Війна в Україні може привести понад 20% населення планети до бідності та голоду, яких не було десятиліттями, - ООН

Війна в Україні може привести значну частину людства до голоду та бідності у таких масштабах, яких не було десятиліттями.

Про це повідомив у Twitter генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, інформує Цензор.НЕТ.

"Війна в Україні може привести понад 1/5 людства до бідності, злиднів та голоду у таких масштабах, яких не було десятиліттями. Єдине вирішення війни та її впливу на найбідніших і найуразливіших людей у світі – це мир", - йдеться в повідомленні.

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