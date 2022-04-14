В Україну може приїхати держсекретар США Блінкен або міністр оборони Остін, - CNN
У США наразі тривають перемовини щодо візиту до України одного з високопосадовців, однак рішення наразі далеке від остаточного.
Про це з посиланням на джерело в Білому домі повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
За словами джерела, офіційні особи США провели внутрішні попередні переговори щодо поїздки в Україну високопосадовця з адміністрації.
Президент Джо Байден та віцепрезидентка Камала Харріс найближчим часом навряд чи відвідають Київ, проте офіційні особи обговорювали можливість поїздки міністра оборони Ллойда Остіна або держсекретаря Ентоні Блінкена. Менше з тим, рішення ще геть не остаточне, і візит, зрештою, може так і не відбутися.
Минулого тижня до Києва з несподіваним візитом прибув прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, а пізніше офіційні особи США заявили, що Байден поки не планує своєї поїздки до України.
Будь ласка, зачекайте...
буба потребуе нагляду - неадекват, шуткован...
Типа командир ты иди первым, а мы... а мы за тебя отомстим
Останнім часом я багато спілкуюся з іноземною пресою. Звісно, кажу їм, як ми збираємося перемогти. І як нам для цього потрібна зброя та підтримка.
На початку війни вони дивилися на мене, як на смертельно хвору дитину. Мовляв, кріпись, любчику, віримо в найкраще, звісно, кажи про перемогу, тримайся, це потрібно, ми з тобою.
Зараз, коли вже стало очевидно, що ми не просто чинимо безнадійний спротив, а дуже навіть рвемо ворогові сраку на фігурну букву z, в очах моїх візаві з'явилося щось схоже на острах та трепет. Наче я їм розповідаю, як завтра піду на Вельзевула, і що треба б мати до рогатини запасний держак. При цьому вони вже знають, що я можу, та для них все одно таке буденне обговорення того, як нищити тварюку розміром в континент, в голові не вкладається.
Ми робимо собі репутацію.
Зачатки цієї репутації вже були - в тих небагатьох голівудських фільмах, де були укранці, вони мали вигляд іронічних відчайдухів - причому що хороші хлопці, що поганці. Тепер ми доковуємо собі національний стереотип. Поки що він виходить потужним: українці - це останні люди, проти яких ти хочеш стояти. Never mess with Mother Nature, mother-in-law and motherfreaking Ukrainians!
Особливо приємно, що цей стереотип ми куємо, як Залізний Трон, зі зброї наших ворогів. З залишків репутації Росії як непереможної та нездоланної сили, якій досить навалитися, щоб розчавити будь-кого. Тепер ми можемо казати, що попередніми перемогами Росія завдячувала українцям в її складі - і світ прийме це пояснення, бо воно виглядає логічним.
Ми не просто даємо про себе знати, ми створюємо для нащадків образ, що житиме віки. І треба дуже постаратися.
Перекладач Google ?
У США наразі тривають перемовини щодо візиту до України одного з високопосадовців,
однак рішення наразі далеке від остаточного. ...
Менше з тим, рішення ще геть не остаточне, і візит, зрештою, може так і не відбутися.
Джерело:
Звертаю Вашу увагу на масове зловживання тим наразі, яке напевно інколи можна замість НАРАЗІ використовувати поки що, зараз, тепер, на сьогодні.
П́отім перемовини, замість переговори. ПЕРЕГОВОРИ від дієслова говорити. Перемовляються сусіди через тин/пліт.
Потім... Шпиталізовано, чимало, сивочолий, - що то за чоловік в якого волосся росте на чолі, очільник, посолка, - напевно посол жінка, членка, - особливо пікантно, перемовини, замість переговори від слова говорити, і т.д.
Інколи гидко...
Ніби спеціально це робиться щоб наша рідна мова...
https://uk.wikiquote.org › wiki › Пе...
Перемовини - Вікіцитати
Перемо́вини, також Перегово́ри - дискусія, взаємне спілкування з метою досягнення сумісного рішення. Dmitry Medvedev 14 May 2008-2.jpg.
Аби показати вашу некомпетентність і цього вистачить.
следуй за роССийским кораблем. понял!!
https://vm.tiktok.com/ZML4skJY8/
Звертаю Вашу увагу на масове зловживання тим наразі, яке напевно інколи можна замість НАРАЗІ використовувати поки що, зараз, тепер, на сьогодні.
П́отім перемовини, замість переговори. ПЕРЕГОВОРИ від дієслова говорити. Перемовляються сусіди через тин/пліт.
Потім... Шпиталізовано, чимало, сивочолий, - що то за чоловік в якого волосся росте на чолі, очільник, посолка, - напевно посол жінка, членка, - особливо пікантно, перемовини, замість переговори від слова говорити, і т.д.
Інколи гидко...
Ніби спеціально це робиться щоб наша рідна мова...
мордору хана! кресёр "маква" уже затоплен, далі буде