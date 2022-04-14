УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10414 відвідувачів онлайн
Новини
3 289 26
візит (1492) Держдепартамент США (1584) Пентагон (1380) США (21006) Блінкен (1150) Остін Ллойд (509)

В Україну може приїхати держсекретар США Блінкен або міністр оборони Остін, - CNN

блінкен,остін

У США наразі тривають перемовини щодо візиту до України одного з високопосадовців, однак рішення наразі далеке від остаточного.

Про це з посиланням на джерело в Білому домі повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

За словами джерела, офіційні особи США провели внутрішні попередні переговори щодо поїздки в Україну високопосадовця з адміністрації.

Президент Джо Байден та віцепрезидентка Камала Харріс найближчим часом навряд чи відвідають Київ, проте офіційні особи обговорювали можливість поїздки міністра оборони Ллойда Остіна або держсекретаря Ентоні Блінкена. Менше з тим, рішення ще геть не остаточне, і візит, зрештою, може так і не відбутися.

Також читайте: Президенти Литви, Латвії, Естонії та Польщі відвідали Бородянку

Минулого тижня до Києва з несподіваним візитом прибув прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, а пізніше офіційні особи США заявили, що Байден поки не планує своєї поїздки до України.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
вони обидва з України вилазити не повинні.
буба потребуе нагляду - неадекват, шуткован...
показати весь коментар
14.04.2022 06:27
+8
Трохи охолонити "перемовників"!
показати весь коментар
14.04.2022 06:53
+4
приїдуть і Єрмак розстроїться, про все,що відбувається буде знати тільки із слів шуткована,неадеквата.
показати весь коментар
14.04.2022 06:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вони обидва з України вилазити не повинні.
буба потребуе нагляду - неадекват, шуткован...
показати весь коментар
14.04.2022 06:27 Відповісти
приїдуть і Єрмак розстроїться, про все,що відбувається буде знати тільки із слів шуткована,неадеквата.
показати весь коментар
14.04.2022 06:45 Відповісти
запрошую до мене- лягу костомахами-но такий прийом влаштую- не захочуть повертатися і будуть просити громадянство і прописку в мене вдома
показати весь коментар
14.04.2022 06:52 Відповісти
Трохи охолонити "перемовників"!
показати весь коментар
14.04.2022 06:53 Відповісти
Думаю что цель визита в том числе по возможности создать прямых свидетелей геноцида из высокопоставленных чинов США для представительства и роли США в международном трибунале.
показати весь коментар
14.04.2022 07:16 Відповісти
так их что, сразу в Мариуполь забросят?
Типа командир ты иди первым, а мы... а мы за тебя отомстим
показати весь коментар
14.04.2022 07:31 Відповісти
А что Англия? Чуть что сразу Англия, Англия..
показати весь коментар
14.04.2022 08:40 Відповісти
мм... тут вроде об американцах идет, не так ли?
показати весь коментар
14.04.2022 09:15 Відповісти
Какаяразнiца®??
показати весь коментар
14.04.2022 09:30 Відповісти
Цей візит потрібен більше самим США, ніж Україні.
показати весь коментар
14.04.2022 07:34 Відповісти
Чому? Ми вже абсолютно автономні?
показати весь коментар
14.04.2022 07:48 Відповісти
Віктор Трегубов, ДемСокира
Останнім часом я багато спілкуюся з іноземною пресою. Звісно, кажу їм, як ми збираємося перемогти. І як нам для цього потрібна зброя та підтримка.

На початку війни вони дивилися на мене, як на смертельно хвору дитину. Мовляв, кріпись, любчику, віримо в найкраще, звісно, кажи про перемогу, тримайся, це потрібно, ми з тобою.

Зараз, коли вже стало очевидно, що ми не просто чинимо безнадійний спротив, а дуже навіть рвемо ворогові сраку на фігурну букву z, в очах моїх візаві з'явилося щось схоже на острах та трепет. Наче я їм розповідаю, як завтра піду на Вельзевула, і що треба б мати до рогатини запасний держак. При цьому вони вже знають, що я можу, та для них все одно таке буденне обговорення того, як нищити тварюку розміром в континент, в голові не вкладається.

Ми робимо собі репутацію.

Зачатки цієї репутації вже були - в тих небагатьох голівудських фільмах, де були укранці, вони мали вигляд іронічних відчайдухів - причому що хороші хлопці, що поганці. Тепер ми доковуємо собі національний стереотип. Поки що він виходить потужним: українці - це останні люди, проти яких ти хочеш стояти. Never mess with Mother Nature, mother-in-law and motherfreaking Ukrainians!

