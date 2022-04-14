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ДБР викрило очільника фракції партії ОПЗЖ Маріупольської міської ради, колишнього чоловіка Поклонської на можливому сприянні країні-агресору. ФОТО

Працівники ДБР викрили керівника фракції партії ОПЗЖ Маріупольської міської ради, який здійснював антиукраїнську інформаційну кампанію на підтримку країни-агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ДБР.

ДБР викрило очільника фракції партії ОПЗЖ Маріупольської міської ради, колишнього чоловіка Поклонської на можливому сприянні країні-агресору 01

За оперативною інформацією, він є колишнім чоловіком ексгенеральної прокурорки Криму Наталії Поклонської, яка була однією з головних фігур під час анексії Криму Росією.

"Цей "політик" пройшов "тернистий" шлях від людини Януковича, Медведчука, Королевської до керівника Маріупольської фракції "Опозиційної платформи За життя". Він став рупором кремля на сході - виступав за відновлення економічних зав’язків з Росією. Сьогодні щодо нього у суді розглядається справа щодо посягання на територіальну цілісність України", - йдеться у повідомленні.

Також зафіксовано, що напередодні військового вторгнення рф колаборант на своїй офіційній сторінці в "Facebook" написав заклик до повалення чинної української влади. Тим самим він вчинив організацію та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, спрямованих на підтримку держави-агресора, що підпадає під кримінальну відповідальність за ч. 6 ст. 111-1 КК України.

Працівники ДБР знайшли зловмисника на орендованій квартирі в Одесі, куди він втік з Маріуполя. Його перевірили через поліграф та встановили ймовірну причетність його до колабораційної діяльності. Наразі депутата передано Службі безпеки України.

Також читайте: Контррозвідка СБУ затримала на Черкащині інформатора РФ, який збирав дані про українських військових. ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+19
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14.04.2022 12:15
+17
Как неожиданно после 8 лет войны его все таки раскусили? Или простить и опустить?
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14.04.2022 12:15
+16
ну вот. опять ***** запикселили. зачем спрашивается? не понятно...
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14.04.2022 12:14
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ну вот. опять ***** запикселили. зачем спрашивается? не понятно...
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14.04.2022 12:14 Відповісти
Його іпальник не видно, але таке враження що він там либу давить на всю харю
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14.04.2022 12:24 Відповісти
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14.04.2022 12:31 Відповісти
Гниду зовут Владимир Клименко.
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14.04.2022 12:33 Відповісти
невже? а до цього часу він жив поживав і добра наживав
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14.04.2022 12:35 Відповісти
Номер машины Тани Чорновол не запикселили, этого мудака не выставляют на показ, а следовало бы возить в бочке с дерьмом и палача с саблей...
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14.04.2022 14:12 Відповісти
Как неожиданно после 8 лет войны его все таки раскусили? Или простить и опустить?
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14.04.2022 12:15 Відповісти
Няшка-наташка теж буде листи писати до президентів ? Згадає про минуле
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14.04.2022 12:15 Відповісти

