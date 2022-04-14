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армія рф (16192) Геращенко Антон (935) перехоплення (347)

"Понимаешь, что нах#й, Россия эта, нах#й, ничего не может, - перехоплення розмови окупанта. АУДIО

У мережу потрапила чергова розмова російського окупанта із своєю матір'ю.

Як інформує Цензор.НЕТ, фрагмент розмови окупанта опублікував радник керівника МВС Антон Геращенко.

У розмові окупант жаліється на умови перебування в Україні та каже, що "Росія нічого не може".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Указ вышел - Рубежное еще пытаемся "освободить", а Лисичанск и Северодонецк с землей будем сравнивать, - перехоплення розмови російського окупанта на Донбасі. АУДIО

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я своих боюсь больше, чем бандеровцев": російський солдат шокований звірствами товаришів по службі, - перехоплення СБУ. АУДIО

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Топ коментарі
+46
Із п'яти слів три матюки, це так син говорить з матір'ю. Повна деградація.
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14.04.2022 02:07
+20
"Зайка". Виродки.
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14.04.2022 02:08
+16
Окупант не правий, роіся поки ще може добре нагадити сусідам, жити у суцільному гімні та кричати про міфічне "вялічіє".
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14.04.2022 02:20
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Із п'яти слів три матюки, це так син говорить з матір'ю. Повна деградація.
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14.04.2022 02:07 Відповісти
Полное падение нравов☝❗

П.С. 🐔 рус воин в профиль
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14.04.2022 02:11 Відповісти
"Зайка". Виродки.
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14.04.2022 02:08 Відповісти
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14.04.2022 11:31 Відповісти
Ха..Ща кацапска самка свинособаки отсосет у пожылого зайца и будут делать нового "зайку" бо этот сломался.
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14.04.2022 11:33 Відповісти
Заяц конечно же пожилой,через "и".А так все верно.
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14.04.2022 11:36 Відповісти
Окупант не правий, роіся поки ще може добре нагадити сусідам, жити у суцільному гімні та кричати про міфічне "вялічіє".
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14.04.2022 02:20 Відповісти
зайке оторвать бы яйки
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14.04.2022 02:21 Відповісти
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14.04.2022 02:32 Відповісти
уже слышал этого орка, он прошлый раз с батей говорил. Живое значит еще. Это тот что спрашивал у бати было ли ему в чечне так плохо. Еще говорил что за него как за контрактника хорошо заплатят если умрет. Может ошибаюсь но голос очень похож.
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14.04.2022 02:50 Відповісти
Хай виживе. Саме такі мають повернутися до рашкостану - розчаровані в "вялічіі" рашки, зневірені, розчавлені поразкой. З таких почнеться "бродіння", що приведе до розпаду цієї недоімперії.
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14.04.2022 03:39 Відповісти
Не начнется. Вернется к себе и сопьется за полгодика под рассказы о том как он "укров гонял". Для того чтобы с таких как он что-то началось, это-ж мозги надо иметь, а не просто голову, в которую можно есть и пить...
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14.04.2022 04:31 Відповісти
Згоден, але на згадку ця "зайка" повинен залишити тут лапку а краще дві!
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14.04.2022 06:50 Відповісти
И член тоже - это обязательно, чтобы такие уроды больше не появлялись на свет божий.
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14.04.2022 08:19 Відповісти
Ніхто з цих чиряків не має вижити. Нехай бродіння починається із їхніх мамок и самок.
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14.04.2022 08:46 Відповісти
Все йде по плану.....
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14.04.2022 02:54 Відповісти
Страна - импотентная агрессивная алкашка. Рашка ваша.
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14.04.2022 03:02 Відповісти
эти все телефонные рассияне не умеют говорить по-русски.
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14.04.2022 05:56 Відповісти
Зайка уже без головы, ушек и хвостика лежит в мокром весеннем черноземе.
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14.04.2022 06:55 Відповісти
Ааа,твари.Хорошо вам от нашего гостеприимства?
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14.04.2022 07:16 Відповісти
Да ,как Жирик говаривал ,ЧЕГО не СМЕЁТЕСЬ ,ЭТО рассия ...
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14.04.2022 07:51 Відповісти
Ну чёж так сразу и "ничего"...
На пример эпично босраться на ровном месте, ушатать собственную экономику, превратится в прокажённого и нахер никому не нужного изгоя, перейти из разряда "второй армии мира" в разряд ПОСМЕШИЩА, сменить всей страной сексуальную ориентацию...
И ЭТО МЕНЬШЕ ЧЕМ ЗА МЕСЯЦ!!!
Вы, **** - ЧЕМПИОНЫ ***...
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14.04.2022 08:48 Відповісти
скоро ****** тебе зайка 💥💥💥🔥🔥🔥
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14.04.2022 09:42 Відповісти
ребенку хочется домой, пить стекломой и дрочить на порнохабе, а родители просят еще потерпеть, пока яйца отстрелят, что бы компьютером не пользовался.
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14.04.2022 11:01 Відповісти
Коротше - усі кацапські свиноматки обисцялися ісидять в жьолтай апаснасті, бо немає прокладок, памперсів, туалетного паперу.
Отже, коли вони поїдуть до українського преза визволяти своїх чоловіків, на Банковій мають організувати підмивальний цех
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14.04.2022 09:42 Відповісти
Ой зайка.... Терпи зайка, мені 7 лямів треба, бо прокладки подорожчали на чорному ринку
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14.04.2022 10:10 Відповісти
Терпи говорит
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14.04.2022 10:16 Відповісти
Мат для связки слов - это в крови.

С матершиной мы родились, с матершиной мы живём
С матершиной мы учились, сматершиной и помрём
Матершину мы вкушали с материнским молоком
С матершиной мою маму бил папаша кулаком.

Матом кроют генералы, матом кроют продавцы
Матом кроют прокуроры и родные отцы
Все как будто бы святые, а приди к любому в дом
Через каждые два слова каждый ложит матюгом.

Сектор Газа - https://www.youtube.com/watch?v=cb1iAdVmJXQ Русский мат (1990)

P.S. Кстати, "Сектор Газа" родом из Воронежа. Значит точно пора его бомбить.
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14.04.2022 10:44 Відповісти
Зайка - в жопу залезайка!
Или жопу зализайка.
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14.04.2022 14:33 Відповісти
 
 