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Німеччина (7094) Мельник Андрій (232) Шольц Олаф (1078)

Візит Шольца до Києва матиме сенс лише з підтримкою новим важким озброєнням, - посол Мельник

шольц

Візит канцлера ФРН Олафа Шольца до України матиме сенс лише тоді, коли він привезе із собою рішення про нову підтримку України.

Про це він повідомив в інтерв'ю "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що чекати його варто, запрошення президента є, але, звичайно, цей візит матиме сенс лише тоді, коли пан канцлер привезе із собою рішення коаліції про нову підтримку", - наголосив він.

За словами посла, підтримка повинна включати постачання важкого озброєння, "і не завтра чи післязавтра, а сьогодні", запровадження нафтового та газового ембарго проти РФ, а також закон про ленд-ліз.

Читайте також: Україна відмовила у візиті Штайнмаєру, але запрошує Шольца, - посол Мельник

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Топ коментарі
+18
Все нормальные люди согласны что Зеленский херню делает по отношению к Германии. Попустить можна Орбана и Венгрию которая практически ничего не решает в геополитике. Но отказать Германии ? Это бред.
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14.04.2022 01:34
+15
У вас в голові взагалі вавка? В такий час таку фігню творити.... Що заважало прийняти президента Німеччини..... Це ж ключовий гравець в Європі.... Виглядає як саботаж...
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14.04.2022 01:29
+14
Я бы ещё понял если бы Штайнмаер не извинился за свою политику, но после его извинений не принимать это реально бред
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14.04.2022 01:37
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Це що вже в Україні відкрили такий піар атракціон для політиків? Ви там про макарошу не забудьте, нехай потім ***** зателефонує та доповість після того
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14.04.2022 01:23 Відповісти
Юрий Швец -- официальный канал.
Отказ Зеленского Штайнмайеру - это было активное мероприятие Кремля и большая потеря для Украины. Зеленскому это посоветовали Ермак и Руслан Демченко. Необходима чистка украинской власти. https://youtu.be/hd7gtl2imgA?t=2147

