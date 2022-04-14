Виведення з ладу крейсера "Москва" зменшило сумарний залп крилатих ракет кораблів ЧФ РФ з 72 до 56, - журналіст Клименко
Виведення з ладу ракетного крейсера "Москва" з 16-ма крилатими ракетами зменшило сумарний залп крилатих ракет кораблів ЧФ РФ, що перебувають наразі в Чорному морі, з 72 до 56.
Про це в Фейсбуці повідомляє журналіст, керівник проєкту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко, передає Цензор.НЕТ.
"Після того, як ракетний крейсер "Москва" з 16-ма крилатими ракетами виведено з ладу, сумарний залп крилатих ракет кораблів ЧФ РФ, що перебувають наразі в Чорному морі зменшився з 72 до 56. (Зауважиммо, що на ркр "Москва" немає ракет "Калибр", на ньому крилаті ракети "Вулкан", призначення яких великі надводні цілі).
В Чорному морі перебувають такі ракетні кораблі ЧФ РФ з крилатими ракетами "Калибр":
1. фрегат "Адмирал Эссен" (8 ракет)
2. фрегат "Адмирал Макаров" (8 ракет)
3. корвет "Вышний Волочёк" (8 ракет)
4. корвет "Ингушетия" (8 ракет)
5. корвет "Грайворон" (8 ракет)
6. пч "Ростов-на-Дону" (4 ракети) - пч - підводний човен
7. пч "Старый Оскол" (4 ракети)
8. пч "Великий Новгород" (4 ракети)
9. пч "Колпино" (4 ракети)
= Отже сумарно в залпі - 56 ракет "Калибр".
В Середземному морі застрягли із-за перекриття проток Туреччиною ще такі ракетні кораблі:
1 ракетний фрегат ("Адмирал Григорович", ЧФ),
1 ракетний корвет ("Орехово-Зуево", ЧФ),
2 ракетних пч ("Новороссийск" та "Краснодар", ЧФ),
а крім того там перебувають ще:
2 ракетних крейсери одного типу з ркр "Москва" ("Varyag", Тихоокеанський флот та "Marshal Ustinov", Північний флот ),
2 Guided Missile destroyers (за класифиікацією НАТО) - "Vice-Admiral Kulakov", Північний флот, "Admiral Tributs", Тихоокеанський флот,
1 ракетний фрегат "Admiral Kasatonov", Північний флот, останній - носій гіперзвукових ракет "Циркон".
Як мінімум 4-х з них не пропустила до Чорного моря Туреччина 28/02/2022", - розповів Клименко.
Будь ласка, зачекайте...
На щастя, крейсер «москва» більше не нестиме смерть жодній з держав, адже вчора, 13 квітня 2022 року, крейсер «москва» був уражений двома ракетами «Нептун» і дістав значні ушкодження, після чого пішов на чорноморське дно.
https://**********.com.ua/2022/04/14/krejser-moskva-zatonuv-vse-pro-flagman-yakyj-pishov-virnym-kursom/ ***********
Це 9 НЕПТУНів...і ВМС.рф-------- ФСЬО!!!
Почалася "охота" на ваші "човники", причому з УКРАЇНСЬКИМ АЗАРТОМ!!!
всей этой красоты ?
Ну не томите, покажите !
Ракетне озброєння
8×2 ПУ ПКРК П-500 «Базальт»
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5?__eep__=6&__cft__[0]=AZVId0fbihPfCU6z2h8ZaY-TyQLvx-fPVQFAA9xTP6HWEV_j1_AKgiKKga7pFIHy7I3Za-rBXk4hae7T8xwiy5fw3ooaGtvWfu1ZRsEx_FZD6N3x25mDay-EWZtVIszMiLg&__tn__=*NK-R #заупокійне
від https://www.facebook.com/maksym.palamarchuk.1?__cft__[0]=AZVId0fbihPfCU6z2h8ZaY-TyQLvx-fPVQFAA9xTP6HWEV_j1_AKgiKKga7pFIHy7I3Za-rBXk4hae7T8xwiy5fw3ooaGtvWfu1ZRsEx_FZD6N3x25mDay-EWZtVIszMiLg&__tn__=-]K-R Maksym Palamarchuk
По крейсеру:
1. Хоча корабель старий (1982), але виконував дуже важливу функцію - був основою протиповітряної/протиракетної оборони корабельних угруповань у морі.
