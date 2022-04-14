Ворог нарощує авіаційне угруповання біля східного кордону України, - Генштаб ЗСУ
Агресор нарощує авіаційне угруповання поблизу східного кордону України, повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних Сил України.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог продовжує нарощування авіаційного угруповання поблизу східного кордону нашої Держави, посилює артилерійські підрозділи, оптимізує наявні системи управління, розвідувального та медичного забезпечення. Зберігається постійна загроза застосування противником ракетного озброєння по всій території України. Окупанти продовжують завдавати систематичних ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях", - йдеться у повідомленні.
На Волинському та Поліському напрямках ворог не проводив активних дій.
Також повідомляється, що "у білоруському населеному пункті Холмич, на блокпостах, військова поліція збройних сил російської федерації та республіки білорусь здійснює перевірку особистих телефонів. Цивільним повідомляється, що українські підрозділи у будь-який час можуть вчинити напад на територію Білорусі".
На Сіверському напрямку ворог проводить перегрупування підрозділів, посилює контроль кордону, проводить інженерне обладнання позицій, опорних пунктів та забезпечує присутність на них невеликої кількості особового складу, озброєння та військової техніки.
На Слобожанському напрямку агресор продовжує частково блокувати Харків та обстрілювати місто з артилерії.
На Донецькому та Таврійському напрямках ворог вів бойові дії в районах Слов'янська, Попасної та Курахового та штурмував Маріуполь, але зазнав невдачі.
Крім цього відомо, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областях проводяться заходи щодо примусової мобілізації, "встановлено, що російське командування поставило завдання мобілізувати 60-70 тисяч осіб на території так званої ДНР. Проте зазначені показники було виконано лише на 20 відсотків", - зазначають у Генштабі.
На Південнобузькому напрямку противник поповнює боєприпаси, проводить заходи щодо інженерного обладнання позицій. А також веде бойові дії в районі Олександрівки та намагається відновити наступ у районі Осокорівки.
Будь ласка, зачекайте...
https://t.me/bbbreaking/122689 Заявление МО РФ , которое появилось к 2 часам ночи, гласит, что в результате пожара произошла частичная детонация боекомплекта, а часть экипажа эвакуирована.
По информации со стороны Украины, которая появилась задолго до заявления МО РФ, крейсер «Москва» был уничтожен ПКР «Нептун».
По нашей предварительной информации, флагман Черноморского флота России крейсер «Москва» действительно был атакован ПКР «Нептун» с береговой линии между Одессой и Николаевым. Также силы корабля были отвлечены на противодействие БПЛА «Bayraktar TB-2». Удар пришёлся по левому борту, в результате чего корабль принял сильный крен. После угрозы детонации боекомплекта, экипаж порядка ~500 человек был эвакуирован. Плавучесть крейсера была осложнена морскими погодными условиями. В результате всех совокупных факторов, по предварительной информации, и к большому сожалению, крейсер пополнил подводную спутниковую группировку «Роскомоса».
https://t.me/Army_Russia/20800 t.me/Army_Russia/20800
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Как, как...?
По системе "своих не бросаем".
Захотят жить - сами прыгнут.
-Подібні системи озброєнь з Британії - також вже у військах в Україні
-Вже цьому році ВВП Орди впаде не менш, ніж на 15%
-Потоплення кораблів 1-го рангу ЧФ, типу ПКР "москва" - віднині має стати буденною справою!
На мою думку, Орда розпочне 2-й етап вторгнення з намаганя бомбити великі міста, в т.ч. і Київ, вторгненням з Білорусі на Захід України і Придністров'я на примор'я- для дезорієнтації України... і зразу же після цього, потужно вдарить по Донбасу і знову же з Півдня.
Тому нам слід було б спрацювати на випередження- і розпочати першими бомбардування колон східного угрупування ординських військ на дорогах Орди, та аеродромах -на території їх скупчення.... і ще ДО початку їхнього наступу на Донбас... та знищити (врешті) можливості наступу ординців через кримські перешийки (благо вже маємо чим вдосталь,- для здійснення цього безпроблемно) !
А Китай, хоча й демонструє путіну на словах свою лояльність, але він ще більше побоюється гніву США,.. і більше, ніж зради путіну... І Китай вважає ядерний потенціал Орди сумарно зі своїм - потенціалом стримування США...
Тому, вважаю помилковою політику США, що ніби-то Орду слід підтримати як потенціальну противагу Китаю - щоб не дати Китаю захватити Сибір і посилитися ресурсами і територією... Орда не буде творити перепони Китаю для захвату ним Сибіру економічно, тобто, - явочним шляхом...) Китай і росія - "два чоботи - пара", лише методита інструменти в їх зовнішній ексапансії суттєво відрізняються... в т.ч. і в послідовності їх застосування (Бо інакше, Китай допоміг би Україні хоч чимось, - щоб послабити росію і не голосував би постійно, чітко і ознозначно в ООН за інтереси росії)
Японія, як виявилося, не рипнеться для відновлення свого суверенітету над Курильською грядою ... Постановка питання про Курили, не є істинною метою Японії, вона фейкова - а спрямована для "внутрішнього споживання" , засобом внутрішнього впливу на свій електорат лише в передвиборчій боротьбі зі своїми політичними опонентами за внутрішню владу в Японії ((Бо інакше, враховуючи її громадний економічний потенціал, допомогла б Україні набагато потужніше -також щоб послабити потугу росії... та надала б нам допомогу набагато більшу, наприклад таку, яку надали нам Британія чи США)
Ми переможемо!
Слава України і її ЗСУ!
Смерть ворогам!
А Данилов потом скажет « Україна непричетна»
Може, тепер по скупченнях літачків вдарити ?