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Білорусь (7840) мародерство (335) росія (63589) крадіжка (648)

Дві третини посилок окупантів із награбованим в українців майном не дійшли до адресатів, - ЗМІ

мародерство,мародер

45 із 69 посилок, які 1 та 2 квітня відправляли з Мозиря російські військовослужбовці через сервіс СДЕК, мають статуси "не вручено" або "замовлення не знайдено".

Про це пише російське опозиційне видання "Медиазона", повідомляє Цензор.НЕТ.

Посилки відправляли через сервіс СДЕК (Служба доставки "Експрес-кур’єр". - Ред.). У 16 випадках сайт СДЕК видає помилку: "Замовлення не знайдено", ніби цього відправлення ніколи не існувало або воно було б видалено. Ще 29 замовлень мають статус "Не вручено". Такий статус надається, коли посилка була доставлена ​​на адресу, але її "не вдалося вручити одержувачу, або одержувач не забрав її протягом двох тижнів після надходження".

При цьому 17 посилок російських військових перебувають у дорозі, п'ять вручили і ще дві чекають на вручення.

У пресслужбі СДЕК відмовилися надати журналістам інформацію про конкретні відправлення, пояснивши, що такі відомості компанія надає лише самому відправнику за його запитом або за "офіційними письмовими запитами органів державної влади, які мають відповідні повноваження".

Дивіться: Ці москальські солдати вкрали в мене всі мої труси. Дружина, в тебе також трусів нема, - український воїн розповів, як мародерили солдати РФ у його будинку. ВIДЕО

"Щодо статусу "замовлення не вручено", такий статус може надаватися вантажу в різних ситуаціях. Наприклад, одержувач не прийшов по замовлення; відправник відкликав своє відправлення до вручення отримувачу; вантаж міг потрапити на склад з невідомими вантажами, куди потрапляють відправлення з пошкодженими етикетками до того, як їх ідентифікують за спеціальною процедурою; вантаж могли помилково відправити до іншого пункту видачі або навіть втратити і так далі", - йдеться у відповіді СДЕК.

Повне зникнення замовлень із системи компанія пояснила тим, що клієнт міг створити замовлення через сайт, але так і не відправити його, або ж відправити, але не сплатити або забрати посилку назад.

Також дивіться: "Я йому кажу, що це унітаз", а він: "Унитаз? А зачем это?". А потім зняли і забрали його з собою", - мешканка визволеного села на Чернігівщині про окупантів. ВIДЕО

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Топ коментарі
+41
У мародёров отмародёрили по дороге. Будни засрашки)
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14.04.2022 08:17
+31
дайте я відправлю парочку гранат з оплатою при отриманні
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14.04.2022 08:17
+24
смарадерили смарадеренное
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14.04.2022 08:19
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14.04.2022 08:16 Відповісти
відать труси нужни каждому лапатніку...
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14.04.2022 08:17 Відповісти
это такое днище, трусы красть( еще и б/у(((
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14.04.2022 08:21 Відповісти
У мародёров отмародёрили по дороге. Будни засрашки)
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14.04.2022 08:17 Відповісти
Есть вероятность, что просто русня просто засекретила трекинг посылок.
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14.04.2022 09:55 Відповісти
дайте я відправлю парочку гранат з оплатою при отриманні
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14.04.2022 08:17 Відповісти
То есть мародеров кинул оператор? Ну ничего же страшного, у них же чеки есть, сейчас все дружно в суд пойдут
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14.04.2022 08:17 Відповісти
смарадерили смарадеренное
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14.04.2022 08:19 Відповісти
В тих речах карма дуже хрєнова. Прокляті вони.
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14.04.2022 08:19 Відповісти
а можливо вже і обісрані орками
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14.04.2022 08:38 Відповісти
грабь награбленное, как и завещал вова ленин.
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14.04.2022 08:20 Відповісти
а ведь одна ракета по 6,5 миллионов стоит, могли б своим ватанам успешную жизнь построить на эти деньги
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14.04.2022 08:22 Відповісти
а кто бы тогда воевал для пупина)
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14.04.2022 10:32 Відповісти
На парашной почте тоже мародёры служат. Да ещё какие фошиздские...
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14.04.2022 08:23 Відповісти
перепугались, мрази. поздно. хари зафиксированы
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14.04.2022 08:25 Відповісти
Экпроприация экпроприированного. Верной дорогой идёте товарисчи. По заветам великого Членина.
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14.04.2022 08:25 Відповісти
ілі

