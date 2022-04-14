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піротехніка (36) ДСНС (4984) розмінування (952)

За добу піротехніки ДСНС виявили майже 4 000 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 5 авіаційних бомб

дснс

Протягом доби піротехнічними підрозділи ДСНС залучалися 111 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 3 тис. 976 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 5 авіаційних бомб, обстежено територію площею 852,8 га.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДСНС.

"Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 2 449 разів, Миколаївщині – 1085, Київщині - 683, Донеччині – 287, Сумщині – 258. Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 61 тис. 979 вибухонебезпечних предметів та 417,4 кг вибухової речовини, у тому числі 1 тис. 933 авіаційні бомби. Обстежено територію площею 8 тис. 621 га", - доповідають піротехніки.

У ДСНС нагадують,що у разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідом за номером телефону- 101.

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Піротехнікам, всім і кожному, потиснув би руку!
За надзвичайно складну, відповідальну і важливу для Перемоги роботу і службу!
Здоров'я вам, хлопці, і 100 років життя
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14.04.2022 09:39 Відповісти
Бережіть себе, хлопчики. Дякую.
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14.04.2022 09:50 Відповісти
знешкоджено майже 2000 авіабомб... вони що там, взагалі небоєздатні? як і багато чого кацапського. падають з неба, як прості наковальні... краще б дійсно наковальні скидали... і господарствам була б допомога...
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14.04.2022 11:33 Відповісти
 
 