За добу піротехніки ДСНС виявили майже 4 000 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 5 авіаційних бомб

Протягом доби піротехнічними підрозділи ДСНС залучалися 111 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 3 тис. 976 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 5 авіаційних бомб, обстежено територію площею 852,8 га.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.

"Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 2 449 разів, Миколаївщині – 1085, Київщині - 683, Донеччині – 287, Сумщині – 258. Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 61 тис. 979 вибухонебезпечних предметів та 417,4 кг вибухової речовини, у тому числі 1 тис. 933 авіаційні бомби. Обстежено територію площею 8 тис. 621 га", - доповідають піротехніки.

У ДСНС нагадують,що у разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідом за номером телефону- 101.

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