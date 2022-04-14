"Це їхнє право і безпека", - міноборони Франції пообіцяло ЗСУ додаткову військову допомогу
Париж передасть Україні додаткову військову допомогу на прохання Києва, заявила глава Міноборони Франції Флоренс Парлі.
"Після нових українських запитів я оголосив моєму колезі (Олексію Резникову — ред.), що Франція надасть додаткові військові можливості на додачу до переданої допомоги", — написала Парлі в твіттері, передає Цензор.НЕТ.
Також, за її словами, Франція вже поставила Києву військову техніку на суму понад 100 мільйонів євро і працювала над тим, щоб вивільнити 1,5 мільярда євро з ЄС, щоб допомогти Україні захистити себе.
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Формула Штайнмайера , написанная ******, здорово подкосила его карьеру 🤣🤣🤣
За даними офіційної Робочої групи Ради з експорту звичайних озброєнь (COARM) третина країн-членів Європейського Союзу експортувала зброю до Російської Федерації. З 2015 по 2020 рік щонайменше 10 країн-членів ЄС експортували до Росії зброї на загальну суму 346 мільйонів євро. Франція, Німеччина, Італія, Австрія, Болгарія, Чехія, Хорватія, Фінляндія, Словаччина та Іспанія продавали Росії «військове обладнання», що може включати ракети, бомби, торпеди, гармати та ракети, наземні транспортні засоби та кораблі.
https://ukrainer.net/es-zbroia/