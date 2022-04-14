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На ракетному крейсері "Москва" в результаті пожежі здетонував боєзапас, - Міноборони РФ (оновлено)
Міністерство оборони Росії підтвердило пожежу та детонацію боєзапасу на ракетному крейсері "Москва".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють РИА новости.
"Внаслідок пожежі на ракетному крейсері "Москва" здетонував боєзапас. Корабель отримав серйозні пошкодження. Екіпаж повністю евакуйований", - йдеться у повідомленні Міноборони РФ.
Там також додали, що "причини пожежі встановлюються".
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 13 квітня стало відомо, що дві українськи протикорабельні ракети "Нептун" поцілили флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва".
Топ коментарі
+99 Шимус
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https://www.facebook.com/semeniuk.oleksandr 1 hr ·
Я правильно все зрозумів, що флагманський крейсер, котрий мав у разі чого атакувати натівські авіаносці і захищатися від усього, що може прилетіти з їх боку, пропустив дві з двох випущені по ньому українські ракети?
При чому ракети ще й розроблені були за рахунок конфіскованих у Януковоча грошей!?
01.00 мо рф заявило о пожаре и последующем взрыве боезапаса на крейсере москва. В ведомстве говорят о пожаре на крейсере. Причины пожара устанавливаются.
01.05 с крейсера москва был передан сигнал SOS (источник: международный морской форум).
01.14 в результате пожара и взрыва крейсер москва опрокинулся на левый борт.
01.47 На крейсере москва полностью пропало электропитание. Все плохо.
02.07 В Турции утверждают, что на 99,99 процентов в течение часа москва может затонуть (54 моряка с крейсера были спасены турецким судном.)
02.48 В Турции и Румынии заявляют о том, что крейсер москва затонул.
510 экипажа минус 54= 456 свинорыл кормят рыбок...
Тушить крейсер отправилось 5 пожарных посудин. Но, при подходе к крейсеру пожарок у него начал рваться БК и одно из пожарных суден получило повреждения, вследствие чего на его борту так же возник пожар.
Конечно, пожарка это не так эпично как ракетный крейсер, но всё же...
В общем, не одна только москва ушла на дно.