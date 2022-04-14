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голод (117) ООН (3272) Гутерріш Антоніу (383)

Війна в Україні може привести понад 20% населення планети до бідності та голоду, яких не було десятиліттями, - ООН

війна

Війна в Україні може привести значну частину людства до голоду та бідності у таких масштабах, яких не було десятиліттями.

Про це повідомив у Twitter генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, інформує Цензор.НЕТ.

"Війна в Україні може привести понад 1/5 людства до бідності, злиднів та голоду у таких масштабах, яких не було десятиліттями. Єдине вирішення війни та її впливу на найбідніших і найуразливіших людей у світі – це мир", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Гуманітарне перемир'я в Україні наразі неможливе, - генсек ООН Гутерріш

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Топ коментарі
+42
поэтому хватит трындеть и усыпите бешеных собак всем миром. Закончится война - всех накормим, как в старые добрые времена.
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14.04.2022 03:01
+35
Ага господа хорошие, так вот и станет глобальный вопрос : а что вы все сделали для того, чтобы у нас не было войны и народ соответственно не голодал?... Глубоко озаботились, жёстко осудили и призвали все стороны конфликта к деэскалации?
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14.04.2022 03:02
+25
ну то хай скажуть дякую бахнутій на всю голову рашні із її бісноватим пуйлом
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14.04.2022 03:00
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ну то хай скажуть дякую бахнутій на всю голову рашні із її бісноватим пуйлом
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14.04.2022 03:00 Відповісти
Нехай рашку проклинають навіть в Африці!
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14.04.2022 03:54 Відповісти
А скільки країн із тих 20 % підтримують паРашу?
В ********* світі маленька в маштабах планети країна впливає на життя всього світу.
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14.04.2022 07:44 Відповісти
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
...
Слава нації
Смерть москалям
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14.04.2022 03:00 Відповісти
поэтому хватит трындеть и усыпите бешеных собак всем миром. Закончится война - всех накормим, как в старые добрые времена.
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14.04.2022 03:01 Відповісти
З язицяри зняли 👍👍👍 Щойно хотів написати - цивілізація має нарешті зробити рішучий вчинок, а не висловлювати стурбованості і не крутити дупкою, намагаючись вигідно прослизнути. Усе одно не вийде.
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14.04.2022 06:49 Відповісти
Ага господа хорошие, так вот и станет глобальный вопрос : а что вы все сделали для того, чтобы у нас не было войны и народ соответственно не голодал?... Глубоко озаботились, жёстко осудили и призвали все стороны конфликта к деэскалации?
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14.04.2022 03:02 Відповісти
Значится арабам пора определяться. И для их пользы не быковать и не кусать руку их кормящую.
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14.04.2022 03:12 Відповісти
20% і оон могли не допустити цього- самі винуваті-похужають -це икорисно
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14.04.2022 03:25 Відповісти
І тут ООН задумалося. А що таке "*****"?
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14.04.2022 03:28 Відповісти
Когда ***** начало вторжение - ООН не телилась.
А как начали давать піхви московитам - ООН вспомнило про голод.
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14.04.2022 03:38 Відповісти
Миф про непабидимую рюске армию ещё до конца не выветрился. Все верили в 72 часа, теперь все верят в "всё так и планировалось". Многие, особенно покупавшие кацапские военный хлам пока ещё находятся на стадии отрицания от того что великая расия это миф.
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14.04.2022 03:45 Відповісти
Брехня
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14.04.2022 03:50 Відповісти
То нехай ці 20% будуть кацапи.Повна блокада постачання харчів в кацапію, очистить світ від зла.
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14.04.2022 03:58 Відповісти
я вас розстрою напевне.
світі є 7,9 міліардів людей
20% від них -1,58 міліарда
а на раші всього 146 мілліонів

тобто задвиг раші на фашизмі і бажанні побикувати на весь світ змусять голодувати людям, кількість яких майже в 11 раз перевищкє населення всієї рашки

