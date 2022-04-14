Суд арештував ще 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна сім’ї Медведчуків. Серед них квартири, будинки, яхта, автівки, - ДБР
13 квітня Личаківський районний суд Львова за поданням Державного бюро розслідувань арештував ще 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна народного депутата України Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Державному бюро розслідувань.
" Серед арештованого: 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць та моторна яхта. Під арешт також потрапили частки в статутних капіталах у 25 компаніях, бенефіціарним власником яких є Віктор Медведчук чи його дружина. Раніше слідчі ДБР та прокурори Офісу Генерального прокурора через суд уже арештували яхту та інше нерухоме майно Медведчука.", - йдеться у повідомленні
Нагадаємо, народного депутата, голову політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кума путіна Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. 18 березня слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого ДБР про обрання запобіжного заходу у порядку, передбаченому ч. 6 ст. 193 Кримінального процесуального кодексу України, тобто за відсутності фігуранта. А Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід - тримання під вартою.
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Думаю у Рабиновича там тоже много имущества. И у Червоненка, Спивака, Мураева.
У шария вообще полно имущества в испании.
оксаночка була абсолютно права, коли жалілася, що вони жили скромно.
можна сказати, бідували просто.
це не люди, це глисти якісь
минетчицапаломница будет в храмы ездить-черепа облизывать?
Это болезнь, причём неизлечимая.
Насчет маленьких зарплат: маленькая зарплата - маленькая пенсия!
И те, кто наживался на людях, те просто бандиты!!! Они просто грабили! Буржуи, те вкладывают в свой бизнес, эти - только крадут!
І зараз кремлядь біситься. Спершу Лавров, а далі пуйло в схожій формі заявляють, що Україна відмовилася від стамбульських домовленостей. Зверніть увагу, як ця колаборантська морда Арахамія відразу завищав: "Ні, дядя Вова, ми тут ні від чого не відмовилися. Все, що з вашої задниці вилизали, при нас" (цитата, як ви розумієте, не дослівна). А тепер від вермахту пуйла пішли нові погрози:
«Российское Минобороны видит попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории России. Если удары по территории России продолжатся, Вооружённые силы нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве».
От лише за півтора місяці війни ці погрози вже занадто жалюгідні. А "удари по центрах прийняття рішень" вони пробували наносити весь цей час. Пригадуєте збиту ракету біля Південного вокзалу та ще другу неподалік? Там була офіційна заява, то й я можу сказати, що вони летіли чітко до будівлі Міноборони та Генштабу. А збиту над Куренівкою? Проведіть лінійку на карті Києва й побачите куди. І про атаку на будівлю СБУ відомо. Ще кілька десятків ракет летіли по тих самих "центрах прийняття рішень" А в регіонах рашистам таки вдалося зруйнувати ряд офіційних будівель (та ж ОДА в Миколаєві) чи військових командувань (ВПС у Вінниці - це все офіційні повідомлення). У Києві прорвалися лише пару з тих, які били на віддалені від центру райони, зокрема, по телевежі. А Зеленський може зараз так вільно приймати іноземних гостей у столиці, виходити з бункера тощо лише завдяки реальній та дуже ефективній системі ППО посиленій та довершеній його ненависним попередником та ще й за рахунок прибутків "Рошену". І Київ не перетворився на другий Харків та навіть Маріуполь завдяки цій ППО.
Тому шантаж-шантажем, головне, щоб Зеленський більше боявся Байдена та Джонсона, ніж якогось напівдохлого шойгу. А хамство про "папиткі дівєрсій і нанєсєніє ударов па обьєктам" таки поза межами здорового глузду. Півтора місяці вони знищують наші міста, убивають мирних мешканців, а тут раз дістало по морді (чи саме імітувало) і абідєлась...
хай тобі твої 3 грн за комент у горлі застрягнуть, ботяра
чи які у вас розцінки, на подоляцькій ботофабриці, тьху
В Россії Новального посадили за пару днів.(. Вечірній суд ,) а у нас ?