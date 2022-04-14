Група медичних експертів Міжнародного кримінального суду приступить до роботи в Бучі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Бучу відвідав головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан. Також він зазначив, що група судово-медичних експертів Міжнародного кримінального суду приступить до роботи в місті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні.

"Відповідальність для російських військових за військові злочини - неминуча. Будемо затягувати їх усіх в трибунал, і не тільки за скоєне в Бучі", - зазначив Зеленський.

Глава держави також розповів про те, що на півночі України у звільнених районах триває розмінування. Він підкреслив, що після окупантів залишилися десятки тисяч снарядів, мін і розтяжок.

"Тому всім, хто хоче повернутися додому на територію, що звільнилася, слід бути максимально обережним, максимально уважним. І відразу повідомляти поліції і рятувальникам у разі, якщо знайдете який-небудь незрозумілий предмет, вибухонебезпечний предмет", - додав президент.

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