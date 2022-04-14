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Низка країн НАТО скоро оголосить про постачання танків Україні, - Пентагон

кірбі

Низка країн НАТО найближчим часом оголосять про постачання Україні танків.

Про це повідомив прессекретар Міноборони США Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Під час брифінгу він наголосив, що постачання озброєння почнеться негайно. Інших деталей він не уточнив.

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Топ коментарі
+34
Всім хто підтримує Україну у важкі часи-респект.Не зупиняйтесь...
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14.04.2022 08:32
+25
Разгром русни на донбасе и далее НЕИЗБЕЖЕН👍❗
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14.04.2022 08:34
+15
Можете і без оголошення присилати.
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14.04.2022 08:35
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Всім хто підтримує Україну у важкі часи-респект.Не зупиняйтесь...
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14.04.2022 08:32 Відповісти
Разгром русни на донбасе и далее НЕИЗБЕЖЕН👍❗
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14.04.2022 08:34 Відповісти
Интересно, списанные советские или что-то по-интереснее?
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14.04.2022 08:34 Відповісти
А тобі так цікаво?
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14.04.2022 11:07 Відповісти
Можете і без оголошення присилати.
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14.04.2022 08:35 Відповісти
Главное, чтоб побыстрее !!!
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14.04.2022 08:37 Відповісти
Я так розумію, шо вже навчені - зразу шлють, а потім про наміри кажуть
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14.04.2022 08:39 Відповісти
они тут уже))
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14.04.2022 11:41 Відповісти
Тсссс......
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14.04.2022 13:19 Відповісти
Спочатку пришлють, а потім оголосять.
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14.04.2022 08:39 Відповісти
Дякую! Але треба розуміти що перевага в повітрі стала головним чинником ще в 40-ві роки другої світової...
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14.04.2022 08:45 Відповісти
Вчора перед сном гарна новина відносно зброї, сьогодні зранку ще одна!
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14.04.2022 09:01 Відповісти
Ось так на плечах повергнутого кривавого звіра ми остаточно відкриємо двері та увійдемо до ЕС та НАТО.
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14.04.2022 09:09 Відповісти
рашке пи..да!
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14.04.2022 09:34 Відповісти
Западный военторг начинает работать по настоящему!
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14.04.2022 09:36 Відповісти
значить вже вони в Україні
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14.04.2022 09:59 Відповісти
100%
вчера уборщица на польском складе сама видела, как у танков началась весенняя миграция - клином нызеенько пошли в сторону Украины.
и вообще если увидите - не удивляйтесь, у нас в шахтах и тракторных мастерских все есть
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14.04.2022 11:44 Відповісти
Як мені це надоїдло "скоро оголосять", "розглядають можливість", " поставлять". "вирішать". Якщо пепревести на нормальниу мову, то це означає- хер ми вам це поставимо оскільки вашої перемоги ми боїмося бцільше ніж поразки росії.
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14.04.2022 10:00 Відповісти
 
 