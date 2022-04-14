Дві третини посилок окупантів із награбованим в українців майном не дійшли до адресатів, - ЗМІ

45 із 69 посилок, які 1 та 2 квітня відправляли з Мозиря російські військовослужбовці через сервіс СДЕК, мають статуси "не вручено" або "замовлення не знайдено".

Про це пише російське опозиційне видання "Медиазона", повідомляє Цензор.НЕТ.

Посилки відправляли через сервіс СДЕК (Служба доставки "Експрес-кур’єр". - Ред.). У 16 випадках сайт СДЕК видає помилку: "Замовлення не знайдено", ніби цього відправлення ніколи не існувало або воно було б видалено. Ще 29 замовлень мають статус "Не вручено". Такий статус надається, коли посилка була доставлена ​​на адресу, але її "не вдалося вручити одержувачу, або одержувач не забрав її протягом двох тижнів після надходження".

При цьому 17 посилок російських військових перебувають у дорозі, п'ять вручили і ще дві чекають на вручення.

У пресслужбі СДЕК відмовилися надати журналістам інформацію про конкретні відправлення, пояснивши, що такі відомості компанія надає лише самому відправнику за його запитом або за "офіційними письмовими запитами органів державної влади, які мають відповідні повноваження".

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"Щодо статусу "замовлення не вручено", такий статус може надаватися вантажу в різних ситуаціях. Наприклад, одержувач не прийшов по замовлення; відправник відкликав своє відправлення до вручення отримувачу; вантаж міг потрапити на склад з невідомими вантажами, куди потрапляють відправлення з пошкодженими етикетками до того, як їх ідентифікують за спеціальною процедурою; вантаж могли помилково відправити до іншого пункту видачі або навіть втратити і так далі", - йдеться у відповіді СДЕК.

Повне зникнення замовлень із системи компанія пояснила тим, що клієнт міг створити замовлення через сайт, але так і не відправити його, або ж відправити, але не сплатити або забрати посилку назад.

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