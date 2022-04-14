У Чернігові звільнять чиновників і керівників комунальних підприємств, які виїхали з міста, - мер Атрошенко

У Чернігові звільняють з посад депутатів-керівників комунальних підприємств та управлінь, які виїхали з міста.

Зокрема, колишнього біатлоніста, віцепрезидента Федерації біатлону України Андрія Дериземлю звільнено з посади начальника міського управління сім’ї, молоді та спорту міста Чернігова, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Фейсбук мера Чернігова Владислава Атрошенка.

"Під час зустрічі депутати відверто та досить гостро обговорили болюче для всіх питання - відсутності протягом певного часу деяких депутатів у місті. Вважаю, що депутат в ці важкі дні мав бути зі своїми виборцями і допомагати їм, а також зі своїми колективами. У депутатів-чоловіків, які цього не робили, жодних виправдань бути не може. Зрозуміло, що коли близько 2/3 містян залишили Чернігів в ці важкі воєнні дні, серед них була частина і депутатів. Але очевидно, що відповідальність обранця народу значно вища, ніж у простих чернігівців або представників бізнесу. Відповідно, депутати-керівники комунальних підприємств та управлінь, які в певний момент прийняли рішення покинути місто, будуть звільненні зі своїх посад. Деякі з них оголосили про намір скласти свої повноваження, як депутатів міської ради або залишити фракцію "Рідний дім". Також на наступному засіданні буде обрано нового голову фракції. Вважаю, що це правильне рішення. Яким би складним воно не було. Відповідно, хотів би закликати активістів не вдаватися до цькування та звинувачень тих чернігівців, які в певний момент виїхали в безпечне місце. Публічна дискусія щодо цього - шкідлива та розколює суспільство. Зараз, навпаки, нам важливе єднання заради нашої перемоги і відродження нашого красеня міста-Героя Чернігова", - написав Атрошенко.

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Обов’язки Андрія Дериземлі тимчасово виконуватиме Валерій Семенець.

Раніше Андрій Дериземля повідомив, що виїхав із Чернігова через те, що потрапив під обстріл, пише Укрінформ.

У 2007 році Андрій Дериземля першим із українських біатлоністів став бронзовим призером чемпіонату світу.