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14.04.2022 05:36 Відповісти
Ерунда .
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14.04.2022 06:34 Відповісти
Швець розвідник, сильний аналітик , людина з великим досвідом , звичайно меле єрунду. Не те що пані Олена. Завдяки таким Оленам у нас і такий самий самий відважний бо не втік.
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14.04.2022 06:52 Відповісти
Гадаєте, це йому Порох порадив?
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14.04.2022 18:26 Відповісти
Не потрібно забувати що дойчі хочуть українську олію, масло, яйко!
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14.04.2022 10:06 Відповісти
Правильно, інакше це відволікання головнокомандуючого від війни.
Можна розцінювати як послугу москалям.
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14.04.2022 01:26 Відповісти
а что зеленский командует войной ? он из телевизора сутками не вылазит - видосики свои тупые клепает
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14.04.2022 04:11 Відповісти
Все верно "***** шастать". А то попиариться приезжают.
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14.04.2022 01:28 Відповісти
Приезжают признать прошлые ошибки и обсудить конкретные поставки.
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14.04.2022 03:18 Відповісти
И пофоткаться в Ирпени и Буче. Поговорить по поставкам можно и по телефону.
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14.04.2022 03:23 Відповісти
ты что больной на голову тролль? ты знаешь что такое дипломатия? зачем она нужна такой слабой в экономике стране как Украина во время войны?
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14.04.2022 04:13 Відповісти
Не обманывайтесь. Немецкие политики хотят приехать именно для чистки политической кармы. Не более того.
Как называется тот, кто во время войны не помагает тебе серьезным вооружением, но ярдами евро финансирует твоего врага? Просто ответьте себе на этот вопрос, а потом перечитайте еще раз текст.
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14.04.2022 09:34 Відповісти
Дефіцитний бюджет будемо наповнювати з вашого карману, чи все ж візьмемо в німців кілька мільярдів?
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14.04.2022 18:28 Відповісти
У вас в голові взагалі вавка? В такий час таку фігню творити.... Що заважало прийняти президента Німеччини..... Це ж ключовий гравець в Європі.... Виглядає як саботаж...
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14.04.2022 01:29 Відповісти
Схоже що на Банковій епідемія манії величи.
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14.04.2022 03:52 Відповісти
ФСБ працює.
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14.04.2022 06:54 Відповісти
Саботаж в чем? Германия продолжает финансировать рашу ярдами евро, а помощ Украине чисто символическая. Многие их политики и военные реально считают, что поддерживать Украину не нужно, а нужно дружить с рашей.
Ответьте честно на вопрос - мы должны им подыгрывать принимая чисто символическую помощ и закрывая глаза на финансирование нашего врага?
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14.04.2022 09:38 Відповісти
Найбільшу фінансову допомогу Україні надала Німеччина.
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14.04.2022 14:57 Відповісти
Ви щось розумієте з того, що пише ця кацапська ботва?
Як на мене, цих славків сергійцових варто позначати як спам, та й по всьому.
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14.04.2022 18:34 Відповісти
Прекратите быковать на Германию, особенно сейчас послушайте умного человека (в начале и в конце про Германию.) https://www.youtube.com/watch?v=hd7gtl2imgA
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14.04.2022 01:29 Відповісти
Все нормальные люди согласны что Зеленский херню делает по отношению к Германии. Попустить можна Орбана и Венгрию которая практически ничего не решает в геополитике. Но отказать Германии ? Это бред.
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14.04.2022 01:34 Відповісти
Я бы ещё понял если бы Штайнмаер не извинился за свою политику, но после его извинений не принимать это реально бред
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14.04.2022 01:37 Відповісти
https://www.dsnews.ua/ukr/blog/prezident-vidbuvaylo-yak-shtaynmayer-vidpravivsya-za-rosiyskim-korablem-i-shcho-z-cogo-viyde-13042022-457333 Президент-відбувайло. Як Штайнмаєр відправився за російським кораблем і що з цього вийде
З моральної точки зору, прагматична до цинізму Realpolitik все-таки повинна мати межу. І цю межу Німеччина переступила. Відтепер питання підтримки України для німецького істеблішменту остаточно виведено з площини Realpolitik до площини політики ціннісної. Тож вибір простий: ганьбитись далі, обмежуючи, а то й імітуючи допомогу, або ж спробувати зберігати лице.
З огляду на те, ким є Штайнмаєр - не лише автор формули капітуляції України, путінферштеєр із багаторічним стажем, та донедавна активний лобіст "Північного потоку-2" - слід розуміти, що він належить до числа тих, хто безпосередньо прокладав Росії дорогу до нинішньої агресії. А відтак, дозволяти йому набирати медійні дивіденди - це, щонайменше, неправильно. Тим більше, що Німеччина, яка не пустила Україну до НАТО в 2008 році, й нині продовжує підпирати начебто відчинені двері, щойно Україна наближається до Альянсу. А ще - не відмовляється від російського газу. Пручається впровадженню ембарго на експорт російської нафти. З великою неохотою передає Україні не надто шкідливі для окупантів озброєння - але віднедавна з великою охотою пропонує дорого купити доволі шкідливі.
А федеральний президент, який звинувачував саме НАТО в "брязканні шаблею" та "розпалюванні війни", тим часом бавиться організацією концертів "свободи та миру", які постійно просувають ті самі наративи "україно-російської дружби" та "шансу для миру", які ототожнюють загарбника та оборонця, ґвалтівника та його жертву. Наративи, які є нічим іншим, як інструментами гібридної війни.
За винятком двох коротких періодів світових війн, Німеччина займалася по суті лагідною колонізацією Росії, а серед німецьких посадовців побутувала думка, що її можна цивілізувати, залучивши тубільні еліти до благ цивілізації. Та вийшло з точністю до навпаки - відбулася кооптація еліт німецьких. І всі нинішні кроки, які можна тлумачити як проукраїнські, - це кроки вимушені. Вони, по суті, мають дві мети: зберегти лице та знайти способи заробити в нових реаліях. Тому Україна заслуговує на щось більше, ніж формальне вибачення особисто бундеспрезидента, який, до того ж, має радше символічний вплив на політику країни. Потрібен перезапуск німецьких еліт.
Звісно, наразі це неможливо. Однак відмова в каятті для нації, яка ще не забула, наскільки воно важливе, - це потужний сигнал. Потужний насамперед з моральної точки зору, адже прагматична до цинізму Realpolitik все-таки повинна мати межу. І цю межу Німеччина переступила.
Відтепер питання підтримки України для німецького істеблішменту остаточно виведено з площини Realpolitik до площини політики ціннісної. Тож вибір простий: ганьбитись далі, обмежуючи, а то й імітуючи допомогу, або ж спробувати зберігати лице.
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14.04.2022 01:47 Відповісти
Ділова столиця - це та газета, що на Банковій друкують? Засунь її знаєш куди? «И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет» [М. Булгаков].
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14.04.2022 04:08 Відповісти
Ділова столиця - для ділових людей. Однозначно не для тих, чиї політичні вподобання формують г+г, слуга і свати.
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14.04.2022 11:13 Відповісти
Та ні, якраз навпаки, продажні бариги - це та нечість, що 30 років керує владой, фінансує вибори своїх маріонеток, розподіляє депутатів, товаришує з росієй та грабує державу, сидячі в особняках за кордоном! А ще, проплачує твої пости,
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14.04.2022 17:45 Відповісти
так ты зелебоб? позорище
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14.04.2022 04:14 Відповісти
Ну и как вам его извинение помагает на фронте? А между тем Германия, пока, оказала Украине чисто символическую военную помощ, и миллиардами евро продолжает финансировать нашего врага.
Как называется тот кто финансово поддерживает твоего врага?
Будем и дальше помагать сохранять лицо союзникам путина?
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14.04.2022 09:42 Відповісти
Похоже жОПа отрабатывает полученное задание - разосраться с Германией. А она ключевой игрок и по нефте-газу и по вооружению из Европы (Британия отдельно). Очевидно хлопцы нормально на фронтах наваливают, что пришлось снова палиться и задействовать агентуру.
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14.04.2022 01:51 Відповісти
Ой что-то мне сдаётся, что ты неверно это описываешь.
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14.04.2022 02:01 Відповісти
Я не прибічник ЗЕ, але правильне рішення. Вам тут не раді. Викормили ******** за 20 років. Це була відповідь Меркель.
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14.04.2022 02:22 Відповісти
Правильно гаваришь, таварищ!, треба нахамить та розірвати дипломатичні стосунки с Німеччиною. Мордор тобі аплодує.
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14.04.2022 04:12 Відповісти
ты идиот если германия по вине зеленского разрушит санкции то путлер сразу воспрянет духом
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14.04.2022 04:15 Відповісти
От Шольц і привезе нову важку каску...
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14.04.2022 02:42 Відповісти
главное что он вам кацапам наличку в евро не привезет
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14.04.2022 04:17 Відповісти
ой рано мы начали выкрутасы в политике Европейской показывать. Позиция жертвы нам больше шла, а теперь это уже вымагательство. Нет я согласен что немцы выкормили пуйла и мы отдаем теперь жизни. Но все ровно это все резко слишком.
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14.04.2022 02:54 Відповісти
Не виматательство, а умова. Хочеш приїхати, давай конкретно з чим їдеш. А щоб поставити галочку, то нехай щастить.
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14.04.2022 03:34 Відповісти
ты кто такой чтобы германии ставить умовы? тля зеленая - ты сначала кремелвских кротов типа дерьмака выгони и каломойшу посади а потом будещь цивилизованым странам ставить условия
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14.04.2022 04:19 Відповісти
Це як у монгольского хана: хочеш великого Зе побачить - вези данину.
Впевнений, Штайнмаєр 2 доби ридав, що йому не дали сутки українськой залізницей під обстрілами покататися.
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14.04.2022 04:23 Відповісти
Фріц повинен спокутувати свою провину не на словах, а на ділі. Його внесок в агресію ***** проти України величезний. Не треба ховати голову в пісок.
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14.04.2022 11:08 Відповісти
Так, Мельник добрий дипломат. На відміну від завхоза закордонних справ і президента-імпровіхатора
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14.04.2022 19:17 Відповісти
Что-то посол Мельник там разгулялся - пиво несвежее ?
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14.04.2022 03:13 Відповісти
та цей Мельник завжди який невитриманий був. якийсь непрофесійний дипломат.
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14.04.2022 08:10 Відповісти
Якраз Мельник один з найпрофесійніших дипломатів. Ви мабуть його не знаєте.
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14.04.2022 11:09 Відповісти
Хочу нагадати, якщо у когось коротка пам'ять. Перед вторгненням параші британські літаки зі зброєю для України оминали німеччину. Подякуйте штаймаєру і шольцу.



