Така кількість жертв серед цивільного населення була б неможливою, якби РФ дотримувалася найпростіших зобов'язань, - омбудсмен ФРН

Німеччина, як один з ініціаторів доповіді ОБСЄ про злочини російської армії в Україні, обіцяє подбати про те, щоб усі винні були покарані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила уповноважена федерального уряду з політики прав людини та гуманітарної допомоги Луїзе Амтсберг.

"Федеральний уряд разом з Україною та іншими нашими міжнародними партнерами зробить усе, щоб ці злочини були невпинно розслідувано, а винні були ідентифіковані, щоб вони могли бути притягнуті до відповідальності перед національними та міжнародними судами. Тому ми продовжуватимемо підтримувати БДІПЛ у його зусиллях задокументувати порушення прав людини в результаті війни проти України", - пояснила вона.

За словами Амтсберг, у звіті документуються масові порушення міжнародного гуманітарного права та основних прав людини російськими збройними силами.

Зокрема, у доповіді зафіксовано випадки катувань, цілеспрямованих вбивств і викрадень мирного населення на підконтрольних росії районах. Усе підтверджується конкретними фактами та доказами.

"Така кількість жертв серед цивільного населення була б неможливою, якби РФ дотримувалася своїх найпростіших зобов’язань", - зазначила вона.

Омбудсмен також особливо стурбована випадками гендерного насильства. Мова йде, зокрема, про зґвалтування та сексуальне насильство в результаті війни.

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