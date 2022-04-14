УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10196 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 390 41
армія рф (16192) Генштаб ЗС (6071) ліквідація (3521) знищення (6561) втрати (4283)

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 19,9 тис. осіб, 160 літаків, 144 гелікоптери, 753 танки і 1 968 броньованих машин

рф,буча,знищення

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 13 квітня втрати особового складу противника становлять близько 19,8 тис. осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.04 орієнтовно склали:

особового складу - близько 19900 осіб,

танків ‒ 753 од,

бойових броньованих машин ‒ 1968 од,

артилерійських систем – 366 од,

РСЗВ - 122 од,

засоби ППО - 64 од,

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Група ССО України підірвала міст з ворожою технікою, що прямувала до Ізюму. ФОТОрепортаж

літаків – 160 од,

гелікоптерів – 144 од,

автомобільної техніки - 1437 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 134.

Спеціальна техніка - 25.

Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 19,9 тис. осіб, 160 літаків, 144 гелікоптери, 753 танки і 1 968 броньованих машин 01

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
"Москва" завтра будет?
показати весь коментар
14.04.2022 10:38
+11
США будут делиться с Украиной разведданными для поражения целей в Крыму и на Донбассе

Ватостополь кинуло в холодний піт... кацли-малороси занервували
показати весь коментар
14.04.2022 10:45
+11
ой орк у труселях - загорает
показати весь коментар
14.04.2022 11:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Москва" завтра будет?
показати весь коментар
14.04.2022 10:38 Відповісти
не багато не мало - чотириста орків...
показати весь коментар
14.04.2022 10:43 Відповісти
Так! З ранку вже є розвідданні, що все ж таки затонув і що врятувано десь 50 матросів з 500... повна зала на концерті кобздона
показати весь коментар
14.04.2022 16:59 Відповісти
Так! З ранку вже є розвідданні, що все ж таки затонув і що врятувано десь 50 матросів з 500... повна зала на концерті кобздона
показати весь коментар
14.04.2022 16:59 Відповісти
Так! З ранку вже є розвідданні, що все ж таки затонув і що врятувано десь 50 матросів з 500... повна зала на концерті кобздона
показати весь коментар
14.04.2022 16:59 Відповісти
да, будет
показати весь коментар
14.04.2022 13:26 Відповісти
чорнозем в Україні все краще і краще
показати весь коментар
14.04.2022 10:41 Відповісти
і бичок чорноморський буде такий,що мамо не горюй)
показати весь коментар
14.04.2022 10:54 Відповісти
і Москва? доречі частина екіпажу на гастролі у Кобзона
показати весь коментар
14.04.2022 10:41 Відповісти
Ну коли вже буде 20 000 утилізованих кацотварюк???
Кажуть, на "мацкві" не меньше 400 фашистів було...
показати весь коментар
14.04.2022 10:41 Відповісти
По штату 510 штук. 54шт. эвакуировали.
показати весь коментар
14.04.2022 10:43 Відповісти
штат екіпажу - 485
показати весь коментар
14.04.2022 10:44 Відповісти
https://www.google.com/search?client=opera&hs=DBy&sxsrf=APq-WBsYMi91WKNtR-ByJ0S0qa7Ydw_49g:1649922742245&q=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAAFOALH_CA4SCi9tLzAycWZoNmMqFWtjOi9ib2F0cy9zaGlwOmxlbmd0aKIFJtC60YDQtdC50YHQtdGAINC80L7RgdC60LLQsCDQtNC70LjQvdCwYYN13E4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjN7dSXiZP3AhVhposKHfhGBp0Q6BMoAHoECFkQAg Длина : 186 м

https://www.google.com/search?client=opera&hs=DBy&sxsrf=APq-WBsYMi91WKNtR-ByJ0S0qa7Ydw_49g:1649922742245&q=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCpMyzBL1lLOTrbST8pPLCnWL87ILLBKzs8rLikqTS7JzM9TKC5JLCpJTVnEan1h18WGC1sv7LzYeGHrxQaFC3su7AMyd13YdGGDwoW9FzZcbL-w4cLuC_sULuwHyVxsAirfd2EnUMUOAA5TXxpxAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjN7dSXiZP3AhVhposKHfhGBp0Q6BMoAHoECFYQAg Начало постройки : 1976 г.