https://www.unian.ua/world/britanski-litaki-zi-zbroyeyu-dlya-ukrajini-ominali-nimechchinu-zhurnalist-novini-svitu-11674651.html
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14.04.2022 03:45 Відповісти
Тоді писали, що насправді офіційної заборони не було, просто англійці до німців не дуже хотіли за дозволом звертатись, не сильно дружать вони.
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14.04.2022 04:28 Відповісти
ну что? это было тогда сейчас у них другая позиция тем не мене санкции они ввели беженцев принимают кацапам визы закрыли
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14.04.2022 04:20 Відповісти
тому що Єрмак...
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14.04.2022 04:43 Відповісти
Ця стаття фейк , треба перевіряти декілька джерел ,що написано ю
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14.04.2022 05:14 Відповісти
глупый политический демагш.
посол в позу стал. не гоже в нашем положении губки надувать, любая поддержка важна.
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14.04.2022 05:54 Відповісти
гниди зелені
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14.04.2022 06:22 Відповісти
Після всіх потуг Німеччини звинуватити нас у війні та зіскочити з допомоги нам ось така спецоперація настроїти німців проти України, бо 72 години досі не проканали
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14.04.2022 07:52 Відповісти
Ну, послу Мельнику такі слова дозволені, бо це завжди була його лінія, і він має вимагати усе можливе, та не приймає рішень щодо приймання того чи іншого політика в Україні.
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14.04.2022 09:33 Відповісти
А не охренел зе в конец? Хватает наглости какие-то условия ставить.. Руки должен целовать за то, что дают оружие. А оно еще что то требует и условия ставит. А как возьмут и нахрен пошлют.. Никто Украине ничего не должен, благодарить нужно за то что дают.
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14.04.2022 09:40 Відповісти
Зачем нам в Украину визиты товарищей ***** которые его выкормили своими деньгами? Без их дрянных наставлений и помощи обойдёмся
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14.04.2022 09:47 Відповісти
Популісти єйфорія пройде
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14.04.2022 09:47 Відповісти
как-то нагло он сказал.
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14.04.2022 09:50 Відповісти
 
 