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Маріуполь (3206) Андрющенко Петро (692)

Окупанти створюють в Маріуполі гетто та змушують мешканців вдягати білі стрічки для "приманки" снайперів, - радник мера Андрющенко

маріуполь

Окупанти не випускають маріупольців з міста. Вони запроваджують спеціальні дозволи на пересування та змушують людей вдягати білу стрічку, використовуючи цивільне населення для "приманки" для снайперів та воїнів нашого війська.

Про це пише у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вихід/виїзд з міста фактично неможливий. Поодинокі випадки випуску з міста лише за умови розміщення у Мангушському та Нікольському районах з наступною фільтрацією. Фільтрація займає часу до нескінченності", - написав він.

Андрющенко розповів про нову небезпеку для мешканців Маріуполя.

"Окупанти спонукають маріупольців вдягати білу стрічку, як позначку "свій". Фактично, таким чином росіяни ще раз використовують цивільне населення для "приманки" для снайперів та воїнів нашого війська. Оскільки саме така позначка використовується російською армією і може бути помилково прийнята нашими за реального ворога. Цинізм у всьому", - зазначив радник мера.

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Також, за його словами, окупанти запроваджують окремі пропуски - дозволи на пересування містом.

"В купі зі спецпозначками "свій" все це нагадує реальну сегрегацію та перетворення Маріуполя на реальне гетто для українців за калькою нацистів у Львові та Польші. Вже навіть не дивує", - написав Андрющенко.

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Тодор Цветанов


@comrealiti

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https://twitter.com/comrealiti/status/1514192580732407813 22 ч



"У Норвегии есть реактивные системы залпового огня M270, они находятся на складах с 2005 г. Я считаю правильным изучить возможности их предоставления Украине", - сказал норвежский политик Ола Елвествен .

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14.04.2022 12:16 Відповісти
Зараз зайти б у Донецьк. Там крім "працівників військоматів" і алкашей з "народної міліції" нікого немає...
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14.04.2022 12:29 Відповісти
яким чином зайти?телепортуватись?
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14.04.2022 12:50 Відповісти
 
 