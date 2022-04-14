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Виведення з ладу крейсера "Москва" зменшило сумарний залп крилатих ракет кораблів ЧФ РФ з 72 до 56, - журналіст Клименко

москва

Виведення з ладу ракетного крейсера "Москва" з 16-ма крилатими ракетами зменшило сумарний залп крилатих ракет кораблів ЧФ РФ, що перебувають наразі в Чорному морі, з 72 до 56.

Про це в Фейсбуці повідомляє журналіст, керівник проєкту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Після того, як ракетний крейсер "Москва" з 16-ма крилатими ракетами виведено з ладу, сумарний залп крилатих ракет кораблів ЧФ РФ, що перебувають наразі в Чорному морі зменшився з 72 до 56. (Зауважиммо, що на ркр "Москва" немає ракет "Калибр", на ньому крилаті ракети "Вулкан", призначення яких великі надводні цілі).

В Чорному морі перебувають такі ракетні кораблі ЧФ РФ з крилатими ракетами "Калибр":

1. фрегат "Адмирал Эссен" (8 ракет)

2. фрегат "Адмирал Макаров" (8 ракет)

3. корвет "Вышний Волочёк" (8 ракет)

4. корвет "Ингушетия" (8 ракет)

5. корвет "Грайворон" (8 ракет)

6. пч "Ростов-на-Дону" (4 ракети) - пч - підводний човен

7. пч "Старый Оскол" (4 ракети)

8. пч "Великий Новгород" (4 ракети)

9. пч "Колпино" (4 ракети)

= Отже сумарно в залпі - 56 ракет "Калибр".

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В Середземному морі застрягли із-за перекриття проток Туреччиною ще такі ракетні кораблі:

1 ракетний фрегат ("Адмирал Григорович", ЧФ),

1 ракетний корвет ("Орехово-Зуево", ЧФ),

2 ракетних пч ("Новороссийск" та "Краснодар", ЧФ),

а крім того там перебувають ще:

2 ракетних крейсери одного типу з ркр "Москва" ("Varyag", Тихоокеанський флот та "Marshal Ustinov", Північний флот ),

2 Guided Missile destroyers (за класифиікацією НАТО) - "Vice-Admiral Kulakov", Північний флот, "Admiral Tributs", Тихоокеанський флот,

1 ракетний фрегат "Admiral Kasatonov", Північний флот, останній - носій гіперзвукових ракет "Циркон".

Як мінімум 4-х з них не пропустила до Чорного моря Туреччина 28/02/2022", - розповів Клименко.

Автор: 
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Топ коментарі
+93
Обстрел и выведение из строя флагмана российского Черноморского флота крейсера "Москва" двумя украинскими ракетами "Нептун", стало гениальной спецоперацией генерала Залужного. Одним ударом у российского генералитета выбиты козыри и перехвачена инициатива. Дело вот в чем.
👀В последнее время украинская разведка отмечает крайне тревожные тенденции. Российские командующие украинской группировкой российских войск стали саботировать планы полномасштабного наступления в восточных областях Украины. Наступление затягивается. Официально, российские генералы причиной называют продолжительные дожди в Луганской области и незавершенность мобилизации. Она действительно у россиян идет со скрипом.
🤭Однако украинская разведка и ее союзники по НАТО видят несколько иное. Российские генералы пытаются тянуть время и одновременно раскачивать общественное мнение внутри Украины темой Мариуполя. Им нужно спровоцировать украинцев, толкнуть их на требования к руководству страны деблокировать Мариуполь. В этом случае украинским войскам придется наступать и прорывать российскую оборону, а россияне смогут уничтожать украинцев в обороне.
💥Именно в этот момент в российский крейсер "Москва" прилетают две украинские ракеты. Крейсер взрывается. Даже не от оружия НАТО, а от украинских ракет, что само собой возмутительно для Кремля.
🤓Что эту новость донесут до Путина, можно не сомневаться. Российское Министерство обороны, это еще тот "турецкий двор" полный интриг и взаимной вражды. Желающих подсидеть Шойгу и Герасимова там полно.
😎Очевидно, сейчас на российские войска свалится громовой приказ - НАСТУПАТЬ! В ситуации не выгодной для россиян. Но именно так как нужно украинскому командованию. А даже если российские генералы продолжат саботаж, у генерала Залужного припасено еще несколько провокаций. Не менее болезненных для Кремля.
🤷🏻‍♂️Как это все пропустили Ермак и его окружение, мы себе не представляем. Но догадываемся, что внезапный визит в Киев британского премьера Джонсона не остался без последствий
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14.04.2022 12:32
+47
Желаю, чтобы все:
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14.04.2022 12:28
+45
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14.04.2022 12:28
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Не забувайте додати до кораблика "Москви" і мінус один виртальот КА -27 дописати
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14.04.2022 13:09 Відповісти
топите их ребята
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14.04.2022 13:14 Відповісти
Яке виведення з ладу. Всі вже пишуть, що затонув.

