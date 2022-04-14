Від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 197 дітей, понад 351 - поранено, - Офіс Генпрокурора

Більше ніж 548 дітей постраждали в Україні з 24 лютого 2022 року внаслідок збройної агресії Російської Федерації. При цьому 197 дітей загинуло та більше ніж 351 дістали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Згідно з отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 115, Київській - 105, Харківській - 81, Чернігівській - 54, Миколаївській - 40, Херсонській - 38, Луганській - 36, Запорізькій - 23, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.



В ході фіксації кримінальних правопорушень, скоєних російськими військовими на території смт. Гостомеля та м. Буча Київської області, виявлено тіла дітей 4 і 10 років із тілесними ушкодженнями, а також обгоріле тіло 17-річного хлопця.

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Стало відомо, що у лютому на контрольно-пропускному пункті в Чорнобильську зону поблизу с. Дитятки Київської області військовослужбовці РФ розстріляли цивільний автомобіль, який зупинився на узбіччі. Загинули батько та його неповнолітній син.



Кількість дітей, які загинули внаслідок обстрілу залізничного вокзалу м. Краматорська збільшилася до 7. В лікарні померли ще дві дитини.



Через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1014 закладів освіти, з них 91 зруйновано повністю.