https://www.google.com/search?client=opera&hs=DBy&sxsrf=APq-WBsYMi91WKNtR-ByJ0S0qa7Ydw_49g:1649922742245&q=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCpMyzBL1hLPTrbST8pPLCnWL87ILLDKSSzNS85ITVnEanJh18WGC1sv7LzYeGHrxQaFC3su7AMyd13YdGGDApCx_2IziKtwYS-QDxTcd2HLxWYAwGLC3V4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjN7dSXiZP3AhVhposKHfhGBp0Q6BMoAHoECFsQAg Спуск на воду : 1979 г.

https://www.google.com/search?client=opera&hs=DBy&sxsrf=APq-WBsYMi91WKNtR-ByJ0S0qa7Ydw_49g:1649922742245&q=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCpMyzBL1hLLTrbST8pPLCnWL87ILLBKKUosTc8oWcSqcWHXxYYLWy_svNh4YevFBoULey7sAzJ3Xdh0YYMCmLnhwhYgdwMAQiFpY1EAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjN7dSXiZP3AhVhposKHfhGBp0Q6BMoAHoECFwQAg Осадка : 8,4 м

https://www.google.com/search?client=opera&hs=DBy&sxsrf=APq-WBsYMi91WKNtR-ByJ0S0qa7Ydw_49g:1649922742245&q=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCpMyzBL1pLOTrbST8pPLCnWL87ILLACEQpJpZk5KalFi1j1Luy62HBh64WdFxsvbL3YoHBhz4V9QOauC5subFC4sB_EudgEVLHvwk6g4AYAL9W3XFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjN7dSXiZP3AhVhposKHfhGBp0Q6BMoAHoECFoQAg Постройка : https://www.google.com/search?client=opera&hs=DBy&sxsrf=APq-WBsYMi91WKNtR-ByJ0S0qa7Ydw_49g:1649922742245&q=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MCpMyzBLVgKzjTNMi0sytKSzk630k_ITS4r1izMyC6xAhEJSaWZOSmrRIlaXC3Mv7Liw68K-C7svbLiw9cKmi41A3o4LOxUuNl5svrDlwj4g3XSxAahgx8UmoILdF3su7L3YDVRwYTtQxyagxJYdrIy72Jk4GACtXFIUhgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjN7dSXiZP3AhVhposKHfhGBp0QmxMoAXoECFoQAw Николаевский судостроительный завод

https://www.google.com/search?client=opera&hs=DBy&sxsrf=APq-WBsYMi91WKNtR-ByJ0S0qa7Ydw_49g:1649922742245&q=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D1%8D%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6&sa=X&ved=2ahUKEwjN7dSXiZP3AhVhposKHfhGBp0Q6BMoAHoECFcQAg Экипаж : 510

https://www.google.com/search?client=opera&hs=DBy&sxsrf=APq-WBsYMi91WKNtR-ByJ0S0qa7Ydw_49g:1649922742245&q=%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&sa=X&ved=2ahUKEwjN7dSXiZP3AhVhposKHfhGBp0Q6BMoAHoECFMQAg Автономность плавания : 30 суток
показати весь коментар
14.04.2022 10:52 Відповісти
вікіпедія каже про 485 штату.
Ну да ладно, такий розбіг - допустимий.
показати весь коментар
14.04.2022 11:26 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/Москва_(ракетный_крейсер)
показати весь коментар
14.04.2022 11:30 Відповісти
а я таку сссиль даю: "https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80) Екіпаж штат 485 чол. (66 офіцерів) "
показати весь коментар
14.04.2022 11:41 Відповісти
Посудина была кацапской - им виднее.
показати весь коментар
14.04.2022 11:52 Відповісти
ну, й нехай. Все одно всієї правди ми в цій історії не дізнаємось. Принаймі, до того часу, допоки не будуть розсекречені касапські архіви.
показати весь коментар
14.04.2022 12:02 Відповісти
А, можливо, ще десант мали...
показати весь коментар
14.04.2022 10:52 Відповісти
їх заднім числом звільнили)
показати весь коментар
14.04.2022 10:56 Відповісти
штатний склад москви близько 500 осіб
здетонували **********