На щастя, крейсер «москва» більше не нестиме смерть жодній з держав, адже вчора, 13 квітня 2022 року, крейсер «москва» був уражений двома ракетами «Нептун» і дістав значні ушкодження, після чого пішов на чорноморське дно.


https://**********.com.ua/2022/04/14/krejser-moskva-zatonuv-vse-pro-flagman-yakyj-pishov-virnym-kursom/ ***********
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14.04.2022 13:15 Відповісти
Всього-навсього 9 кораблів...
Це 9 НЕПТУНів...і ВМС.рф-------- ФСЬО!!!
Почалася "охота" на ваші "човники", причому з УКРАЇНСЬКИМ АЗАРТОМ!!!
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14.04.2022 13:22 Відповісти
Тільки 5. Підводні човни не для "Нептунів".
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14.04.2022 17:02 Відповісти
В цього крейсера немає ракет Калібр.
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14.04.2022 13:22 Відповісти
Нема, і вже не буде.
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14.04.2022 13:24 Відповісти
Если "Москва" ещё не на перископной глубине, то где же фото
всей этой красоты ?
Ну не томите, покажите !
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14.04.2022 13:23 Відповісти
На скільки я знаю на москві крилатих ракет не було, у нього маса протикорабельних ракет і дуже потужна система ПВО була,якою він прикривав ЧФ......

Ракетне озброєння
8×2 ПУ ПКРК П-500 «Базальт»
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14.04.2022 13:23 Відповісти
Система ПВО як виявилось, не дуже потужна.
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14.04.2022 13:26 Відповісти
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5?__eep__=6&__cft__[0]=AZVId0fbihPfCU6z2h8ZaY-TyQLvx-fPVQFAA9xTP6HWEV_j1_AKgiKKga7pFIHy7I3Za-rBXk4hae7T8xwiy5fw3ooaGtvWfu1ZRsEx_FZD6N3x25mDay-EWZtVIszMiLg&__tn__=*NK-R #аналітичне
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%B0%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5?__eep__=6&__cft__[0]=AZVId0fbihPfCU6z2h8ZaY-TyQLvx-fPVQFAA9xTP6HWEV_j1_AKgiKKga7pFIHy7I3Za-rBXk4hae7T8xwiy5fw3ooaGtvWfu1ZRsEx_FZD6N3x25mDay-EWZtVIszMiLg&__tn__=*NK-R #заупокійне

від https://www.facebook.com/maksym.palamarchuk.1?__cft__[0]=AZVId0fbihPfCU6z2h8ZaY-TyQLvx-fPVQFAA9xTP6HWEV_j1_AKgiKKga7pFIHy7I3Za-rBXk4hae7T8xwiy5fw3ooaGtvWfu1ZRsEx_FZD6N3x25mDay-EWZtVIszMiLg&__tn__=-]K-R Maksym Palamarchuk

