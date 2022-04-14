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депутат (1756) звільнення (2624) Чернігів (766) чиновник (795) Атрошенко Владислав (92)

У Чернігові звільнять чиновників і керівників комунальних підприємств, які виїхали з міста, - мер Атрошенко

атрошенко

У Чернігові звільняють з посад депутатів-керівників комунальних підприємств та управлінь, які виїхали з міста.

Зокрема, колишнього біатлоніста, віцепрезидента Федерації біатлону України Андрія Дериземлю звільнено з посади начальника міського управління сім’ї, молоді та спорту міста Чернігова, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Фейсбук мера Чернігова Владислава Атрошенка.

"Під час зустрічі депутати відверто та досить гостро обговорили болюче для всіх питання - відсутності протягом певного часу деяких депутатів у місті. Вважаю, що депутат в ці важкі дні мав бути зі своїми виборцями і допомагати їм, а також зі своїми колективами. У депутатів-чоловіків, які цього не робили, жодних виправдань бути не може. Зрозуміло, що коли близько 2/3 містян залишили Чернігів в ці важкі воєнні дні, серед них була частина і депутатів. Але очевидно, що відповідальність обранця народу значно вища, ніж у простих чернігівців або представників бізнесу. Відповідно, депутати-керівники комунальних підприємств та управлінь, які в певний момент прийняли рішення покинути місто, будуть звільненні зі своїх посад. Деякі з них оголосили про намір скласти свої повноваження, як депутатів міської ради або залишити фракцію "Рідний дім". Також на наступному засіданні буде обрано нового голову фракції. Вважаю, що це правильне рішення. Яким би складним воно не було. Відповідно, хотів би закликати активістів не вдаватися до цькування та звинувачень тих чернігівців, які в певний момент виїхали в безпечне місце. Публічна дискусія щодо цього - шкідлива та розколює суспільство. Зараз, навпаки, нам важливе єднання заради нашої перемоги і відродження нашого красеня міста-Героя Чернігова", - написав Атрошенко.

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Обов’язки Андрія Дериземлі тимчасово виконуватиме Валерій Семенець.

Раніше Андрій Дериземля повідомив, що виїхав із Чернігова через те, що потрапив під обстріл, пише Укрінформ.

У 2007 році Андрій Дериземля першим із українських біатлоністів став бронзовим призером чемпіонату світу.

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Топ коментарі
+9
Нормальна державницька позиція, що заслуговує підтримки та поваги.
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14.04.2022 10:13
+4
странная у вас позиция- если у вас была вода, эл/энергия и тепло, то за это надо платить, если не было - не надо...
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14.04.2022 10:21
+2
Ну тут как-бы не стало работы (вдруг!).Так что с чего платить людям даже за оказанные услуги ?
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14.04.2022 10:22
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Это правильно ,хотя можно было и расстрелять ...
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14.04.2022 10:12 Відповісти
Не те століття, аби розстрілювати.
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14.04.2022 10:14 Відповісти
ну можна повісити
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14.04.2022 10:40 Відповісти
Премии лишить за интенсивность труда.
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14.04.2022 11:19 Відповісти
у нас в Ладижині, мер повернувся з відпочинку на теплих морях
через 3 тижні після початку війни.
опозиція верещить, пише в генпрокуратуру, і всі мовчать, всім пох..й.
от така куйня малята.
а він, **** прирівнюється до комбрига, бо громада більше 30000 чоловік
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14.04.2022 11:51 Відповісти
Как же он вернулся?.самолеты не летают
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14.04.2022 13:10 Відповісти
як би хотів, повернувсяб за 24 години.
молдова румунія угорщина словакія полща.
це кудиа можна було прилетіти.
повторю, він дуже заможний чоловік.
але бажання було пересидіти до кращих часів.
от як сказали що у нас загрози нема на 100%, він і приїхав в середині березня
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14.04.2022 13:40 Відповісти
Нормальна державницька позиція, що заслуговує підтримки та поваги.
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14.04.2022 10:13 Відповісти
А коммуналку требуют оплатить. Х@й вам коммуналка, х@й вам зарплата, ворюги конченные.
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14.04.2022 10:17 Відповісти
странная у вас позиция- если у вас была вода, эл/энергия и тепло, то за это надо платить, если не было - не надо...
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14.04.2022 10:21 Відповісти
Ну тут как-бы не стало работы (вдруг!).Так что с чего платить людям даже за оказанные услуги ?
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14.04.2022 10:22 Відповісти
зарплаты нет, а машины и бабло есть
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14.04.2022 10:30 Відповісти
Ну не все же в коррупционной сфере ошиваются. Многие покинули дома, работу потеряли транспорт, и хорошо, если спаслись. Какая с них коммуналка, э ?
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14.04.2022 10:48 Відповісти
Кацапа забули запитати.
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14.04.2022 10:34 Відповісти
одесский водоканал, электросети имеют процент владельцев связанных с рф. И это только то, что известно. Я ни копейки не заплачу пока с этим не разберутся. А за газ, тепло, сдпт пусть обоснуют тарифы, нет - значит туда же на х@й
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14.04.2022 11:54 Відповісти
Они уже наворовали на год жизни а Европе. Потом вернутся, отсудят за вынужденный прогул и ещё получат компенсации. В Украине по-другому не бывает
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14.04.2022 10:34 Відповісти
яке мали право депутати бути керівниками підприємств.Всі керівники повинні бути поза політикою!! Саме час міняти комуністичні позиції щодо цього!
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14.04.2022 10:56 Відповісти
Якщо ви не знали то заробітну плату отримують лише депутати Верховної Ради.
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14.04.2022 11:36 Відповісти
С 2004 г. меняют- лохам по ушам ездят, а все без изменений.
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14.04.2022 13:14 Відповісти
 
 