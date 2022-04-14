"Понимаешь, что нах#й, Россия эта, нах#й, ничего не может, - перехоплення розмови окупанта. АУДIО

У мережу потрапила чергова розмова російського окупанта із своєю матір'ю.

Як інформує Цензор.НЕТ, фрагмент розмови окупанта опублікував радник керівника МВС Антон Геращенко.

У розмові окупант жаліється на умови перебування в Україні та каже, що "Росія нічого не може".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Указ вышел - Рубежное еще пытаемся "освободить", а Лисичанск и Северодонецк с землей будем сравнивать, - перехоплення розмови російського окупанта на Донбасі. АУДIО

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я своих боюсь больше, чем бандеровцев": російський солдат шокований звірствами товаришів по службі, - перехоплення СБУ. АУДIО