По крейсеру:
1. Хоча корабель старий (1982), але виконував дуже важливу функцію - був основою протиповітряної/протиракетної оборони корабельних угруповань у морі.
Нові російські фрегати типу "Адмірал Григорович" мають значно слабше ППО, більш того, судячи з непрямих ознак, наявні проблеми з його функціонуванням.
Тому втрата крейсера серйозно посилює ризики для решти надводних сил Чорноморського флоту РФ у випадку дій у зоні враження авіацією/ракетами.
Підтвердженням значення корабля для флоту є те, що всі три крейсери проєкту "Атлант", до якого належав і "Москва", нещодавно пройшли ремонт, при чому у стрій повернули "Маршал Устінов", який раніше вивели у резерв.
Через дефіцит ресурсів, зокрема проблеми з заміщенням двигунів українського виробництва, у ВМС Росії гостра нестача кораблів 1-го рангу.
У росіян наразі залишилося три крейсери, включаючи атомний "Петр Великий" на чотири флоти. У будь-якому разі у Чорне море до завершення бойових дій через закриті Босфор та Дарданелли потрапити вони не можуть.
2. Морально-психологічний вплив від втрати флагмана флоту та ще й з назвою "Москва" є серйозним чинником.
Недарма Гітлер у свій час перейменував "кишеньковий лінкор" "Дойчланд" на "Лютцов", аби, у разі чого, не довелося говорити про потоплену "Німеччину".
Оскільки "націоналістичні батальойни" звісно, не могли потопити крейсер, "пропагандиську катастрофу" намагаються пом'якшити версією "детонація боєкомплекту".
Втім, як про мене, варіант "ми самі себе підірвали через криворукість" ще гірший.
Зниження активності корабельно-катерного складу РФ у Чорному морі стане непрямим підтвердженням втрати корабля від ракетного удару. Тому, у море все ж якісь кораблі поженуть, але, підозрюю, вони "стримуватимуть НАТО" десь у його центральній частині або ближче до Кавказу.
3. Коротка історична довідка: попереднім потопленим у бою крейсером був аргентинський "Генерал Бельграно" 1982 року.
"Москва" - найбільший втрачений від впливу противника російський/радянський корабель з моменту ураження німецькою авіацією лінкора "Марат" 1941 року
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14.04.2022 13:23 Відповісти
49-та ніч війни. Увійде в світову воєнно-морську історію. В ночі ЗСУ двома протикорабельними ракетами «Нептун» влучили у флагманський корабель ЧФ Росії гвардійський ракетний крейсер «Москва». Це найбільший не авіаносний корабель ВМФ Росії, відомий тим, що саме його 24 лютого послали у відомому напрямі героїчні українські прикордонники на острові Зміїний. Вночі Міністерство оборони РФ офіційно підтвердило пожежу, вибух боєзапасу та перекидання крейсеру на лівий борт. Проте оголосили, що «потерь нет», мовляв, екіпаж був евакуйований, причому 54 моряки опинились на борту турецького судна. Проте враховуючи підтвердження вибуху боєзапасу, дуже сумнівним видається твердження про відсутність втрат серед екіпажу. Також десь в 2-3 години ночі з'явились повідомлення, що «Она утонула» (с). Офіційного підтвердження з боку МО РФ цьому нема і навряд чи буде (наприклад, знищений у порту Бердянська БДК «Саратов» росіяни досі офіційно не визнали, хоча весь світ бачив, як він вщент згорів).

В будь-якому випадку, як бойова одиниця «Москва» більше не існує. Це видатний успіх ЗСУ, а цей корабель став першим в історії потопленим ракетним крейсером. Враховуючи, що Туреччина продовжує перекривати Босфор, тепер російському ЧФ буде ще складніше тероризувати українське узбережжя. Замінити його росіянам буде важко ще й тому, що самі вони не вміють такі кораблі будувати.
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14.04.2022 13:27 Відповісти
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14.04.2022 13:33 Відповісти
Тільки 5. Підводні човни не для "Нептунів".
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14.04.2022 17:00 Відповісти
гавнофло і гавноадмірали ушакови і куенгаузени
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14.04.2022 13:24 Відповісти
Витяг з Ютубу гумористичний рапорт рашеЗмі про цю подію:
Вследствие внештатного пересечения курса с двумя неизвестным продолговатыми предметами на палубе произошел хлопок с выделением газов, приведших к задымлению и распределению боекомплекта по корпусу судна. Экипаж был оптимизирован, корабль успешно произвел передислокацию по вертикальной оси с отрицательным всплытием. Крейсер Москва с почестями переведен в состав подводной флотилии ЧФ ВМФ РФ.
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14.04.2022 13:24 Відповісти
РУССКИЙ ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ, НУ ТЫ УЖЕ ДОШЁЛ?🖕
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14.04.2022 13:25 Відповісти
Надеюсь в нём уже бычки ипутся.
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14.04.2022 13:37 Відповісти
Цікавао а на борту флагмана мав би бути якийсь адмірал. Цікаво воно здохло чи ні!
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14.04.2022 13:40 Відповісти
Видимо, смерть ряда русских пехотных генералов их спугнула, хотя какой нибудь руководящий полковник должен был быть на этом корабле,по любому.
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14.04.2022 14:58 Відповісти
Это нужно у черноморских бычков спрашивать.
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14.04.2022 15:35 Відповісти
14 апр. 2022 г.
Крейсер Москва не подлежит ремонту - Олег Жданов, военный эксперт

