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Франція (2902) Резніков (1442)

"Це їхнє право і безпека", - міноборони Франції пообіцяло ЗСУ додаткову військову допомогу

франция,франція

Париж передасть Україні додаткову військову допомогу на прохання Києва, заявила глава Міноборони Франції Флоренс Парлі.

"Після нових українських запитів я оголосив моєму колезі (Олексію Резникову — ред.), що Франція надасть додаткові військові можливості на додачу до переданої допомоги", — написала Парлі в твіттері, передає Цензор.НЕТ.

Також, за її словами, Франція вже поставила Києву військову техніку на суму понад 100 мільйонів євро і працювала над тим, щоб вивільнити 1,5 мільярда євро з ЄС, щоб допомогти Україні захистити себе.

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Топ коментарі
+6
Дякуємо. Все буде Україна!
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14.04.2022 00:51
+3
Политики теперь не хотят такого позора , как Штайнмайеру показали дулю . И будут помогать Украине
Формула Штайнмайера , написанная ******, здорово подкосила его карьеру 🤣🤣🤣
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14.04.2022 01:01
+2
Думаю, тут річ не у Штайнмаєрі. Скоріше за все, це наш друзяка Борис копняками змушує деяких пригальмованих швидше роздуплятись.
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14.04.2022 01:16
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Дякуємо. Все буде Україна!
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14.04.2022 00:51 Відповісти
дожмем французиков. сейчас что немцы, что французы, не знают куда ховаться от Украины. Любое слово украинского топ-чиновника может нанести им огромный репутационный урон
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14.04.2022 00:55 Відповісти
*****....., первый раз слышу...., что-ж, дякуэмо!
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14.04.2022 00:58 Відповісти
Политики теперь не хотят такого позора , как Штайнмайеру показали дулю . И будут помогать Украине
Формула Штайнмайера , написанная ******, здорово подкосила его карьеру 🤣🤣🤣
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14.04.2022 01:01 Відповісти
Думаю, тут річ не у Штайнмаєрі. Скоріше за все, це наш друзяка Борис копняками змушує деяких пригальмованих швидше роздуплятись.
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14.04.2022 01:16 Відповісти
Через дурість зі Штайнмаєром вже отримати негатив від Шольца. Зелень дала задню, ніхто ніякого позору не боїться на думку і поведінку дурника всім наплювати, на них впливає тільки США все решта дурня від зелені. Але про нафтове ембарго подумають, ну а при вступі до ЄС все пригадають тупим блазням.
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14.04.2022 09:17 Відповісти
Скромненько для Франции 100 миллионов, надо наращивать мусье. Там только рашке ответить за ваш обосрамс в ЦАР и Мали 5 раз по столько надо и это как минимум
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14.04.2022 01:03 Відповісти
А за газ та нафту москалям мабуть заплатив декілька мільярдів за останній місяць....
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14.04.2022 01:20 Відповісти
О, Ле Пенша Макарону хвоста накрутила...
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14.04.2022 01:13 Відповісти
Ле Пен і Макрон не вирішують такі питаня. То в рашці одне бункерне розпоряджається усім що є.
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14.04.2022 01:26 Відповісти
що за піздьож. НІЯКОЇ , повторюю Н І Я К О Ї техніки чи озброєння , на даний час , Франція нам не надавала
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14.04.2022 02:27 Відповісти
зато , якщо покопатися в е-неті виявиться , що з 2015 по 2020 роки Німеччина та Франція були найбільшими продавцями озброєнь до московії

За даними офіційної Робочої групи Ради з експорту звичайних озброєнь (COARM) третина країн-членів Європейського Союзу експортувала зброю до Російської Федерації. З 2015 по 2020 рік щонайменше 10 країн-членів ЄС експортували до Росії зброї на загальну суму 346 мільйонів євро. Франція, Німеччина, Італія, Австрія, Болгарія, Чехія, Хорватія, Фінляндія, Словаччина та Іспанія продавали Росії «військове обладнання», що може включати ракети, бомби, торпеди, гармати та ракети, наземні транспортні засоби та кораблі.
https://ukrainer.net/es-zbroia/
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14.04.2022 02:35 Відповісти
 
 