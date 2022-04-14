УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10347 відвідувачів онлайн
Новини Війна
36 207 147
армія рф (16192) Одеса (5321) Одеська область (3001) Чорноморський флот рф (618)

Росія може спробувати помститися за "Москву": високий ризик ракетних ударів по Одесі, - ОВА

москва

Росія може спробувати помститися за "серйозні ушкодження" крейсера "Москва".

На Одещині залишається висока ймовірність ракетних ударів, застеріг спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

"Я розумію, що ворог готуватиме все, щоб, скажімо так, намагатись відповісти за "Москву". Що ж, ми готові до всього, тому що сили оборони повністю контролюють процес", – сказав Братчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підтвердилося вогневе ураження флагману Чорноморського флоту РФ крейсера "Москва", - Одеська ОВА

Він зазначив, що військовослужбовці у регіоні відстежують усі можливі ризики активізації дій супротивника. Наразі, за його словами, залишається високою ймовірність завдання росіянами ракетних ударів по Одеській області.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+52
"

Борис Джонсон своїм миттєвим візитом дійсно зламав якісь "мирні" плани кремля, щодо яких кур'єром мав стати канцлер Австрії. Усе ж у кремляді йшло гладко. Арахамія з О.Чалим подавав від імені України пропозиції, яких і сама москва б не придумала. Готували якісь переговори з пуйлом, під які всій Україні мали розкрити весь трагізм наслідків і продовження війни. Мабуть оголосили б чисельність загиблих бійців та мирних мешканців. Чиновники від МО вже почали лякати наступною атакою Києва... (Чим і ким?) І раптом усе обламалося. Захід попередив про неприпустимість капітуляції й пообіцяв кардинальне зростання допомоги. Вибір у Зеленського був невеликий. Тим більше, він же не забув, що дядя Вова ще місяць тому мав набір його фізично усунути, щоб завезти в Київ "лєгітімнага". Де гарантія, що зараз "випадково" щось фатальне не станеться?

І зараз кремлядь біситься. Спершу Лавров, а далі пуйло в схожій формі заявляють, що Україна відмовилася від стамбульських домовленостей. Зверніть увагу, як ця колаборантська морда Арахамія відразу завищав: "Ні, дядя Вова, ми тут ні від чого не відмовилися. Все, що з вашої задниці вилизали, при нас" (цитата, як ви розумієте, не дослівна). А тепер від вермахту пуйла пішли нові погрози:

«Российское Минобороны видит попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории России. Если удары по территории России продолжатся, Вооружённые силы нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве».

От лише за півтора місяці війни ці погрози вже занадто жалюгідні. А "удари по центрах прийняття рішень" вони пробували наносити весь цей час. Пригадуєте збиту ракету біля Південного вокзалу та ще другу неподалік? Там була офіційна заява, то й я можу сказати, що вони летіли чітко до будівлі Міноборони та Генштабу. А збиту над Куренівкою? Проведіть лінійку на карті Києва й побачите куди. І про атаку на будівлю СБУ відомо. Ще кілька десятків ракет летіли по тих самих "центрах прийняття рішень" А в регіонах рашистам таки вдалося зруйнувати ряд офіційних будівель (та ж ОДА в Миколаєві) чи військових командувань (ВПС у Вінниці - це все офіційні повідомлення). У Києві прорвалися лише пару з тих, які били на віддалені від центру райони, зокрема, по телевежі. А Зеленський може зараз так вільно приймати іноземних гостей у столиці, виходити з бункера тощо лише завдяки реальній та дуже ефективній системі ППО посиленій та довершеній його ненависним попередником та ще й за рахунок прибутків "Рошену". І Київ не перетворився на другий Харків та навіть Маріуполь завдяки цій ППО.

Тому шантаж-шантажем, головне, щоб Зеленський більше боявся Байдена та Джонсона, ніж якогось напівдохлого шойгу. А хамство про "папиткі дівєрсій і нанєсєніє ударов па обьєктам" таки поза межами здорового глузду. Півтора місяці вони знищують наші міста, убивають мирних мешканців, а тут раз дістало по морді (чи саме імітувало) і абідєлась...









показати весь коментар
14.04.2022 10:23
+47
Крейсер "Москва" буль-будь. Это маленькая репетиция руин Мацквы и Кремля
показати весь коментар
14.04.2022 10:24
+39
показати весь коментар
14.04.2022 10:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
там ще є 6 підводних човнів класу "Варшав"янка" з "Калібрами".. їх теж треба втопити...
показати весь коментар
14.04.2022 11:15 Відповісти
показати весь коментар
14.04.2022 10:47 Відповісти
Может отомстить, а может и не отомстить. А вам не кажется что она мстит всей Украине за то что она Украина?
показати весь коментар
14.04.2022 10:49 Відповісти
Дякуємо тобі "Кровавий Пастор" за Москву!
показати весь коментар
14.04.2022 10:50 Відповісти
А до цього за що вони мстилися?
показати весь коментар
14.04.2022 10:50 Відповісти
Вчера приснился сон прекрасный -

Москва сгорела вся дотла.

