі
+49
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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14.04.2022 00:35
+41
І героям - слава! Загиблим та живим.
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14.04.2022 00:36
+29
такі красиві молоді хлопці...Найглибші співчуття рідним цих Героїв,хоча ніякі слова не зможуть заглушити той біль втрати.Спочивайте в мирі,хлопці.Земля пухом.
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14.04.2022 00:44
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14.04.2022 00:33 Відповісти
І героям - слава! Загиблим та живим.
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14.04.2022 00:36 Відповісти
Живі, до речі, знаходяться у полоні і дають рашаТВ дуже неприємні коментарі щодо організації операції. І їх важко в чомусь звинувачувати, бо хлопців просто підставили.
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14.04.2022 09:27 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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14.04.2022 00:35 Відповісти
слава воинам! вечная память

это инфа тем, кто кричит про Мариуполь. Попытки есть
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14.04.2022 00:41 Відповісти
такі красиві молоді хлопці...Найглибші співчуття рідним цих Героїв,хоча ніякі слова не зможуть заглушити той біль втрати.Спочивайте в мирі,хлопці.Земля пухом.
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14.04.2022 00:44 Відповісти
Ми втрачаємо найкращих, вони - відходи...
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14.04.2022 08:12 Відповісти
А поранені теж загинули?
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14.04.2022 00:44 Відповісти
Вертоліт збили
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14.04.2022 01:02 Відповісти
Двоє вижили, та потрапили у полон.
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14.04.2022 03:08 Відповісти
Світла пам'ять вам, Герої.
Писали про цей вертоліт, я сподівалася, що раптом вижили.

Саме зараз повідомили.
Поранені, напевне, теж загинули.

Вічна пам'ять і шана.
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14.04.2022 00:50 Відповісти
Двоє в полоні, вижили при падінні...
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14.04.2022 08:13 Відповісти
Господи.
Хай виживуть у полоні і повернуться додому.
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14.04.2022 08:28 Відповісти
Вічна пам'ять Героям! Слава Україні!
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14.04.2022 00:52 Відповісти
Героям Слава!
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14.04.2022 01:02 Відповісти
молодые ... беда ..
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14.04.2022 01:18 Відповісти
Брати в такі рейси з собою Медведчука і казати кацапам зразу про це.
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14.04.2022 01:22 Відповісти
Вічна пам'ять Героям. Сили нашим хлопцям. Всім нам Перемоги.
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14.04.2022 05:38 Відповісти
Герої!!!
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14.04.2022 06:16 Відповісти
Героям Слава!!! Пробачте, що не вберегли.
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14.04.2022 07:01 Відповісти
А що там за історія з 502-им батальйоном нашої морської піхоти? Вони дійсно з'єдналися з "Азовом" в Маріуполі чи, як пишуть деякі журналісти у фейсбуці, частково потрапили в полон до кацапів?
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14.04.2022 07:43 Відповісти
 
 