Нові російські фрегати типу "Адмірал Григорович" мають значно слабше ППО, більш того, судячи з непрямих ознак, наявні проблеми з його функціонуванням.
Тому втрата крейсера серйозно посилює ризики для решти надводних сил Чорноморського флоту РФ у випадку дій у зоні враження авіацією/ракетами.
Підтвердженням значення корабля для флоту є те, що всі три крейсери проєкту "Атлант", до якого належав і "Москва", нещодавно пройшли ремонт, при чому у стрій повернули "Маршал Устінов", який раніше вивели у резерв.
Через дефіцит ресурсів, зокрема проблеми з заміщенням двигунів українського виробництва, у ВМС Росії гостра нестача кораблів 1-го рангу.
У росіян наразі залишилося три крейсери, включаючи атомний "Петр Великий" на чотири флоти. У будь-якому разі у Чорне море до завершення бойових дій через закриті Босфор та Дарданелли потрапити вони не можуть.
2. Морально-психологічний вплив від втрати флагмана флоту та ще й з назвою "Москва" є серйозним чинником.
Недарма Гітлер у свій час перейменував "кишеньковий лінкор" "Дойчланд" на "Лютцов", аби, у разі чого, не довелося говорити про потоплену "Німеччину".
Оскільки "націоналістичні батальойни" звісно, не могли потопити крейсер, "пропагандиську катастрофу" намагаються пом'якшити версією "детонація боєкомплекту".
Втім, як про мене, варіант "ми самі себе підірвали через криворукість" ще гірший.
Зниження активності корабельно-катерного складу РФ у Чорному морі стане непрямим підтвердженням втрати корабля від ракетного удару. Тому, у море все ж якісь кораблі поженуть, але, підозрюю, вони "стримуватимуть НАТО" десь у його центральній частині або ближче до Кавказу.
3. Коротка історична довідка: попереднім потопленим у бою крейсером був аргентинський "Генерал Бельграно" 1982 року.
"Москва" - найбільший втрачений від впливу противника російський/радянський корабель з моменту ураження німецькою авіацією лінкора "Марат" 1941 року
В будь-якому випадку, як бойова одиниця «Москва» більше не існує. Це видатний успіх ЗСУ, а цей корабель став першим в історії потопленим ракетним крейсером. Враховуючи, що Туреччина продовжує перекривати Босфор, тепер російському ЧФ буде ще складніше тероризувати українське узбережжя. Замінити його росіянам буде важко ще й тому, що самі вони не вміють такі кораблі будувати.
Вследствие внештатного пересечения курса с двумя неизвестным продолговатыми предметами на палубе произошел хлопок с выделением газов, приведших к задымлению и распределению боекомплекта по корпусу судна. Экипаж был оптимизирован, корабль успешно произвел передислокацию по вертикальной оси с отрицательным всплытием. Крейсер Москва с почестями переведен в состав подводной флотилии ЧФ ВМФ РФ.
Крейсер Москва не подлежит ремонту - Олег Жданов, военный эксперт
https://www.youtube.com/watch?v=4xitfU03mFM
Тому наше ясне сонечко Вовочка Зерчиль це неподобство припинив.
https://haqqin.az/news/242242
GeneralSVR(reserv)
Дорогие подписчики и гости канала! Бессонная ночь выдалась у президента России Владимира Путина. Во-первых все перипетии с ракетным крейсером "Москва " ему докладывали в режиме реального времени, а во-вторых бурная реакция Путина на эти события не дала возможности многим, как в окружении самого президента, так и в руководстве военного блока спокойно осмысливать всё происходящее.
Конечно, ни про какой несчастный случай с пожаром и детонацией боеприпасов Путину и не пытались задвигать. Ночью ему доложили, что удар по крейсеру был нанесен с применением новейшего вооружения, которое было поставлено в Украину Великобританией непосредственно перед визитом Бориса Джонсона в Киев. Более того, Путину доложили, что операцией управляли британские военные.
Флот оставался его надеждой и гордостью. В результате бурной ночи пострадал не только крейсер, но и ящики шкафов. ПС. А вазможна и унитаз нисправился с сваей функцией.
Что с "Москвой" ?
О Н А Z А Т О Н У Л А ! ! !
Крейсер "Москва"- 14 апреля столкнулся с "Нептуном" )))))
там основное вооружение были тяжелые противокорабельные ракеты.
праздник по поводу затопления этого корыта это конечно же не отменяет, но хотелось бы прояснить ситуацию...