https://www.youtube.com/watch?v=4xitfU03mFM
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14.04.2022 13:45 Відповісти
Експерд мля, та понятно , що на дні моря він не подлєжит ремонту!
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14.04.2022 13:49 Відповісти
Він дає обережну оцінку, виходячи з тієї інфи, яка є у нього.
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14.04.2022 14:05 Відповісти
От Петро-барига, замість асфальту Нептуни замовляв ..
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14.04.2022 13:48 Відповісти
Розкрадав армію падло таке. Навмисне давав туди купу грошей, щоб більше красти.
Тому наше ясне сонечко Вовочка Зерчиль це неподобство припинив.
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14.04.2022 14:19 Відповісти
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14.04.2022 13:51 Відповісти
Исчез с лакатарав у направлении фака.
https://haqqin.az/news/242242
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14.04.2022 14:00 Відповісти
Надо потопить еще те лоханки которые нападали и арестовывали наши катера и буксир при проходе в Мариуполь. И если уничтожен флагман ПВО ЧФ россии то по другим можно стрелять свободно с 100% гарантией попадания. Значит нужно поставить задачу очистки Черного моря от российских лоханок.
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14.04.2022 14:10 Відповісти
Якщо було б більше ракет, то зараз є слушна нагода прорідити кацапські лоханки у ватостополі. Зараз шторм, вивести в море їх немає можливості або така можливість суттєво обмежена. Іх можна розстрілювати як в тирі, було б тільки чим
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14.04.2022 14:15 Відповісти
Сдрыснули росийские корыта из Севастополя в Новороссийск. Подальше от украинского Нептуна.
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15.04.2022 00:08 Відповісти
Москва, по ком звонят твои колокола... А на флагмане должно было бы быть большое черноморское начальство. Если да, то надеюсь оно пошло вместе с русским кораблем.
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14.04.2022 14:20 Відповісти
Апосраный мардовский ссарь апассался апосся утопления карыта маськва.


GeneralSVR(reserv)


Дорогие подписчики и гости канала! Бессонная ночь выдалась у президента России Владимира Путина. Во-первых все перипетии с ракетным крейсером "Москва " ему докладывали в режиме реального времени, а во-вторых бурная реакция Путина на эти события не дала возможности многим, как в окружении самого президента, так и в руководстве военного блока спокойно осмысливать всё происходящее.
Конечно, ни про какой несчастный случай с пожаром и детонацией боеприпасов Путину и не пытались задвигать. Ночью ему доложили, что удар по крейсеру был нанесен с применением новейшего вооружения, которое было поставлено в Украину Великобританией непосредственно перед визитом Бориса Джонсона в Киев. Более того, Путину доложили, что операцией управляли британские военные.


Флот оставался его надеждой и гордостью. В результате бурной ночи пострадал не только крейсер, но и ящики шкафов. ПС. А вазможна и унитаз нисправился с сваей функцией.
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14.04.2022 14:37 Відповісти
Осталось увидеть, чьи головы полетят ведь последние неудачи ЧФ РФ очень сильно бьют по репутации командующего и его штаба. Учитывая что путинские репрессии набирают обороты, следующим вполне может оказаться командование флота.
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14.04.2022 15:29 Відповісти
Хотілось би підбадьорити кацапів : не засмучуйтесь, цей крейсер ще можна буде використовувати для транспортування вкрадених сковорідок, трусів, м'ясорубок. Але, задля реалістичності ситуації, доведеться перейменувати крейсер "москва" на крейсер "Дирявий". ))
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14.04.2022 14:47 Відповісти
********* флагманскому крейсеру !
Что с "Москвой" ?
О Н А Z А Т О Н У Л А ! ! !
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14.04.2022 14:59 Відповісти
Поздравляю личній состав ЧФ РФ с праздником "День НЕПТУНА". Прошу поставить песню Старт дает Москва!: https://www.youtube.com/watch?v=oQMmgjAmKAU https://www.youtube.com/watch?v=oQMmgjAmKAU

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14.04.2022 15:33 Відповісти
Короче, пошёл туда, куда и посылали, верной дорогой идёт русишь швайне.
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14.04.2022 15:44 Відповісти
Титаник- 14 апреля столкнувшись с айсбергом
Крейсер "Москва"- 14 апреля столкнулся с "Нептуном" )))))
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14.04.2022 16:53 Відповісти
Клас!
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14.04.2022 17:41 Відповісти
Ну что ж, за что боролись, на то и напоролись. Команда крейсера «Москва» хладнокровно расстреливала мирные города и граждан Украины. Поэтому, ракеты прилетели в борт крейсера «Москва» заслуженно и другим будет наука.
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14.04.2022 18:07 Відповісти
Бункерному деду ***** пора готовиться к встречи с Нептуном. Совпадение? Не думаю.
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14.04.2022 18:13 Відповісти
Жаль, среди кораблей с крылатыми ракетами «Калибр» нет ни одного, который мог ********* бункер и прекратить бессмысленную войну.
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14.04.2022 18:21 Відповісти
Ещё парочку лоханок поменьше и десантные корабли притопить бы
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14.04.2022 19:07 Відповісти
могу ошибаться, но на "Москве" не было крылатых ракет "Калибр"
там основное вооружение были тяжелые противокорабельные ракеты.
праздник по поводу затопления этого корыта это конечно же не отменяет, но хотелось бы прояснить ситуацию...
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14.04.2022 19:12 Відповісти
а на каких кораблях они стоят?
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15.04.2022 01:28 Відповісти
НЕОБХОДИМО ПРОДОЛЖАТЬ В ТОМ ЖЕ ДУХЕ !)
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14.04.2022 22:14 Відповісти
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