Пожар на площади на Красной,

И труп сгоревшего Ху?ла.

Никто не выжил - все сгорели,

Правители, народ - дурак,

И у стены кремлевской трупы

Горели ох?енно так.

Горел Лавров и люди в МИДе,

Шойгу, десантники, менты,

А с неба - ЗСУ-визитки,

Летят для большей красоты…..

Припев:

Ху?ло, по ком звонят твои колокола?

Ху?ло, почем звонят твои колокола?

Бом-бом-бом и ла-ла-ла……
показати весь коментар
14.04.2022 10:51 Відповісти
У мене вчора увесь день ця пісня в голові крутилась. Чого? Не знаю. Але "доспівався".
показати весь коментар
14.04.2022 11:03 Відповісти
Вже повітряна тривога! Господи вбережи Україну!
показати весь коментар
14.04.2022 10:58 Відповісти
ОТОМСТИТЬ ?
Какого ххера вы сюда припёрлись ?
Смотрите, чтобы мы не отомстили вашим отомстяторам ...
показати весь коментар
14.04.2022 11:00 Відповісти
Дебільна якась риторика, помститись непомститись, мля війна іде, а хто за наше мститись буде!?
показати весь коментар
14.04.2022 11:08 Відповісти
Вважай - роздовбали еліту!!!!!!!!!))))))))))
показати весь коментар
14.04.2022 11:01 Відповісти
Головне - продовжувати в тому ж дусі і за тиждень не буде чим "мститись" тим мутантам! )
показати весь коментар
14.04.2022 11:04 Відповісти
У них мстилки не рабтают.
показати весь коментар
14.04.2022 11:06 Відповісти
Так давайте не воювати, бо россія може помститися то за те, то за те, то ще за щось, Що за дебільні статті, висловлювання, а хто буде помщатися за Бучу, дітей, Харків, Крим, Маріуполь , Чернігів, КИЇВ, ітд. ЩО ЗА ДЕБІЛЬНА РИТОРИКА!?????
показати весь коментар
14.04.2022 11:07 Відповісти
Далі НОН-СТОП, далі не остановлюватись,коли остановлюєшся то даєш ворогу шанс оговтатись і відімститись, ДАЛІ , що там ще ХОДИТЬ біля Одеси!?
показати весь коментар
14.04.2022 11:13 Відповісти
Эффективность ракет "Нептун" - это же какой удар по "умникам" из ОП.
Молчат и наверное от досады грызут асфальт.
показати весь коментар
14.04.2022 11:14 Відповісти
Разработчиков "Нептуна" можно бы и наградить.
показати весь коментар
14.04.2022 11:18 Відповісти
Неверный посыл - это мы отомстили за обстрел Одессы и Николаева. А они - пусть обсыхают теперь и кусают себя за ***.
показати весь коментар
14.04.2022 11:17 Відповісти
Отож!!!
показати весь коментар
14.04.2022 11:28 Відповісти
Прибежали в избу дети.
Второпях зовут отца:
«Тятя! тятя! наши сети.
Притащили мертвеца.
На нём погоны золотые
И яркий орден на груди..."
показати весь коментар
14.04.2022 11:21 Відповісти
показати весь коментар
14.04.2022 11:22 Відповісти
Я б написала так:

- Рибів показують?
- Ні, годують!
- Кросівоє!
показати весь коментар
14.04.2022 18:20 Відповісти
Взрыв, вызвавший детонацию торпед и якорных мин, хранившихся в носовом минном погребе, а также боезапаса первой башни главного калибра, был таким мощным, что всего за полторы минуты миноносец затонул. Погибли 650 человек, в том числе адмирал С. О. Макаров..

