УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10878 відвідувачів онлайн
Новини Війна
10 681 8
армія рф (16192) Велика Британія (5334) путін (23325)

Наступними цілями РФ можуть стати Краматорськ та Костянтинівка, - Міноборони Британії

краматорськ

Президент РФ Володимир Путін продовжує проявляти інтерес до областей східної України, атакуючи там українські сили та готуючись до нового наступу.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Твітері, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Виступ Путіна у вівторок підкреслив, що його інтерес до Донбасу, де Росія атакує українські сили у підготовці до нового наступу, продовжується", - зазначили у відомстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти створюють в Маріуполі гетто та змушують мешканців вдягати білі стрічки для "приманки" снайперів, - радник мера Андрющенко

Там додали, що в рамках повторюваних безсистемних обстрілів росіянами українських міст наступними цілями загарбників "з аналогічним рівнем насильства", ймовірно, стануть Краматорськ та Костянтинівка.

У розвідці зазначили, що стратегія масованих ракетно-артилерійських ударів і зусиль із зосередження сил для наступу є поверненням до "традиційної російської воєнної доктрини", яка, очевидно, потребує багато сил.

Натомість, українська оборона Маріуполя "наразі обмежує значну силу російських військ та техніки".

Наступними цілями РФ можуть стати Краматорськ та Костянтинівка, - Міноборони Британії 01

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Славянск шо? Обьедут? Странно
показати весь коментар
14.04.2022 12:57 Відповісти
От, такие экперды...
показати весь коментар
14.04.2022 13:03 Відповісти
Славянск нужен для картинки как город, который будут показывать как "деоккупированный"! А с учётом того, что там яко бы все должны встречать с цветами, а раися его сотрёт с лица земли - как-то не комильфо!
показати весь коментар
14.04.2022 13:09 Відповісти
І распятого мальчіка покажуть.
показати весь коментар
14.04.2022 13:23 Відповісти
А наступними цілями ЗСУ - Луганськ і Донєцк!
показати весь коментар
14.04.2022 13:35 Відповісти
Наступними цілями ЗСУ стануть :москва та воронеж.
показати весь коментар
14.04.2022 14:01 Відповісти
 
 