Особливо приємно, що цей стереотип ми куємо, як Залізний Трон, зі зброї наших ворогів. З залишків репутації Росії як непереможної та нездоланної сили, якій досить навалитися, щоб розчавити будь-кого. Тепер ми можемо казати, що попередніми перемогами Росія завдячувала українцям в її складі - і світ прийме це пояснення, бо воно виглядає логічним.

Ми не просто даємо про себе знати, ми створюємо для нащадків образ, що житиме віки. І треба дуже постаратися.
показати весь коментар
14.04.2022 07:52 Відповісти
Невже не можна для правки запросити вчительку української мови? І не редактувати перекладене з допомогою
Перекладач Google ?

У США наразі тривають перемовини щодо візиту до України одного з високопосадовців,
однак рішення наразі далеке від остаточного. ...

Менше з тим, рішення ще геть не остаточне, і візит, зрештою, може так і не відбутися.

Джерело:
показати весь коментар
14.04.2022 08:00 Відповісти
І що не так?
показати весь коментар
14.04.2022 08:40 Відповісти
У одному реченні: "У США наразі тривають перемовини щодо візиту до України одного з високопосадовців, однак рішення наразі далеке від остаточного, - два вставних слова наразі.

 Звертаю Вашу увагу на масове зловживання тим наразі, яке напевно інколи можна замість НАРАЗІ використовувати поки що, зараз, тепер, на сьогодні.

П́отім перемовини, замість переговори. ПЕРЕГОВОРИ від дієслова говорити. Перемовляються сусіди через тин/пліт.

Потім... Шпиталізовано, чимало, сивочолий, - що то за чоловік в якого волосся росте на чолі, очільник, посолка, - напевно посол жінка, членка, - особливо пікантно, перемовини, замість переговори від слова говорити, і т.д.

Інколи гидко...

Ніби спеціально це робиться щоб наша рідна мова...
показати весь коментар
14.04.2022 09:03 Відповісти
Не намагайтеся бути святішим від папи римського- гидко виглядає.

https://uk.wikiquote.org › wiki › Пе...

Перемовини - Вікіцитати

Перемо́вини, також Перегово́ри - дискусія, взаємне спілкування з метою досягнення сумісного рішення. Dmitry Medvedev 14 May 2008-2.jpg.

Аби показати вашу некомпетентність і цього вистачить.
показати весь коментар
14.04.2022 09:37 Відповісти
Дядько правий, а ви ні
показати весь коментар
14.04.2022 13:51 Відповісти
Головне, що наведено купу аргументів.
показати весь коментар
14.04.2022 15:38 Відповісти
Солодка парочка - ніґґа і Млинчик. Приїдуть збирати статистику бойового застосування Джавелінів? Чи привезуть від маразматика Бідона обіцянки-цяцянки надати потужнішу зброю, ніж портативні ПТРК? Звичайно, тільки після того, як рашисти застосують по захисникам Маріка хімічну зброю? От тоді вже точно дадуть
показати весь коментар
14.04.2022 08:06 Відповісти
***** и бот! ольгинский кабель тебе в рот!!
следуй за роССийским кораблем. понял!!
показати весь коментар
14.04.2022 11:36 Відповісти
Не тобі, москалоязика потвора, мене повчати. Ти хоч слово "паляниця" можеш вимовити без оскомини на своєму €балі?
показати весь коментар
14.04.2022 16:53 Відповісти
***** загарбує літій?
https://vm.tiktok.com/ZML4skJY8/
показати весь коментар
14.04.2022 08:35 Відповісти
А Байден?
показати весь коментар
14.04.2022 09:40 Відповісти
Краще Остін, бо Україні потрібні дії військових, а не балачки політиків
показати весь коментар
14.04.2022 09:49 Відповісти
У одному реченні: "У США наразі тривають перемовини щодо візиту до України одного з високопосадовців, однак рішення наразі далеке від остаточного, - два вставних слова наразі.

Звертаю Вашу увагу на масове зловживання тим наразі, яке напевно інколи можна замість НАРАЗІ використовувати поки що, зараз, тепер, на сьогодні.

П́отім перемовини, замість переговори. ПЕРЕГОВОРИ від дієслова говорити. Перемовляються сусіди через тин/пліт.

Потім... Шпиталізовано, чимало, сивочолий, - що то за чоловік в якого волосся росте на чолі, очільник, посолка, - напевно посол жінка, членка, - особливо пікантно, перемовини, замість переговори від слова говорити, і т.д.

Інколи гидко...

Ніби спеціально це робиться щоб наша рідна мова...
показати весь коментар
14.04.2022 10:03 Відповісти
хорших сигнал!! никто нас не бросил и никто не "сдаст"!! дядя Боря Лондонскй недавно прилетал, тоже хорошо_)) и посольства тоже возвращаются - прерасный знак.

мордору хана! кресёр "маква" уже затоплен, далі буде
показати весь коментар
14.04.2022 11:34 Відповісти
 
 