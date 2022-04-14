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"Понимаешь, что нах#й, Россия эта, нах#й, ничего не может, - перехоплення розмови окупанта. АУДIО
У мережу потрапила чергова розмова російського окупанта із своєю матір'ю.
Як інформує Цензор.НЕТ, фрагмент розмови окупанта опублікував радник керівника МВС Антон Геращенко.
У розмові окупант жаліється на умови перебування в Україні та каже, що "Росія нічого не може".
Топ коментарі
+46 Myko
показати весь коментар14.04.2022 02:07
+20 Олександр Арєшков
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+16 Ukraine Press
показати весь коментар14.04.2022 02:20
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П.С. 🐔 рус воин в профиль
На пример эпично босраться на ровном месте, ушатать собственную экономику, превратится в прокажённого и нахер никому не нужного изгоя, перейти из разряда "второй армии мира" в разряд ПОСМЕШИЩА, сменить всей страной сексуальную ориентацию...
И ЭТО МЕНЬШЕ ЧЕМ ЗА МЕСЯЦ!!!
Вы, **** - ЧЕМПИОНЫ ***...
Отже, коли вони поїдуть до українського преза визволяти своїх чоловіків, на Банковій мають організувати підмивальний цех
С матершиной мы родились, с матершиной мы живём
С матершиной мы учились, сматершиной и помрём
Матершину мы вкушали с материнским молоком
С матершиной мою маму бил папаша кулаком.
Матом кроют генералы, матом кроют продавцы
Матом кроют прокуроры и родные отцы
Все как будто бы святые, а приди к любому в дом
Через каждые два слова каждый ложит матюгом.
Сектор Газа - https://www.youtube.com/watch?v=cb1iAdVmJXQ Русский мат (1990)
P.S. Кстати, "Сектор Газа" родом из Воронежа. Значит точно пора его бомбить.
Или жопу зализайка.