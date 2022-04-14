Загальні втрати РФ від початку війни - близько 19,9 тис. осіб, 160 літаків, 144 гелікоптери, 753 танки і 1 968 броньованих машин
Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 13 квітня втрати особового складу противника становлять близько 19,8 тис. осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.04 орієнтовно склали:
особового складу - близько 19900 осіб,
танків ‒ 753 од,
бойових броньованих машин ‒ 1968 од,
артилерійських систем – 366 од,
РСЗВ - 122 од,
засоби ППО - 64 од,
літаків – 160 од,
гелікоптерів – 144 од,
автомобільної техніки - 1437 од,
кораблі /катери - 7 од,
цистерн з ПММ - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 134.
Спеціальна техніка - 25.
Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Будь ласка, зачекайте...
Кажуть, на "мацкві" не меньше 400 фашистів було...
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Ну да ладно, такий розбіг - допустимий.
здетонували **********
навіть при тому, що більше половини особового складу вціліли маємо 20 дохлих кілокацапів точно)
Ватостополь кинуло в холодний піт... кацли-малороси занервували
Москва сгорела вся дотла.
Пожар на площади на Красной,
И труп сгоревшего Ху?ла.
Никто не выжил - все сгорели,
Правители, народ - дурак,
И у стены кремлевской трупы
Горели ох?енно так.
Горел Лавров и люди в МИДе,
Шойгу, десантники, менты,
А с неба - ЗСУ-визитки,
Летят для большей красоты…..
Припев:
Ху?ло, по ком звонят твои колокола?
Ху?ло, почем звонят твои колокола?
Бом-бом-бом и ла-ла-ла……
Дано (що зібрали): дві ноги ліві, три руки праві та голова еритрейця.
Скільки це тушок свинособак?
Розв'язання: 1 кацап, стільки і додаємо до втрат, інакше будуть верещать, що це фейк.
"Сиди, дурак, на месте,
Не станешь "грузом 200"!
https://drive.google.com/file/d/1lSBXCguB1ZVDn0FVIIIjMYzAj7TkjlHL/view?usp=sharing