В Одесі з пам’ятного знака міст-побратимів демонтують вказівники з російськими містами, - Труханов
На засіданні Одеського виконавчого комітету учасники ухвалили рішення демонтувати вказівники з російськими містами на пам’ятному знаку, який присвячений містам-побратимам та партнерам.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, назвавши таке рішення правильним та своєчасним, передає Цензор.НЕТ.
"Найближчим часом із пам’ятного знака міст-побратимів та міст-партнерів Одеси на Думській площі зникнуть покажчики міст Російської Федерації. Це Волгоград, Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург і Таганрог. Не сумніваюся в тому, що місця, що звільнилися, займуть наші дружні міста, за підтримки яких ми обов’язково виграємо цю війну", - зазначив Труханов.
Топ коментарі
+11 Тетяна Тать
показати весь коментар14.04.2022 12:06
+5 Vitaliy Darmits
показати весь коментар14.04.2022 12:27
+5 Trevor Tro
показати весь коментар14.04.2022 12:51
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Ни по Родине, ни по матери... (с)
не беріть в полон цих *онижедєті* будь-ласка
Ми завжди повинні знати відстань, та час польоту ракети до Москви.