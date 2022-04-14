Наступними цілями РФ можуть стати Краматорськ та Костянтинівка, - Міноборони Британії
Президент РФ Володимир Путін продовжує проявляти інтерес до областей східної України, атакуючи там українські сили та готуючись до нового наступу.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Твітері, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Виступ Путіна у вівторок підкреслив, що його інтерес до Донбасу, де Росія атакує українські сили у підготовці до нового наступу, продовжується", - зазначили у відомстві.
Там додали, що в рамках повторюваних безсистемних обстрілів росіянами українських міст наступними цілями загарбників "з аналогічним рівнем насильства", ймовірно, стануть Краматорськ та Костянтинівка.
У розвідці зазначили, що стратегія масованих ракетно-артилерійських ударів і зусиль із зосередження сил для наступу є поверненням до "традиційної російської воєнної доктрини", яка, очевидно, потребує багато сил.
Натомість, українська оборона Маріуполя "наразі обмежує значну силу російських військ та техніки".
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