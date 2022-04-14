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Новини Війна
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ОДА (1623)

Ситуація в регіонах: вибухи в районі Чорнобаївки, бої в Ізюмі, на Донеччині війська РФ продовжують тиснути по всій лінії фронту, - звіти ОВА

ссо,війна

У ніч на 14 квітня російські війська продовжували обстрілювати Херсонську область, Харків та Ізюм, міста Донецької й Луганської області – під постійним вогнем, із блокованого Маріуполя не випускають цивільних людей.

Про це свідчать дані керівників областей станом на 8 ранку четверга 14 квтіня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Харків: у місті всю ніч тривали обстріли, інформація щодо постраждалих встановлюється. За добу по області – 10 поранених та 4 загиблих цивільних.

По області – ведуться бої в Ізюмі.

Луганщина: постійні мінометні обстріли, системи залпового вогню. Найгарячіше – у Золотому.

Попри відсутність гуманітарних коридорів, евакуювали 400 людей.

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На Донеччині російські війська продовжують тиснути по всій лінії фронту: обстріли Авдіївки, Очеретинської ТГ, Мар'їнки, Торецької громади.

За добу – 11 поранених цивільних.

Вздовж лінії розмежування – руйнування житлових будинків та інфраструктури. За добу – 34 об'єкти (у тч 22 житлові будинки).

Маріуполь – без змін: блокада, обстріли авіацією та артилерією. Росіяни не випускають з міста людей.

На території Херсонщини за минулу ніч було чутно вибухи та обстріли. Зокрема в районі Чорнобаївки. Наслідки уточнюються.

На території області тривають мародерства росіян, загострюється гуманітарна криза.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Черкаській, Чернівецькій, Одеській, Миколаївській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Київській, Чернігівській та Сумській областях.

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Топ коментарі
+10
- Вы будете смеяться, но…Чернобаевка-15.



Склады с боеприпасами 22-го армейского корпуса (Крым) уничтожены.



Плюс - флагман Черноморского флота РФ крейсер «Москва» произвёл отрицательное всплытие в районе того острова, где его послали на йух.



Гештальт закрыт.



Где «Москва»? «Она утонула».



Утопление «Москвы» - колоссальное по значению военное событие и крупнейшее поражение российского флота со времён ВМВ, и самый крупный военный корабль, потопленный в мире после 1945 года.



Очень звонкая пощёчина, тем более символическая по названию.

Не ходили бы вы, черти, в Украину.)

Олексій Арестович
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14.04.2022 10:10
+6
Украина нанесет ответный удар, если Москва ударит по Киеву, - Алексей Арестович

«Возможности по России у нас прекрасные», - подчеркнул он.
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14.04.2022 10:06
+6
Чорнобаївка відеоhttps://vimeo.com/699316843?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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14.04.2022 10:21
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По області - ведуться бої в Ізюмі. Джерело

В смысле? Изюм же вроде оккупирован орками и орки до Бражковки (15 км южнее Изюма) дошли?
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14.04.2022 10:05 Відповісти
То же вопрос.
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14.04.2022 10:24 Відповісти
Бражковка под кацапами, на жаль.
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14.04.2022 12:31 Відповісти
Украина нанесет ответный удар, если Москва ударит по Киеву, - Алексей Арестович

«Возможности по России у нас прекрасные», - подчеркнул он.
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14.04.2022 10:06 Відповісти
- Вы будете смеяться, но…Чернобаевка-15.



Склады с боеприпасами 22-го армейского корпуса (Крым) уничтожены.



Плюс - флагман Черноморского флота РФ крейсер «Москва» произвёл отрицательное всплытие в районе того острова, где его послали на йух.



Гештальт закрыт.



Где «Москва»? «Она утонула».



Утопление «Москвы» - колоссальное по значению военное событие и крупнейшее поражение российского флота со времён ВМВ, и самый крупный военный корабль, потопленный в мире после 1945 года.



Очень звонкая пощёчина, тем более символическая по названию.

Не ходили бы вы, черти, в Украину.)

Олексій Арестович
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14.04.2022 10:10 Відповісти
Чорнобаївка відеоhttps://vimeo.com/699316843?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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14.04.2022 10:21 Відповісти
Як завжди брехня від арестовича. Британці в 80х потопили аргентинський "Хенераль Бельграно" а він був класу лінкор.
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14.04.2022 10:23 Відповісти
Звісно, Арестович ******** перебільшувати, але тим не менш потопили цілий флагман чорноморського флоту русні.
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14.04.2022 10:27 Відповісти
Какой нах линкор?? Это был крейсер...по водоизмещению и размерам близкий к крейсеру мацква...но гораздо старее...1938 года рождения...он Перл Хабар видел своими глазами...
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14.04.2022 10:57 Відповісти
нах та чернобаевка, уже давно пора Херсон вернуть, до сих пор возятся с той чернобаевкой
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14.04.2022 11:47 Відповісти
Вперед- повертай. Знаєш, де найближчий воєнкомат?
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14.04.2022 13:18 Відповісти
ты явно не от туда строчиш
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14.04.2022 13:29 Відповісти
"Строчиш" тут виключно ти та тобі подібні диванні воЄни.
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14.04.2022 13:45 Відповісти
чо ты тужишся, иди займись полезным делом
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14.04.2022 14:00 Відповісти
Заблукав, москалику?
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14.04.2022 15:37 Відповісти
пропоную Чорнобаївку переіменувати в Кацаповбиваївку
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14.04.2022 10:10 Відповісти
На час війни - Частовибухаївка.
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14.04.2022 10:30 Відповісти
Чим вам назва населеного пункту не вгодила ? Краще ковбасу мацьковську перейменувати на Чорнобаївську і 25 % від продажів відраховувати на допомогу місцевим ))
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14.04.2022 11:07 Відповісти
Слушно!
..."Ковбаса Чорнобаївська" - тут, знаєте, така цікава гра слів трапилася...
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14.04.2022 16:53 Відповісти
ЧЕРНОБАЕВКА РУЛИТ ! КАЦАПАМ ТО ****** РЕБЯТА !!!
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14.04.2022 10:11 Відповісти
путин сейчас смотрит готова ли европа ввести эмбарго.

в зависимости от этого будет действовать.
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14.04.2022 10:13 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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14.04.2022 10:51 Відповісти
 
 