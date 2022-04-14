Потрібне нафтове ембарго, ЄС має припинити спонсорувати російську воєнну машину, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні необхідна чітка готовність Європи до відмови від усіх російських енергоносіїв.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Президент розповів, що Україну відвідали лідери Латвії, Литви, Польщі та Естонії.

"Був дуже радий зустрітися з президентами сьогодні. Переговори були плідними.

Важливо, що президенти відвідали Бородянку в Київській області, де на власні очі побачили, що наробили окупанти. Для президентів це ще один аргумент, щоб жорсткіше наполягати на реально відчутних санкціях проти Росії.

Передусім потрібне нафтове ембарго. І чітка готовність Європи до відмови від усіх російських енергоносіїв. Євросоюз має припинити спонсорувати російську воєнну машину", - зазначив Зеленський.

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