Росія може спробувати помститися за "Москву": високий ризик ракетних ударів по Одесі, - ОВА

Росія може спробувати помститися за "серйозні ушкодження" крейсера "Москва".

На Одещині залишається висока ймовірність ракетних ударів, застеріг спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

"Я розумію, що ворог готуватиме все, щоб, скажімо так, намагатись відповісти за "Москву". Що ж, ми готові до всього, тому що сили оборони повністю контролюють процес", – сказав Братчук.

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Він зазначив, що військовослужбовці у регіоні відстежують усі можливі ризики активізації дій супротивника. Наразі, за його словами, залишається високою ймовірність завдання росіянами ракетних ударів по Одеській області.