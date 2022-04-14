Війна в Україні може привести понад 20% населення планети до бідності та голоду, яких не було десятиліттями, - ООН
Війна в Україні може привести значну частину людства до голоду та бідності у таких масштабах, яких не було десятиліттями.
Про це повідомив у Twitter генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, інформує Цензор.НЕТ.
"Війна в Україні може привести понад 1/5 людства до бідності, злиднів та голоду у таких масштабах, яких не було десятиліттями. Єдине вирішення війни та її впливу на найбідніших і найуразливіших людей у світі – це мир", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+42 Женя-Женя
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+35 Дмитрий Иванов 933bda32
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+25 Тетяна Тать
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Будь ласка, зачекайте...
В ********* світі маленька в маштабах планети країна впливає на життя всього світу.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям
А как начали давать піхви московитам - ООН вспомнило про голод.
світі є 7,9 міліардів людей
20% від них -1,58 міліарда
а на раші всього 146 мілліонів
тобто задвиг раші на фашизмі і бажанні побикувати на весь світ змусять голодувати людям, кількість яких майже в 11 раз перевищкє населення всієї рашки
мені здається, оон має висловити якусь стурбованість на цю тему))
Ви повірте, ми без вас прожити можемо. Бо у кожній сім*ї є село.
Ви без нас будете кору гризти, бо далі супермаркету 90% не бували в житті.
Тому думайте.
******* русню вже стає україньскою народною забавою.
ще трохи ********* і ми їх забьем - бажано не рахувати бк.
Все буде Україна!