Австралія запровадила санкції проти "Газпрому", "Транснефти" та Абрамовича. Загалом під обмеженнями 14 компаній та 33 олігархи

Уряд Австралії запроваджує санкції щодо 14 російських компаній у зв'язку із вторгненням РФ в Україну.

Про це повідомило міністерство закордонних справ Австралії, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Уряд Австралії запровадив цільові фінансові санкції щодо 14 російських державних підприємств, які мають стратегічне та економічне значення для Росії", - йдеться у повідомленні.

У списки санкцій увійшли компанії "КАМАЗ", "Газпром", "Газпром Нафта", "Транснафта", "Ростелеком", "Русгідро", "Севмаш" і "Об'єднана суднобудівна корпорація".

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Також санкції запроваджено проти 33 російських олігархів, великих бізнесменів та членів їхніх сімей.

Зокрема, під обмеження потрапили:

Роман Абрамович – олігарх, учасник українсько-російських переговорів; власник ФК "Челсі";

Олексій Міллер – голова правління "Газпрому";

Дмитро Лебедєв – гендиректор банку "Росія";

Сергій Чемезов – голова правління "Ростеху";

Микола Токарєв – гендиректор "Транснафти";

Ігор Шувалов – голова "Зовнішекономбанку" (ЗЕБ);

Кирило Дмитрієв - гендиректор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ).

Австралія продовжує послідовно підтримувати всі спроби тиску на агресора, щоб змусити його припинити війну проти України. Протягом останніх тижнів було запроваджено понад 460 санкцій проти росіян та російських компаній, зокрема особисто проти Путіна.

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"Ми продовжимо тісну координацію дій із нашими партнерами, щоб змусити Росії платити високу ціну за її дії. Уряд Австралії знову заявляє про свою рішучу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та народу України", - додали в МЗС Австралії.