Кількість жертв обстрілу вокзалу в Краматорську зросла до 59: у лікарні померли дві дитини, - міськрада
Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська зросла до 59 осіб - у лікарні померли дві дитини.
Про це у Телеграмі повідомила Краматорська міська рада, передає Цензор.НЕТ.
"Кількість дітей, які загинули внаслідок обстрілу залізничного вокзалу м. Краматорська збільшилася до 7. В лікарні померли ще дві дитини…Таким чином, загальна кількість людей, які загинули унаслідок обстрілу росіянами залізничної станції "Краматорськ" збільшилась до 59 осіб", - йдеться у дописі.
Топ коментарі
+10 Болунгарвік Віталій
показати весь коментар14.04.2022 11:40
+4 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар14.04.2022 11:45
+2 Андрій Тепаненко
показати весь коментар14.04.2022 11:47
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
А український етнос завжди був, є і буде для них ворожим на генетичному рівні.