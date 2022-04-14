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Новини Війна
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демонтаж (190) Одеса (5321) пам’ятник (922) Труханов (376)

В Одесі з пам’ятного знака міст-побратимів демонтують вказівники з російськими містами, - Труханов

одеса

На засіданні Одеського виконавчого комітету учасники ухвалили рішення демонтувати вказівники з російськими містами на пам’ятному знаку, який присвячений містам-побратимам та партнерам.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, назвавши таке рішення правильним та своєчасним, передає Цензор.НЕТ.

"Найближчим часом із пам’ятного знака міст-побратимів та міст-партнерів Одеси на Думській площі зникнуть покажчики міст Російської Федерації. Це Волгоград, Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург і Таганрог. Не сумніваюся в тому, що місця, що звільнилися, займуть наші дружні міста, за підтримки яких ми обов’язково виграємо цю війну", - зазначив Труханов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слава Україні!", - "Героям слава!", - "Русский корабль!", - "Иди нах#й!", - мер Одеси Труханов спілкується з містянами. ВIДЕО

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Топ коментарі
+11
Никогда мьі не будем братьями
Ни по Родине, ни по матери... (с)
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14.04.2022 12:06
+5
Чекають . Значить розуму ще не достатньо поки що в одеситів . Але знесуть 100% . В Чернігові ж позносили всю рашистську гадость . Порозумнішають і в Одесі .
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14.04.2022 12:27
+5
Коли припините молитися на москальску шльондру Катьку? Свого часу Труханов посилав тітушок бити і калічити українців, які митингували проти цього ганебного меншовартісного пам'ятника.
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14.04.2022 12:51
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Никогда мьі не будем братьями
Ни по Родине, ни по матери... (с)
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14.04.2022 12:06 Відповісти
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14.04.2022 12:08 Відповісти
А пам'ятник єкатєрінє як???
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14.04.2022 12:09 Відповісти
Чекають . Значить розуму ще не достатньо поки що в одеситів . Але знесуть 100% . В Чернігові ж позносили всю рашистську гадость . Порозумнішають і в Одесі .
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14.04.2022 12:27 Відповісти
недостатньо
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14.04.2022 16:10 Відповісти
https://t.me/bozhejakekonchene/3850 а потім воно сидить обкєкане в полоні і говорить що воно не знало, отпустіте к мамє пажалуста.

не беріть в полон цих *онижедєті* будь-ласка
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14.04.2022 12:10 Відповісти
Просто нужно перебить сверху куда идти *рузкому кораблю*
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14.04.2022 12:17 Відповісти
Дарма!
Ми завжди повинні знати відстань, та час польоту ракети до Москви.
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14.04.2022 12:19 Відповісти
указатели оставить, надпись добавить: "до С.Петербурга баллистическая ракета пролетит 1493км"
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14.04.2022 12:20 Відповісти
А що там в Одесі з перейменуванням вулиць?
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14.04.2022 12:27 Відповісти
а московский паспорт у гражданина рф труханова уже демонтировали?
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14.04.2022 12:29 Відповісти
Не брат нам рашист гнида татаромосковська
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14.04.2022 12:35 Відповісти
Коли припините молитися на москальску шльондру Катьку? Свого часу Труханов посилав тітушок бити і калічити українців, які митингували проти цього ганебного меншовартісного пам'ятника.
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14.04.2022 12:51 Відповісти
А коли в адєссє демонтують кацапського громадянина, бандита і відвертого україноненависника Труханова?
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14.04.2022 12:56 Відповісти
Вместо снятых написать "рус корабль иди на х**".
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14.04.2022 14:33 Відповісти
 
 