https://news.obozrevatel.com/show/prikolyi/ostapchuk-vsled-za-marchenko-obratilsya-k-zelenskomu-iz-za-medvedchuka-i-rassmeshil-set.htm?_gl=1*125g78o*_ga*MTA4MzkxMzI0NS4xNjMzOTg3MTUx*_ga_JBX3X27G7H*MTY0OTg4NDkyOC4xNDguMS4xNjQ5ODg1MzQ3Ljk.&_ga=2.85427728.840270861.1649795222-1083913245.1633987151 В тему об этом .
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14.04.2022 12:25 Відповісти
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14.04.2022 12:15 Відповісти
То вони бункерного тим супом славять. І як завжди, навіть моркву порізати шматочками, як годиться, нездатні
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14.04.2022 12:28 Відповісти
Маск не знает, как будет жить дальше!
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14.04.2022 12:53 Відповісти
Всі гниди та зрадники повинні бути знищенні в Україні...
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14.04.2022 12:15 Відповісти
Це ми так хочемо..але не факт ,що сусід сидить за парканом і "ждьот руске мір".згадойте скільки їх було 20 відсотків, і це тільки любителі ОПЗЖ.
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14.04.2022 12:40 Відповісти
В Волновахе повылазили уже. Много. Дождались. Гниды.
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14.04.2022 15:14 Відповісти
Тля, це ж потрібно було робити задовго до вторгнення касапів!
Хтось за руки тримав?
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14.04.2022 12:16 Відповісти
Тоді не до цього було. Полювали на опозицю.
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14.04.2022 12:27 Відповісти
Ну так він же обраний. Тими ж самими жителями Маріуполя, які зараз потерпають від руського міра.
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14.04.2022 13:48 Відповісти
передайте його в зоопарк. Левам
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14.04.2022 12:21 Відповісти
ідеальне рішення!
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14.04.2022 12:29 Відповісти
Серйозно? ОПЗЖшник - і колаборант? Та бути такого не може.
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14.04.2022 12:21 Відповісти
ну, ГБР послє длітєльной і сложной опєрациї замєтіл возможноє содєйствіє врагу
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14.04.2022 12:27 Відповісти
"Сотрудники ГБР разоблачили руководителя фракции партии ОПЗЖ Мариупольского городского совета, который осуществлял антиукраинскую информационную кампанию в поддержку страны-агрессора.
По оперативной информации, он является бывшим мужем экс-генерального прокурора Крыма Натальи Поклонской, которая являлась одной из главных фигур во время аннексии Крыма Россией".

Во пля, прямо не ГБР, а капитан очевидность Не прошло и девяти лет, чтобы прийти к этому выводу.
А до этого у него была безупречная репутация и ни одного зашквара?
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14.04.2022 12:22 Відповісти
Мабуть дуже складна операція в ДБР була!
Відомий на весь Марік сепар-риг.
Премії треба виписати?
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14.04.2022 12:26 Відповісти
До цього він сам, мабуть, ДБР премії виписував.
А зараз в нього видко криза. Ось його і злили. ))
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14.04.2022 12:42 Відповісти
Одеса велике місто. Шо такоє ..?
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14.04.2022 12:52 Відповісти
от цікаво було б дізнатись скільки затрат із бюджету вже пішло на таку грандіозну акцію? це ж тра' - разоблачили возможного пособніка врага... чи не дарма ГБР хліб їть? Мо' їх нахєр?
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14.04.2022 12:25 Відповісти
а пачєму пособнік окупанта не лежить писком в асфальт? Чи це тільки для патріотів такий прийом з воплєм "лєжать, бандера!"
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14.04.2022 12:29 Відповісти
А Нелюсю Штепу вже посадили чи й до цього часу судять!
Хах, колесо правосуддя обертається, але обертається ну дууууже повільно, а часом і заїдає!...))...
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14.04.2022 12:33 Відповісти
дивись яка ***** в Одесі воно відсиджувалося каву пило..
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14.04.2022 12:38 Відповісти
Хтось таки дав Мертвеччуку втекти...хтось таки дав через кордони повтікати зрадникам з Опзж..хтось таки пропускав тих осіб чоловічої статі ,військовозобовязаних. за кордон....правда ж?
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14.04.2022 12:43 Відповісти
Мудрий нарід вибирав ОПЗЖистів , майже по всій Украіні , отож маємо те , що маємо !
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14.04.2022 12:47 Відповісти
Поклонська каже що не знайома з чоловіком якого арештували і називають її бувшим
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14.04.2022 12:51 Відповісти
Вона навіить негрів не пом'ятає, а то був взагалі швидкоплинний епізод
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14.04.2022 14:40 Відповісти
підарок в армані)
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14.04.2022 13:01 Відповісти
Суки тікають в Україну не в кацапстан.
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14.04.2022 15:36 Відповісти
Працівники ДБР знайшли володимира клименка на орендованій квартирі в Одесі, куди він втік з Маріуполя.

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17.04.2022 03:07 Відповісти
 
 