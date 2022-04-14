ДБР викрило очільника фракції партії ОПЗЖ Маріупольської міської ради, колишнього чоловіка Поклонської на можливому сприянні країні-агресору. ФОТО
Працівники ДБР викрили керівника фракції партії ОПЗЖ Маріупольської міської ради, який здійснював антиукраїнську інформаційну кампанію на підтримку країни-агресора.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДБР.
За оперативною інформацією, він є колишнім чоловіком ексгенеральної прокурорки Криму Наталії Поклонської, яка була однією з головних фігур під час анексії Криму Росією.
"Цей "політик" пройшов "тернистий" шлях від людини Януковича, Медведчука, Королевської до керівника Маріупольської фракції "Опозиційної платформи За життя". Він став рупором кремля на сході - виступав за відновлення економічних зав’язків з Росією. Сьогодні щодо нього у суді розглядається справа щодо посягання на територіальну цілісність України", - йдеться у повідомленні.
Також зафіксовано, що напередодні військового вторгнення рф колаборант на своїй офіційній сторінці в "Facebook" написав заклик до повалення чинної української влади. Тим самим він вчинив організацію та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованих на підтримку держави-агресора, що підпадає під кримінальну відповідальність за ч. 6 ст. 111-1 КК України.
Працівники ДБР знайшли зловмисника на орендованій квартирі в Одесі, куди він втік з Маріуполя. Його перевірили через поліграф та встановили ймовірну причетність його до колабораційної діяльності. Наразі депутата передано Службі безпеки України.
Будь ласка, зачекайте...
https://news.obozrevatel.com/show/prikolyi/ostapchuk-vsled-za-marchenko-obratilsya-k-zelenskomu-iz-za-medvedchuka-i-rassmeshil-set.htm?_gl=1*125g78o*_ga*MTA4MzkxMzI0NS4xNjMzOTg3MTUx*_ga_JBX3X27G7H*MTY0OTg4NDkyOC4xNDguMS4xNjQ5ODg1MzQ3Ljk.&_ga=2.85427728.840270861.1649795222-1083913245.1633987151 В тему об этом .
Хтось за руки тримав?
По оперативной информации, он является бывшим мужем экс-генерального прокурора Крыма Натальи Поклонской, которая являлась одной из главных фигур во время аннексии Крыма Россией".
Во пля, прямо не ГБР, а капитан очевидность Не прошло и девяти лет, чтобы прийти к этому выводу.
А до этого у него была безупречная репутация и ни одного зашквара?
Відомий на весь Марік сепар-риг.
Премії треба виписати?
А зараз в нього видко криза. Ось його і злили. ))
Хах, колесо правосуддя обертається, але обертається ну дууууже повільно, а часом і заїдає!...))...