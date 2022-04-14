Окупанти створюють в Маріуполі гетто та змушують мешканців вдягати білі стрічки для "приманки" снайперів, - радник мера Андрющенко

Окупанти не випускають маріупольців з міста. Вони запроваджують спеціальні дозволи на пересування та змушують людей вдягати білу стрічку, використовуючи цивільне населення для "приманки" для снайперів та воїнів нашого війська.

Про це пише у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вихід/виїзд з міста фактично неможливий. Поодинокі випадки випуску з міста лише за умови розміщення у Мангушському та Нікольському районах з наступною фільтрацією. Фільтрація займає часу до нескінченності", - написав він.

Андрющенко розповів про нову небезпеку для мешканців Маріуполя.

"Окупанти спонукають маріупольців вдягати білу стрічку, як позначку "свій". Фактично, таким чином росіяни ще раз використовують цивільне населення для "приманки" для снайперів та воїнів нашого війська. Оскільки саме така позначка використовується російською армією і може бути помилково прийнята нашими за реального ворога. Цинізм у всьому", - зазначив радник мера.

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Також, за його словами, окупанти запроваджують окремі пропуски - дозволи на пересування містом.

"В купі зі спецпозначками "свій" все це нагадує реальну сегрегацію та перетворення Маріуполя на реальне гетто для українців за калькою нацистів у Львові та Польші. Вже навіть не дивує", - написав Андрющенко.