мені здається, оон має висловити якусь стурбованість на цю тему))
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14.04.2022 10:20 Відповісти
Так кто вам мешал остановить войну? Теперь вот рассхлебывайте последствия.
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14.04.2022 04:36 Відповісти
Ви це заслужили своїми "занепокоєннями".
Ви повірте, ми без вас прожити можемо. Бо у кожній сім*ї є село.
Ви без нас будете кору гризти, бо далі супермаркету 90% не бували в житті.
Тому думайте.
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14.04.2022 04:37 Відповісти
на цю секунду все ***** крім Джавелинів.
******* русню вже стає україньскою народною забавою.
ще трохи ********* і ми їх забьем - бажано не рахувати бк.
Все буде Україна!
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14.04.2022 04:41 Відповісти
Пружина от дивана в ж@пу не давит, вояка? Может в Украину приедешь, да и в окоп? Из штатов легко воевать, также, как и ООН оттуда же - проявлять запоздалую на девять лет очередную озабоченность
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14.04.2022 05:54 Відповісти
на кожній ґілці повинен бути свій "павло" - без ідіота ж ніяк...
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14.04.2022 05:59 Відповісти
Хай харчуютьмя тим, що відсосуть у ..уйла, якого вони так боготворять
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14.04.2022 05:28 Відповісти
Ну так загоняйте ***** вместе с Орками в стойло , помогайте Украине
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14.04.2022 05:45 Відповісти
Якщо цьому мортиру 00 н похрен на Україну, то мені також похрен на той світ, що буде голодний. Хочу з цього приводу виразити дуже глибоке занепокоєння.
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14.04.2022 05:59 Відповісти
Як там любили нам казати різні гатунки занепокоюванних останні 8 років: "світ не мусить бути україноцентричним". Ну он воно як виходить.
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14.04.2022 06:20 Відповісти
"ООН усіх врятує" казав головстарпьор ціього нікчемного збіговиська, а нам країну відбудовувати.
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14.04.2022 06:40 Відповісти
Ну то допомогайте Україні, а не скулить!
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14.04.2022 06:56 Відповісти
Знову помилочка, не війна в Україні, а війна росії проти України
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14.04.2022 07:45 Відповісти
ООН це вже давно треба розігнати, імпотенти. це ще вони про соняшникову олію не задумались.
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14.04.2022 08:02 Відповісти
Оон, найбезкорисніша в світі грантоїдська організація.
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14.04.2022 08:18 Відповісти
Пропоную ООН переіменувати у "капітан очевидність".
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14.04.2022 08:40 Відповісти
Отож дійте, імпотенти.
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14.04.2022 09:36 Відповісти
Суки они даже тут рашку выгораживают, ни одного слова про ее агрессию в Украине
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14.04.2022 10:04 Відповісти
Проснулися. Було ясно , що не дадуть засіяти поля..
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14.04.2022 11:15 Відповісти
О то робить висновки щодо справжнього значення України для всього світу.
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14.04.2022 11:20 Відповісти
Так, курчат восени порахуємо. Як зберемо та сховаємо врожай.
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14.04.2022 12:10 Відповісти
так что ж вы ЗЕбилы ООНовсские сидите??!! принимайте все меры что б рашка ухайдокнулась - победа ВСУ = залог мира, развития экономики на всей планете!! заодно прекартится финансирование всех террористов по миру - наследие кгб и Интернационала
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14.04.2022 11:39 Відповісти
Мало того, що ми щит, та вже звинуватили що не здались. Тому, що голод. А хто нам допоміг в голодомор?
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14.04.2022 12:04 Відповісти
ООН тільки підтверджує тот факт, що всі вони там сподівалися на те, що українці не будуть воювати, а радісно погодяться на "руссский мір", як це було в Криму та на Донбасі. Виростили на нашу голову це *****, а теперь вони стурбовані.
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14.04.2022 12:24 Відповісти
Гнеиальная мысль! За что им деньги платят!?
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14.04.2022 13:01 Відповісти
 
 