Чомусь думається,що і з кораблем його імені.....
показати весь коментар
14.04.2022 11:23 Відповісти
Не міноносець, а броненосець "Петропавловськ"
показати весь коментар
14.04.2022 11:58 Відповісти
статті у вікіпедії грішать подібними "неточностями" )
показати весь коментар
14.04.2022 13:14 Відповісти
показати весь коментар
14.04.2022 11:24 Відповісти
Ну так утонула эта "лоханка" или еще ползает??? Арестович сказал вроде "пиец", москали ****** что просто горит??? Кому верить??? Хотелось конечно чтобы стало одним "подводным крейсером" больше!!!
показати весь коментар
14.04.2022 11:27 Відповісти
Ну так вірь кацапам, з цього і починається вата головного мозку, ....!??? Ну конєшно вірить Арестовичу потрібно, (нашим), !!! Навіть тоді коли вони інколи трішечки не вірно(не так) говорять все одно вірь нашим(слухай наших), а не кацапів чи інших.
показати весь коментар
14.04.2022 11:32 Відповісти
"атвєтят" усім чорноморським флотом...на дні
показати весь коментар
14.04.2022 11:44 Відповісти
Сейчас расскажут, что крейсер был списан еще неделю назад и просто дрейфовал мирно по волнам
показати весь коментар
14.04.2022 12:09 Відповісти
А 510 моряків екіражу також звільнять заднім числом? Звільнять посмертно?
показати весь коментар
14.04.2022 12:33 Відповісти
Кремлевские комунофашисти принесли на Украину стольуо зла и преступлений, шо этот сраный крейсер не спасет их от мести украинцев, еще дети и внуки будут мстить этим двуногим варварам, биороботам.
показати весь коментар
14.04.2022 11:46 Відповісти
вісім основних виробників зброї викликала заступник міністра Кетлін Хікс. Серед інших у зустрічі візьмуть участь Raytheon, Lockheed Martin, Boeing, Northop Grumman, General Dynamics та L3Harris. Додатковий транш фінансування - 750 мільйонів доларів - на додачу до вже виділених 1,7 млрд, а також потреби визначити пріоритетні програми: деякі системи мають бути готові за три місяці; інші через два-чотири роки.

Пріоритетним є обладнання для боротьби з безпілотниками: електронні прилади для порушення систем наведення непілотованих літаків, які зараз також часто використовують росіяни. Ці пристрої потребують спеціальної підготовки, і Пентагон визнав, що вже навчає операторів Switchblade, складних «дронів-камікадзе», подарованих Україні.

Тривають спроби знайти оновлені версії радянських машин, таких як гелікоптери МІ-17 або словацькі САУ Zuzana, для передачі Києву. Проте план США далекосяжний: якісний стрибок, який у найближчі роки зробить українську оборону конкурентоспроможною завдяки західним постачанням.

Не випадково відбулася зустріч з компанією, яка виробляє великі безпілотники Predator, які могли б захистити Одесу від загрози московського флоту. Іншим, не менш важливим фронтом є передача українському уряду інформації, зібраної американською розвідкою.
показати весь коментар
14.04.2022 11:47 Відповісти
Полевые испытания дорого стоят.... .Милости просим-а какая реклама Вашему товару :КОНФЕТКА.
показати весь коментар
14.04.2022 12:12 Відповісти
Военно-аналитической обзор из российской прессы за сентябрь 2020 года.
___________________________________________________________________________________

"...В Чёрном море всё сложнее. К примеру, расстояние от Одессы, где скорее всего разместят комплексы «Нептун», до Севастополя по прямой составляет 305 километров, поэтому она банально не долетит. Не сможет ракета гарантированно уничтожить и флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва», водоизмещение которого 11 490 тонн - не по зубам. Чисто теоретически «Нептун» способен поразить фрегаты проекта 11356Р «Буревестник» с водоизмещением 4035 тонн (на ЧФ таких три - «Адмирал Макаров», «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен»). Однако имеющиеся на этих кораблях средства ПВО легко собьют такую ракету ещё на дальних подступах."
показати весь коментар
14.04.2022 11:59 Відповісти
Так и ******* ездить еси им верить.
показати весь коментар
14.04.2022 12:12 Відповісти
Немає чого боятись. Вони і так стріляють і так будуть. А "Маскви" немає і менше чим стріляти кацапу.
показати весь коментар
14.04.2022 12:02 Відповісти
Взагалі, дуже символічно все це.
Флагман... Москва... московия, иди на ***
показати весь коментар
14.04.2022 12:04 Відповісти
-Эй, моряк, ты слишком долго плавал!
- Моряки ходят, плавает говно!
- Эй, говно, ты слишком долго плавал!
показати весь коментар
14.04.2022 12:06 Відповісти
Денаціфікація роzіянського флоту
показати весь коментар
14.04.2022 12:10 Відповісти
Так можа павтарить па маааскве, еси не дашло.
показати весь коментар
14.04.2022 12:10 Відповісти
От читаю офіційні зведення , або іншу офіційний писанину і оце РЕГІОН трохи якось не до ладу . В нас наскільки я знаю область район громада . Чи в нас партія регіонів ? Може я не правий , але моя думка така
показати весь коментар
14.04.2022 12:11 Відповісти
Область в перекладі на англійську і є регіон.
Але в нас регіоном зазвичай називають не так область, як частину України.Це нормально.
показати весь коментар
14.04.2022 12:38 Відповісти
Они и без этого могли Одессу обстрелять, а как говорят моряки, шторма боятся, в море не ходить. Мочить этих сук везде, где это только возможно!
показати весь коментар
14.04.2022 12:14 Відповісти
"Москва" ZАТОНУЛА ! ! !
показати весь коментар
14.04.2022 15:07 Відповісти
тогда ******* по городу москве!
показати весь коментар
14.04.2022 16:43 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 