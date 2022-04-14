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діти (4937) Краматорськ (606) жертви (1709)

Кількість жертв обстрілу вокзалу в Краматорську зросла до 59: у лікарні померли дві дитини, - міськрада

краматорськ

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська зросла до 59 осіб - у лікарні померли дві дитини.

Про це у Телеграмі повідомила Краматорська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість дітей, які загинули внаслідок обстрілу залізничного вокзалу м. Краматорська збільшилася до 7. В лікарні померли ще дві дитини…Таким чином, загальна кількість людей, які загинули унаслідок обстрілу росіянами залізничної станції "Краматорськ" збільшилась до 59 осіб", - йдеться у дописі.

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Топ коментарі
+10
ось така вона братська любов від лаптеногих- це гріх але я напишу- щоб ви потвори всі там повиздихували- за кожну крапельку крові та сліз відповісте виродки-
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14.04.2022 11:40
+4
Немає навіть слів...
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14.04.2022 11:45
+2
моськовія звільняє Донбас від "народа донбасса", то кого ж вона там зхищає?
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14.04.2022 11:47
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ось така вона братська любов від лаптеногих- це гріх але я напишу- щоб ви потвори всі там повиздихували- за кожну крапельку крові та сліз відповісте виродки-
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14.04.2022 11:40 Відповісти
ось така вона "братська" любов від лаптеногих до людей, частини українського суспільства, предків яких завезли в Україну з рашки різними способами.
А український етнос завжди був, є і буде для них ворожим на генетичному рівні.
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14.04.2022 12:27 Відповісти
Немає навіть слів...
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14.04.2022 11:45 Відповісти
моськовія звільняє Донбас від "народа донбасса", то кого ж вона там зхищає?
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14.04.2022 11:47 Відповісти
Забагато уваги до нас. СезаЛО гЕбресеискус
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14.04.2022 11:48 Відповісти
схоже на замануху щоб ми намотали якогось вірусяки
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14.04.2022 12:43 Відповісти
ніколи не забудемо і не пробачимо...
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14.04.2022 12:53 Відповісти
если вдруг что-то зашевелится по отношению к русским фильмам там, песням, литературе, то, се..., давайте вспомним вокзал в Краматорске, кучу не нужных ни кому вещей, окровавленную лошадку, убитых людей и все..., все чувства, кроме ненависти и презрения должны умереть...
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14.04.2022 13:01 Відповісти
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14.04.2022 15:26 Відповісти
 
 