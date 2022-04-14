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Низка країн НАТО скоро оголосить про постачання танків Україні, - Пентагон
Низка країн НАТО найближчим часом оголосять про постачання Україні танків.
Про це повідомив прессекретар Міноборони США Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Під час брифінгу він наголосив, що постачання озброєння почнеться негайно. Інших деталей він не уточнив.
Топ коментарі
+34 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар14.04.2022 08:32
+25 Цитаты, притчи, афоризмы.
показати весь коментар14.04.2022 08:34
+15 Алексей Технолог
показати весь коментар14.04.2022 08:35
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вчера уборщица на польском складе сама видела, как у танков началась весенняя миграция - клином нызеенько пошли в сторону Украины.
и вообще если увидите - не удивляйтесь, у нас в шахтах и тракторных мастерских все есть