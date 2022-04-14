В Одесі з пам’ятного знака міст-побратимів демонтують вказівники з російськими містами, - Труханов

На засіданні Одеського виконавчого комітету учасники ухвалили рішення демонтувати вказівники з російськими містами на пам’ятному знаку, який присвячений містам-побратимам та партнерам.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, назвавши таке рішення правильним та своєчасним, передає Цензор.НЕТ.

"Найближчим часом із пам’ятного знака міст-побратимів та міст-партнерів Одеси на Думській площі зникнуть покажчики міст Російської Федерації. Це Волгоград, Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург і Таганрог. Не сумніваюся в тому, що місця, що звільнилися, займуть наші дружні міста, за підтримки яких ми обов’язково виграємо цю війну", - зазначив Труханов.

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