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Новини Вибори в США і Україна
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Медведчук (1694) США (21006) Манафорт (176)

Медведчук є фігурантом американського розслідування про втручання Росії у вибори президента США, - The New York Times

сбу,медведчук

У виданні нагадали, що український олігарх був клієнтом Пола Манафорта, політичного консультанта Дональда Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у інформації видання. 

Газета зазначає: "Його ім'я спливло як впливова постать в Україні, яка потенційно знала зсередини про втручання Росії у вибори у Сполучених Штатах, хоча протягом багатьох років він наполегливо це заперечував".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після обвинувального рішення суду Медведчука позбавлять мандата, - Стефанчук

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Топ коментарі
+19
отлично. Предлагаю выдать его США, а те уж знают, как с кацапами торговаться.
А то наш боневтик снова его на какую-то фигню выменяет, или еще более - он снова сбежит случайно.
Только выдать США!
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14.04.2022 02:15
+6
От з ким треба мінятись - Медведчука на ракети, танки, дрони
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14.04.2022 01:53
+6
нікуя собі "домовенок", вночі наступиш на це то можна обісратися!
ну нах таке в хаті тримати!
собача буда і то Сірка жалко, обїдати буде собачку!
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14.04.2022 02:02
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От з ким треба мінятись - Медведчука на ракети, танки, дрони
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14.04.2022 01:53 Відповісти
не вийде, путін вже сказав, що у медведчука немає російського паспорта.
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14.04.2022 06:21 Відповісти
Фотка Чмони в камуфляже всем понравилась. Все хотят такого домовенка себе)
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14.04.2022 01:54 Відповісти
нікуя собі "домовенок", вночі наступиш на це то можна обісратися!
ну нах таке в хаті тримати!
собача буда і то Сірка жалко, обїдати буде собачку!
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14.04.2022 02:02 Відповісти
ціна за тушку росте,
і кацапня не перестає про нього патякати,
міняти всіх наших полонених на одного
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14.04.2022 01:57 Відповісти
отлично. Предлагаю выдать его США, а те уж знают, как с кацапами торговаться.
А то наш боневтик снова его на какую-то фигню выменяет, или еще более - он снова сбежит случайно.
Только выдать США!
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14.04.2022 02:15 Відповісти
Лазаренка пам'ятаєте? Скільки десятиліть пройшло? Що про нього чути?
Судити тут і зараз цю падлу і нікуди пускати!
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14.04.2022 06:54 Відповісти
Чути, що сидить павлуша.Там.
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14.04.2022 07:44 Відповісти
Найкращі варіанти

1. Поміняти на звільнення Маріуполя
2. Видати Чмоню США - хай орки домовляються, як його виторгувати звідти.
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14.04.2022 02:26 Відповісти
Схоже, що варіант 2 більш ймовірний. Орками він тепер як якір на я.цях.
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14.04.2022 07:41 Відповісти
Об"являємо аукціон

початкова вартість лоту МУДВЕДЧУК

всі насильно вивезені до раші громадяни України - як валюта сплати з боку рашні

або протикорабельна зброя важкі танки та ракети- як валюта сплати з боку США

ТОРГ ПОЧИНАЄТЬСЯ!
ХТО БІЛЬШЕ?
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14.04.2022 02:42 Відповісти
don't trust Medvedchuk,- bogus

cheap theatre...
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14.04.2022 02:54 Відповісти
Что-то подсказывает, что на Медведчуке закольцовано немало российских активов, достойных лучшего применения.
Ну, и выборы - Манафорт явно законтаченный.
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14.04.2022 03:10 Відповісти
по-этому зелебоб хочет по-быстрее его спихнуть в рашку что-бы трампа не топить на следующих выборах?
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14.04.2022 04:06 Відповісти
не пишіть дурниці, путін вже сказав що той йому не потрібен і обміняти його не вийде, тому що медведчук за паспортом українець, хіба що Америці видати.
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14.04.2022 06:27 Відповісти
Він просто не потрібен, паспорт - таке, купу днрівців з українськими паспортами міняли ж з 2014 року... Той же Цемах, наприклад. мертвечук їм просто не треба.
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14.04.2022 09:30 Відповісти
не пишіть дурниці, путін вже сказав що той йому не потрібен і обміняти його не вийде, тому що медведчук за паспортом українець, хіба що Америці видати.
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14.04.2022 06:28 Відповісти
Тому фюреру він дуже потрібен. Метветчук курував усю агентерну мережу в Україні ще з часів початку незалежності, знає все про всіх московських гнид інспірованих в Україні.
Лише його подєльники та відверті зрадники деоржави можуть віддати такого цінного ворожого агента
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14.04.2022 12:10 Відповісти
треба віддати США - віддячити їм за підтримку!
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14.04.2022 04:18 Відповісти
Ясно.Тепер точно йухло кума грохне-паспорту ж немає...У мертвечини тепер один порятунок-по етапу в Штати.
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14.04.2022 07:38 Відповісти
Тягніть папіломницю до купи
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14.04.2022 08:23 Відповісти
Е, ні, хлопці! Це наше лайно і воно має висіти на нашій смереці!
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14.04.2022 08:48 Відповісти
Цемах вже повисів на смереці?
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14.04.2022 09:33 Відповісти
Ну то передати його америці. хай дасть свідчення. І по Україні хай дасть свідчення.
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14.04.2022 09:43 Відповісти
Тщбто, ЗЕ дали зрозуміти, що не можна "абмєнівать" цього кнура
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14.04.2022 09:54 Відповісти
Медведчука в США не віддадуть, він зразу спалить лейтенанта та ішака Оманського.
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14.04.2022 15:14 Відповісти
 
 