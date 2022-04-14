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Медведчук є фігурантом американського розслідування про втручання Росії у вибори президента США, - The New York Times
У виданні нагадали, що український олігарх був клієнтом Пола Манафорта, політичного консультанта Дональда Трампа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у інформації видання.
Газета зазначає: "Його ім'я спливло як впливова постать в Україні, яка потенційно знала зсередини про втручання Росії у вибори у Сполучених Штатах, хоча протягом багатьох років він наполегливо це заперечував".
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+19 Женя-Женя
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+6 Игорь Рыбалка 05625755
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+6 Да-это-я
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Будь ласка, зачекайте...
ну нах таке в хаті тримати!
собача буда і то Сірка жалко, обїдати буде собачку!
і кацапня не перестає про нього патякати,
міняти всіх наших полонених на одного
А то наш боневтик снова его на какую-то фигню выменяет, или еще более - он снова сбежит случайно.
Только выдать США!
Судити тут і зараз цю падлу і нікуди пускати!
1. Поміняти на звільнення Маріуполя
2. Видати Чмоню США - хай орки домовляються, як його виторгувати звідти.
початкова вартість лоту МУДВЕДЧУК
всі насильно вивезені до раші громадяни України - як валюта сплати з боку рашні
або протикорабельна зброя важкі танки та ракети- як валюта сплати з боку США
ТОРГ ПОЧИНАЄТЬСЯ!
ХТО БІЛЬШЕ?
cheap theatre...
Ну, и выборы - Манафорт явно законтаченный.
Лише його подєльники та відверті зрадники деоржави можуть віддати такого цінного ворожого агента