Візит Шольца до Києва матиме сенс лише з підтримкою новим важким озброєнням, - посол Мельник
Візит канцлера ФРН Олафа Шольца до України матиме сенс лише тоді, коли він привезе із собою рішення про нову підтримку України.
Про це він повідомив в інтерв'ю "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що чекати його варто, запрошення президента є, але, звичайно, цей візит матиме сенс лише тоді, коли пан канцлер привезе із собою рішення коаліції про нову підтримку", - наголосив він.
За словами посла, підтримка повинна включати постачання важкого озброєння, "і не завтра чи післязавтра, а сьогодні", запровадження нафтового та газового ембарго проти РФ, а також закон про ленд-ліз.
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Отказ Зеленского Штайнмайеру - это было активное мероприятие Кремля и большая потеря для Украины. Зеленскому это посоветовали Ермак и Руслан Демченко. Необходима чистка украинской власти. https://youtu.be/hd7gtl2imgA?t=2147
Можна розцінювати як послугу москалям.
Как называется тот, кто во время войны не помагает тебе серьезным вооружением, но ярдами евро финансирует твоего врага? Просто ответьте себе на этот вопрос, а потом перечитайте еще раз текст.
Ответьте честно на вопрос - мы должны им подыгрывать принимая чисто символическую помощ и закрывая глаза на финансирование нашего врага?
Як на мене, цих славків сергійцових варто позначати як спам, та й по всьому.
З моральної точки зору, прагматична до цинізму Realpolitik все-таки повинна мати межу. І цю межу Німеччина переступила. Відтепер питання підтримки України для німецького істеблішменту остаточно виведено з площини Realpolitik до площини політики ціннісної. Тож вибір простий: ганьбитись далі, обмежуючи, а то й імітуючи допомогу, або ж спробувати зберігати лице.
З огляду на те, ким є Штайнмаєр - не лише автор формули капітуляції України, путінферштеєр із багаторічним стажем, та донедавна активний лобіст "Північного потоку-2" - слід розуміти, що він належить до числа тих, хто безпосередньо прокладав Росії дорогу до нинішньої агресії. А відтак, дозволяти йому набирати медійні дивіденди - це, щонайменше, неправильно. Тим більше, що Німеччина, яка не пустила Україну до НАТО в 2008 році, й нині продовжує підпирати начебто відчинені двері, щойно Україна наближається до Альянсу. А ще - не відмовляється від російського газу. Пручається впровадженню ембарго на експорт російської нафти. З великою неохотою передає Україні не надто шкідливі для окупантів озброєння - але віднедавна з великою охотою пропонує дорого купити доволі шкідливі.
А федеральний президент, який звинувачував саме НАТО в "брязканні шаблею" та "розпалюванні війни", тим часом бавиться організацією концертів "свободи та миру", які постійно просувають ті самі наративи "україно-російської дружби" та "шансу для миру", які ототожнюють загарбника та оборонця, ґвалтівника та його жертву. Наративи, які є нічим іншим, як інструментами гібридної війни.
За винятком двох коротких періодів світових війн, Німеччина займалася по суті лагідною колонізацією Росії, а серед німецьких посадовців побутувала думка, що її можна цивілізувати, залучивши тубільні еліти до благ цивілізації. Та вийшло з точністю до навпаки - відбулася кооптація еліт німецьких. І всі нинішні кроки, які можна тлумачити як проукраїнські, - це кроки вимушені. Вони, по суті, мають дві мети: зберегти лице та знайти способи заробити в нових реаліях. Тому Україна заслуговує на щось більше, ніж формальне вибачення особисто бундеспрезидента, який, до того ж, має радше символічний вплив на політику країни. Потрібен перезапуск німецьких еліт.
Звісно, наразі це неможливо. Однак відмова в каятті для нації, яка ще не забула, наскільки воно важливе, - це потужний сигнал. Потужний насамперед з моральної точки зору, адже прагматична до цинізму Realpolitik все-таки повинна мати межу. І цю межу Німеччина переступила.
Відтепер питання підтримки України для німецького істеблішменту остаточно виведено з площини Realpolitik до площини політики ціннісної. Тож вибір простий: ганьбитись далі, обмежуючи, а то й імітуючи допомогу, або ж спробувати зберігати лице.
Как называется тот кто финансово поддерживает твоего врага?
Будем и дальше помагать сохранять лицо союзникам путина?
Впевнений, Штайнмаєр 2 доби ридав, що йому не дали сутки українськой залізницей під обстрілами покататися.
https://www.unian.ua/world/britanski-litaki-zi-zbroyeyu-dlya-ukrajini-ominali-nimechchinu-zhurnalist-novini-svitu-11674651.html
посол в позу стал. не гоже в нашем положении губки надувать, любая поддержка важна.