ГРАБЬ НАГРАБЛЕННОЕ ! )))
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14.04.2022 09:27 Відповісти
папаша там был одного "асвабадителя", сильно ждал рыбальские снасти, "трофеи" от сыночка- мародера..., штоб ты ими подавился, урод, да и утонул на свеой сраной рыбалке...
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14.04.2022 08:26 Відповісти
Хочется знать, можно ли вот этой самой СДЕК отправлять на расею черные мешки с дохлыми мародерами? Воняют очень.
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14.04.2022 08:28 Відповісти
На@би ближнего своего, ибо он на@бет тебя и возрадуется. Так они жили поживали и добра наживали. Долбаные рашковане.
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14.04.2022 08:29 Відповісти
В каждую коробку немного зерна и поилочку для боевых птиц ,а по местах разберутся. Вот была бы техногенная катастрофа
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14.04.2022 08:29 Відповісти
Тяжкі будні в ФСБ - спочатку сечу з колбочками підмінювали, тепер намародерене з відправлень вилучають, щоб знищити усі сліди "героїзму"
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14.04.2022 08:29 Відповісти
Грабь награбленное!!!!! (Служба доставки "Експрес-кур'єр")
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14.04.2022 08:31 Відповісти
СУКИ МОСКАЛЬСКО-БУРЯТСКИЕ!
ЧТОБЫ ВАШИ ЖЕНЫ СДОХЛИ ОТ ЭТИХ ПОСЫЛОК, И ДЕТИ ВАШИ СДОХЛИ!
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14.04.2022 08:33 Відповісти
не нервничайте так - сдохнуть 100%.
Не забывайте кудой орда выходила из Бучи и чего "нахватала" при отходе (в том числе вещи и товары которые пылились в кузовах).
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14.04.2022 14:52 Відповісти
короче компанії мутять..знають шо то награбоване..самі грабують а бо по дорозі розграбили..як кажуть Грабуй награбоване
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14.04.2022 09:04 Відповісти
В своём выступлении на заседании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A6%D0%98%D0%9A ВЦИК 29 апреля 1918 года Ленин заявил:

В лозунге «грабь награбленное» я не могу найти что-нибудь неправильное, если выступает на сцену история. Если мы употребляем слова: экспроприация экспроприаторов, то почему же нельзя обойтись без латинских слов? (Аплодисменты)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5#cite_note-3 [3]
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14.04.2022 09:29 Відповісти
а мне кжается, что это попытка мародеров отмазаться
дело то резонансное
возможно, мародерам намекнули, что они засветились на почте в белоруси и за получателем посылочки рано или поздно могут прийти?

что получатели посылок совестью резко заразились не верю.
а до мародеров инфа могла дойти
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14.04.2022 09:24 Відповісти
дійсно..

квитанція на посилку -це вже документ...

Залізний доказ мародерсва у суді.
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14.04.2022 09:30 Відповісти
как золотая орда нападала на европейские города и все грабила.

так и россия сейчас нападает на города и все разграбляет.

они не изменились.
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14.04.2022 09:37 Відповісти
воруй наворованное! ) белорусам больше надо)
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14.04.2022 10:13 Відповісти
"Напрасно старушка ждёт сына блендер домой, -
Ей скажут, она зарыдает...
А волны бегут от винта за кормой,
И след их вдали пропадает".

Руцкий корабль - иди нах.
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14.04.2022 11:16 Відповісти
А где все эти фанаты "Пиратов Карибского моря" во главе с Невзоровым? Почему не восторгаются поведением орков? Ведь именно этим и занимаются пираты: убивают и грабят мирных людей, а награбленное отправляют домой.

Так будьте же последовательны, давайте порадуемся за их добычу!
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14.04.2022 14:06 Відповісти
Бог існує.
Його ім'я - "співпрацівники пошти" ☺.
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14.04.2022 22:41 Відповісти
 
 