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На ракетному крейсері "Москва" в результаті пожежі здетонував боєзапас, - Міноборони РФ (оновлено)

москва,крейсер

Міністерство оборони Росії підтвердило пожежу та детонацію боєзапасу на ракетному крейсері "Москва".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють РИА новости.

"Внаслідок пожежі на ракетному крейсері "Москва" здетонував боєзапас. Корабель отримав серйозні пошкодження. Екіпаж повністю евакуйований", - йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

Там також додали, що "причини пожежі встановлюються".

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 13 квітня стало відомо, що дві українськи протикорабельні ракети "Нептун" поцілили флагман Чорноморського флоту РФ  крейсер "Москва".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підтвердилося вогневе ураження флагману Чорноморського флоту РФ крейсера "Москва", - Одеська ОВА

Автор: 
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Топ коментарі
+99
Салам Мурза а Чорнобаївка сьогодні як десерт до крейсера.🤣
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14.04.2022 02:41
+88
А можна попросити того самого хлопця, що послав цей крейсер нафуй, послати туди ж і ***** з усією засРашкою, поки його замовленнями не завалили? Рука ж у хлопця легка, та й не можна такий талант без діла марнувати.
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14.04.2022 02:40
+86
Ну, таки дошел туда, куда его послали. Зер гут.
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14.04.2022 02:35
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https://www.facebook.com/semeniuk.oleksandr?__cft__[0]=AZUjsI3XJnk0hpF-uzVePjN3rAgUuUNL-jtmlwfafE8rBxrCHsPaiEN67jQSJG4RsFzaFbfswYxtCvE2kf2yfGRoq-WMM_KZLi54CbqEO1cBOqonhmUXLjfA9GBFTJFKMJY&__tn__=-UC%2CP-R Semeniuk Oleksandr

https://www.facebook.com/semeniuk.oleksandr 1 hr ·



Я правильно все зрозумів, що флагманський крейсер, котрий мав у разі чого атакувати натівські авіаносці і захищатися від усього, що може прилетіти з їх боку, пропустив дві з двох випущені по ньому українські ракети?

При чому ракети ще й розроблені були за рахунок конфіскованих у Януковоча грошей!?
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14.04.2022 10:44 Відповісти
Спросите у путина, что с "Москвой".
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14.04.2022 10:51 Відповісти
Она утонула!
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15.04.2022 02:23 Відповісти
Хлопца- воина пославшему корабль в эротическое путешествие наградить и поставить вместо арестовича.
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14.04.2022 11:18 Відповісти
Напрасно старушка ждет сына домой...
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14.04.2022 11:19 Відповісти
Его называли "Улыбка социализма" за расположение пусковых шахт ПКР. Демилитаризован!
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14.04.2022 11:19 Відповісти
Оказывается 14-15 апреля день гибели Титаника. Совпадение?
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14.04.2022 11:22 Відповісти
Не думаю!
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14.04.2022 11:40 Відповісти
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14.04.2022 11:29 Відповісти
Флагман ЧФ РФ крейсер мацква выполнял задачи по "закрытию неба" от ракет и авиации у острова змеиный (оснащен ЗРК "Форт" - морская версия С-300, 64 ракеты) и РЛС море скорострельных зениток. Но и себя защитить не смог, имея херову тучу вооружения в т.ч. от беспилотников. И так у них все




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14.04.2022 11:32 Відповісти
анала,говнет
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14.04.2022 11:48 Відповісти
Интересно, кого на этот раз уволят?
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14.04.2022 11:39 Відповісти
Хорошо бы главкома флота
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14.04.2022 12:06 Відповісти
Ще цікавіше-кого завалять...або завалиться сам
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14.04.2022 12:12 Відповісти
Чорнобаївка - можем повторить !!
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14.04.2022 11:42 Відповісти
не взрыв а дымовая спецоперация!! хлопок, задымление (с)
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14.04.2022 11:47 Відповісти
"А я вам сейчас покажу, откуда на крейсер «Москва» готовилось нападение. Я вам карту принёс...»;
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14.04.2022 11:58 Відповісти
Пдбили или взорвался сам. Так или иначе он больше не будет бомбить наших людей...
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14.04.2022 11:59 Відповісти
Сам конечно. Как мы могли его подбить - он же неуязвимый.
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14.04.2022 12:26 Відповісти
"Екіпаж повністю евакуйований", - йдеться у повідомленні Міноборони РФ. Це скільки, один-два рашиста?
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14.04.2022 12:12 Відповісти
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14.04.2022 12:25 Відповісти
Хроники пикирующего бомбардировщика «москвы»:
01.00 мо рф заявило о пожаре и последующем взрыве боезапаса на крейсере москва. В ведомстве говорят о пожаре на крейсере. Причины пожара устанавливаются.
01.05 с крейсера москва был передан сигнал SOS (источник: международный морской форум).
01.14 в результате пожара и взрыва крейсер москва опрокинулся на левый борт.
01.47 На крейсере москва полностью пропало электропитание. Все плохо.
02.07 В Турции утверждают, что на 99,99 процентов в течение часа москва может затонуть (54 моряка с крейсера были спасены турецким судном.)
02.48 В Турции и Румынии заявляют о том, что крейсер москва затонул.
510 экипажа минус 54= 456 свинорыл кормят рыбок...
Тушить крейсер отправилось 5 пожарных посудин. Но, при подходе к крейсеру пожарок у него начал рваться БК и одно из пожарных суден получило повреждения, вследствие чего на его борту так же возник пожар.
Конечно, пожарка это не так эпично как ракетный крейсер, но всё же...
В общем, не одна только москва ушла на дно.
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14.04.2022 13:23 Відповісти
Роботою наших «Нептунів» задоволений. Дякую Збройним Силам України!

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14.04.2022 15:27 Відповісти
СРОЧНО! В задьімлении и впоследствии приобретении кораблем "Москва" отрицательной плавучести нашли украинский след.
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14.04.2022 15:33 Відповісти
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