навіть при тому, що більше половини особового складу вціліли маємо 20 дохлих кілокацапів точно)
показати весь коментар
14.04.2022 10:45 Відповісти
США будут делиться с Украиной разведданными для поражения целей в Крыму и на Донбассе

Ватостополь кинуло в холодний піт... кацли-малороси занервували
показати весь коментар
14.04.2022 10:45 Відповісти
Весь кацапский флот на корм рыбам. Пусть самки воют.
показати весь коментар
14.04.2022 10:49 Відповісти
для втечі кримський міст
показати весь коментар
14.04.2022 11:11 Відповісти
всего соточка осталась
показати весь коментар
14.04.2022 10:47 Відповісти
Всім утілізаторам кацапських вбивць-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага.Не зупиняйтесь...
показати весь коментар
14.04.2022 10:49 Відповісти
Самое большое количество самолетов в эскадрильи мокшей 32 самолета. Значит 5 уже уничтожены.
показати весь коментар
14.04.2022 10:51 Відповісти
Сегодня будет двадцаточка!
показати весь коментар
14.04.2022 10:51 Відповісти
Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела вся дотла.
Пожар на площади на Красной,
И труп сгоревшего Ху?ла.
Никто не выжил - все сгорели,
Правители, народ - дурак,
И у стены кремлевской трупы
Горели ох?енно так.
Горел Лавров и люди в МИДе,
Шойгу, десантники, менты,
А с неба - ЗСУ-визитки,
Летят для большей красоты…..
Припев:
Ху?ло, по ком звонят твои колокола?
Ху?ло, почем звонят твои колокола?
Бом-бом-бом и ла-ла-ла……
показати весь коментар
14.04.2022 10:53 Відповісти
20000 давно перейдено. Наші штабісти просто дуже прискіпливі!
показати весь коментар
14.04.2022 11:17 Відповісти
Приклад:

Дано (що зібрали): дві ноги ліві, три руки праві та голова еритрейця.

Скільки це тушок свинособак?

Розв'язання: 1 кацап, стільки і додаємо до втрат, інакше будуть верещать, що це фейк.
показати весь коментар
14.04.2022 11:25 Відповісти
Однозначно наші чомусь занижають ворожі втрати. Може просто не мають технічної можливості все порахувати або не вважають за потрібне точний підрахунок.
показати весь коментар
14.04.2022 13:08 Відповісти
Я считаю,что корыто "мацква" мы грохнули для того,чтоб кацапьо начало наступление прямо сейчас ,когда они нихрена не подготовлены до конца
показати весь коментар
14.04.2022 11:19 Відповісти
ой орк у труселях - загорает
показати весь коментар
14.04.2022 11:25 Відповісти
Хороший натюрморт. Мне нравится.
показати весь коментар
14.04.2022 15:43 Відповісти
Кацапским призывникам:
"Сиди, дурак, на месте,
Не станешь "грузом 200"!
показати весь коментар
14.04.2022 11:47 Відповісти
Мабуть через пару тижнів буде десь біля тисячі знищених танків
показати весь коментар
14.04.2022 11:55 Відповісти
Утопла моська, мучилась не долга 2 часа и 400 мардовских мокряков на сундук дундука. https://www.youtube.com/watch?v=NJzpl75heIs Утопла фсё.
показати весь коментар
14.04.2022 11:59 Відповісти
Завалился и пашел ка дну к хобосу у хрунт.
https://drive.google.com/file/d/1lSBXCguB1ZVDn0FVIIIjMYzAj7TkjlHL/view?usp=sharing
показати весь коментар
14.04.2022 12:07 Відповісти
А Изюмскую колону почему не прибавляют? Не могут подсчитать? Или её разбили только на словах?
показати весь коментар
14.04.2022 15:07 Відповісти
показати весь коментар
14.04.2022 16:38 Відповісти
 
 