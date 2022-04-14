"Слуга народу" не підтримає законопроєкт про відповідальність за неповернення до України під час війни, - Арахамія
Фракція політичної партії "Слуга народу" не підтримуватиме ухвалення законопроєкту про відповідальність чоловіків призовного віку, які виїхали з України і які не повернулися у встановлений законом термін під час воєнного стану.
Про це повідомив керівник фракції Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.
Йдеться про законопроєкт 7265, зазначив Арахамія.
"Ми вважаємо, що у такому вигляді ця законодавча норма є шкідливою і небезпечною як для оборони України сьогодні, так і для відбудови її у майбутньому. Сотні тисяч українців повернулися додому, щоб захищати свою країну під час війни. Багато з тих, хто залишився, працює за кордоном і пересилає в Україну гроші - в якості допомоги сім’ям чи як пожертвування до фондів оборони країни", - пояснив депутат.
Арахамія вважає, що запропонована у законопроекті норма жодним чином не вирішує тієї мети, яку насправді потрібно досягти: покарати кілька десятків посадовців, чиновників та депутатів, які втекли з України під час війни. "Шукатимемо інші способи покарання цих осіб", - зазначив він.
"Стосовно решти людей ніяких санкцій не буде і бути не може. Ми зацікавлені у тому, щоб після завершення бойових дій, після нашої перемоги, всі наші громадяни повернулися в Україну, працювали над її відновленням і мали змогу жити звичним життям", - підсумував керівник фракції "Слуга народу".
Як повідомлялося, в українському парламенті зареєстрували законопроєкт про обов'язкове повернення в Україну чоловіків, які перебувають за кордоном, під час воєнного стану. Законопроєкт передбачає запровадження кримінальної відповідальності для тих, хто не повернувся до України після оголошення воєнного стану.
Законопроєкт також пропонує запровадити до Кримінального кодексу України нову статтю, встановивши кримінальну відповідальність громадян України за невиконання вимог цього закону у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.
Будь ласка, зачекайте...
в голові...
НУ ЧОМУ НЕ ПЄТЯ !? ))))
достатньо у Законі уточнити - посадовців, чиновників та депутатів(місцевих рад включно)
РОЗЖОВУЮ ОСОБЛИВО ТУПИМ..
ВЛАСНЕ СВОЇМ НАГЛО -брехливим лозунгом "не обравши Порошенко -обираєш путіна"
Петро і прої..ав вибори.
1. Мова йде про те як "слуги" приймають важливі для країни заводи. До речі.. вас сама назва партії "СЛУГИ" не бентежить? В країні не повинно бути ніяких слуг, це до Росії там слуги та царі. Да і "слуги народу" за 2,5 роки поставали мільйонерами всі, а більшість була і до виборів..
2. Винуватий не Зеленський чи його партія.. Винуватий українець який більше вірить популістам без досвіду, та без реального авторитету.. Тому і в команді більшість покидьків та аферистів, які затянуть в коррупцію найвищих посадовців, перетворять на співучасників і все піде по колу в Україні..
3. Я з 2014 року був впевнений, що буде така війна з РФ бо всі дії РФ не мали сенсу і вело Рашку до повного краху 100%.. Лише пряма швидка війна давала хоча б якийсь шанс РФ зміцнитись..( Це по їхній логіці так як вони уявляють суспільну, політичну та військову суть України.)
Тому гірко було дивитись як замість вкладання в військовий бюджет вкладались в те що народ звичайно хотів та дякував президенту ..ще й для рейтингу це +.. Ракети ж не помітні та й не потрібні простим громадянам..
4. А ось чому напала РФ на Україну..все банально просто.
Тем более сейчас не 1914 год когда миллионные армии нужны были.
Оружие нужно и техника плюс мотивированные бойцы. А не стадо рабов.
Зелёные твари, специально добавили пункт, "и остальные мужчины".
Гос служащий ОБЯЗАН вернуться в страну, причём тут простые люди с контрактами,
детьми и т.д.(это действительно их выбор).
Проект специально утопили.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
Лживая наглая Безугла....
Ну ось я - приїхав на 3 дні в Україну 23 лютого, а застряг до 7 чи 8 березня. Користі для війни не приносив, мусів повертатися до місця високооплачуваної праці, щоб її не втратити. Після прибуття у Польщу почав фінансувати ЗСУ та біженців з України, воювати на інформаційних фронтах. А прийде відпустка - поїду в Україну без побоювання репресій. Слава Арахамії, Україні Слава!
2. Якщо вони вже так сильно слали кошти, то хто коли і скільки?
3. Може є сенс опублікувати ПУБЛІЧНИЙ список ВСІХ хто виїхав 00.00.00 24.02.2022, з ідентифікаційними кодами? А вже люди подивляться ХТО був державним службовцем. В цьому випадку тварюка автоматично має бути звільнений. Пенсію повинн отримати начебто просто десь працював (як всі) без пільг, без варіантів оскарження в судах.
І.Т.Д.
Та знати
Що таке Етика спілкування
Та й не тикають чи не тичуть не знайомим Людям .