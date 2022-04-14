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Новини Санкції проти Росії
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ЄС - до країн-членів: сплата Росії за газ в рублях буде порушенням санкцій, - Bloomberg

рубль

Європейський Союз попередив держави-члени, що вимога президента РФ Володимира Путіна про те, щоб "недружні країни" платили за російський газ у рублях, порушить санкції, введені після вторгнення в Україну.

Про це пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За даними Bloomberg, Європейська комісія представила аналіз указу Путіна країнам-членам.

Вимога Путіна від 31 березня передбачає, що європейські покупці газу відкривають два рахунки, один в іноземній валюті, а інший у рублях, і що Газпромбанк нестиме відповідальність за конвертацію іноземної валюти в рублі та перерахування платежу в рублях Газпрому.

Згідно з попереднім юридичним аналізом Комісії, указ Путіна суттєво змінює процедуру та створює нову правову ситуацію.

Читайте: Австралія запровадила санкції проти "Газпрому", "Транснефти" та Абрамовича. Загалом під обмеженнями 14 компаній та 33 олігархи

Новий процес передасть повний контроль російській державі через її центральний банк з погляду того, коли угоду буде завершено і в який момент покупця буде звільнено від зобов'язань. Це також дало б Росії контроль за обмінним курсом, яким Москва могла б маніпулювати у своїх інтересах.

Автори звіту попередили, що цей новий метод може призвести до нових витрат для покупця, оскільки угода повністю контролюватиметься Росією, сказало джерело.

Важливо зазначити, що цей механізм порушуватиме обмежувальні заходи, вжиті ЄС у відповідь на вторгнення Москви до України та застосовані до російського уряду, її центрального банку та їхніх довірених осіб. Цей процес також може вплинути на інші заборони різні інструменти грошового ринку, які можуть бути випущені Газпромбанком.

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Більшість країн-членів заявили, що не платитимуть за газ у рублях. У середу Німеччина знову заявила, що виступає проти вимог Росії.

Комісія неодноразово заявляла, що узгоджених контрактів мають дотримуватися і майже всі вони прямо передбачають оплату в євро або доларах, і блок реагуватиме на будь-яку спробу Росії обійти санкції.

Але рішення про те, як платити за поставки, зрештою лежатиме на компаніях, які купують газ у Росії, і вони опиняться в непростому становищі, оскільки європейським фірмам необхідно дотримуватись усіх діючих обмежувальних заходів.

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Топ коментарі
+10
Орбану приготуватися- будуть бити.
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14.04.2022 07:50
+6
Нехай вони свої дерев'яні собі в сраку запхають, як було за советів. Уроди кончені. Ну як мона бути такими дебилами. ******* совок. Слава Україні !!! Смерть Москві
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14.04.2022 07:56
+5
Больно и возможно по лицу возможно и ногами
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14.04.2022 08:19
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Орбану приготуватися- будуть бити.
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14.04.2022 07:50 Відповісти
Больно и возможно по лицу возможно и ногами
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14.04.2022 08:19 Відповісти
Нехай вони свої дерев'яні собі в сраку запхають, як було за советів. Уроди кончені. Ну як мона бути такими дебилами. ******* совок. Слава Україні !!! Смерть Москві
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14.04.2022 07:56 Відповісти
мне по.хуй на то сколько ты получал при "сАветах".....моего деда репрессировали ****** кацапы, и растреляли....потому говорю так - ***** на уровень жизни каких то личностей, если подавляется свобода других ...даже не свобода...его жизни лишили
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14.04.2022 08:26 Відповісти
Може гроші були, але щось придбати толкове, то була проблема. Совок то суцільна багнюка для нормальної людини. Слава незалежній Україні !!!
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14.04.2022 08:30 Відповісти
Вот, *****, "взять все и поделить" - ты из этих дремучих совкодрочеров? 😂🤣😂
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14.04.2022 09:34 Відповісти
обложили) обложили з усіх сторін)
що-що, а гроші бюргери добре вміють лічити.
я ще чула (росіянин потапенко розказував), що на газ укладені довгострокові контракти і ціна там 400 дол, а собівартість - 1200 дол.
так шо путлер як завжди, сам себе переграв і вистрілив собі у всі ноги.
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14.04.2022 07:56 Відповісти
там якісь схеми вже розробляють..вчора якісь економіст рашинський говорив..щоб обходити санкції .через треті руки розробляють чи то з Індією чи то з Китаєм..нафтою та газом платити а потім переводити на рахунки..короче ,якась запутана схема через банки шо рашисти зможуть частково поповнювати бюджет..Чи ви думали ,шо вони такі дурнуваті будуть сидіти зложивши руки?
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14.04.2022 08:02 Відповісти
А прогнози і сценарии Натальи Зубаревич говорять повна жопа в переспективі але це в переспективі Технологическая отсталость, безработица и давление на бизнес: сценарии Натальи Зубаревичhttps://www.youtube.com/watch?v=-iSroKG1mBo
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14.04.2022 08:08 Відповісти
Вот так шиза одной никчёмной мелкой мрази ломает жизни миллионам. В принципе это судьба засрашки-сдыхать в муках.
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14.04.2022 08:15 Відповісти
тому що є держави-члени а ще держави-подібні жіночому статевому органу-ну шось держава *ки*зда -якось так
і мадярщина- -та сама держава ки*зда
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14.04.2022 08:19 Відповісти
Потрібно показове покарання, наприклад угорщини
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14.04.2022 08:25 Відповісти
 
 