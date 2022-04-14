Ситуація в регіонах: вибухи в районі Чорнобаївки, бої в Ізюмі, на Донеччині війська РФ продовжують тиснути по всій лінії фронту, - звіти ОВА
У ніч на 14 квітня російські війська продовжували обстрілювати Херсонську область, Харків та Ізюм, міста Донецької й Луганської області – під постійним вогнем, із блокованого Маріуполя не випускають цивільних людей.
Про це свідчать дані керівників областей станом на 8 ранку четверга 14 квтіня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Харків: у місті всю ніч тривали обстріли, інформація щодо постраждалих встановлюється. За добу по області – 10 поранених та 4 загиблих цивільних.
По області – ведуться бої в Ізюмі.
Луганщина: постійні мінометні обстріли, системи залпового вогню. Найгарячіше – у Золотому.
Попри відсутність гуманітарних коридорів, евакуювали 400 людей.
На Донеччині російські війська продовжують тиснути по всій лінії фронту: обстріли Авдіївки, Очеретинської ТГ, Мар'їнки, Торецької громади.
За добу – 11 поранених цивільних.
Вздовж лінії розмежування – руйнування житлових будинків та інфраструктури. За добу – 34 об'єкти (у тч 22 житлові будинки).
Маріуполь – без змін: блокада, обстріли авіацією та артилерією. Росіяни не випускають з міста людей.
На території Херсонщини за минулу ніч було чутно вибухи та обстріли. Зокрема в районі Чорнобаївки. Наслідки уточнюються.
На території області тривають мародерства росіян, загострюється гуманітарна криза.
Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Черкаській, Чернівецькій, Одеській, Миколаївській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Київській, Чернігівській та Сумській областях.
Будь ласка, зачекайте...
В смысле? Изюм же вроде оккупирован орками и орки до Бражковки (15 км южнее Изюма) дошли?
«Возможности по России у нас прекрасные», - подчеркнул он.
Склады с боеприпасами 22-го армейского корпуса (Крым) уничтожены.
Плюс - флагман Черноморского флота РФ крейсер «Москва» произвёл отрицательное всплытие в районе того острова, где его послали на йух.
Гештальт закрыт.
Где «Москва»? «Она утонула».
Утопление «Москвы» - колоссальное по значению военное событие и крупнейшее поражение российского флота со времён ВМВ, и самый крупный военный корабль, потопленный в мире после 1945 года.
Очень звонкая пощёчина, тем более символическая по названию.
Не ходили бы вы, черти, в Украину.)
Олексій Арестович
..."Ковбаса Чорнобаївська" - тут, знаєте, така цікава гра слів трапилася...
в зависимости от этого будет действовать.
Героям слава!!!