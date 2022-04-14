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Потрібне нафтове ембарго, ЄС має припинити спонсорувати російську воєнну машину, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні необхідна чітка готовність Європи до відмови від усіх російських енергоносіїв.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Президент розповів, що Україну відвідали лідери Латвії, Литви, Польщі та Естонії.

"Був дуже радий зустрітися з президентами сьогодні. Переговори були плідними.

Важливо, що президенти відвідали Бородянку в Київській області, де на власні очі побачили, що наробили окупанти. Для президентів це ще один аргумент, щоб жорсткіше наполягати на реально відчутних санкціях проти Росії.

Передусім потрібне нафтове ембарго. І чітка готовність Європи до відмови від усіх російських енергоносіїв. Євросоюз має припинити спонсорувати російську воєнну машину", - зазначив Зеленський.

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И при этом делает плевок на одну из институций Германии. Стратег!
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14.04.2022 01:46 Відповісти
Та идите вы в жопу со своей Германией, эти уроды Украине ещё контрибуции за вторую мировую твари не выплатили и выкормили своими бабками *****
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14.04.2022 02:01 Відповісти
если германия тебя пошлет то ты срать будешь на горшке всю жизнь
а Украина кого выкормила? коммунистов воров бандюков олигархов
и все это дерьмо про-русское избирали украинцы - а виновата германия?
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14.04.2022 04:01 Відповісти
Щось в останні дні сильно болить манюкати Всіх а лиш би не себе за три роки.... Вглядаючичсь в ту сторону2у
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14.04.2022 02:59 Відповісти
он просто мудак и подлец двуличный - сам все просрал а теперь стрелки переводит
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14.04.2022 04:03 Відповісти
Покажіть цій совковій жертві аборту, який торговий баланс був між Україною та рашкою в минулому році, хто постачав двигуни до тих вертольотів, які вбивають українців, хто й досі забезпечує транзит газу та нафти до ЄС. А головне - хто проігнорував багаторічну підготовку ворога до наступу, та спричинив через це величезну кількість жертв українських громадян.
Після цього він просто мусив би роздовбать свою маленьку голівку апстєну!
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14.04.2022 09:38 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/********-rosiya-economika-eksport-import-nebezpeky/31708814.html
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14.04.2022 15:08 Відповісти
 
 