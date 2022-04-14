Нема кому стояти в караулі: у Хабаровському краї масово звільняються військовослужбовці, - Цимбалюк
Військовослужбовці у Хабаровському краї масово відмовляються від участі у спецоперації та пишуть рапорти на звільнення з військової служби.
Про це пише у фейсбуці журналіст Роман Цимбалюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Військовослужбовці у Хабаровському краї масово відмовляються від участі у спецоперації та пишуть рапорти на звільнення з військової служби. У деяких військових частинах не вистачає мінімальної кількості особового складу для несення служби у добовому вбранні та караулі", - зазначив він.
Схожа ситуація, за словами Цимбалюка, і у 39 окремій мотострілецькій бригаді з Південно-Сахалінська.
Тамтешні військові "після спілкування з товаришами, які брали участь у спеціальній військовій операції із захисту Донбасу, відмовляються їхати воювати на Україну", - зазначив Цимбалюк.
Будь ласка, зачекайте...
здається Нехаймер там шрами як в Джокера заробив...
https://twitter.com/TarasBerezovets/status/1514517017872711681?s=20&t=dn1qgtH8IE425JRf6jPegQ
Чи все ж в добовому наряді?
Ми ж на вас розраховували!!??
У на ще лишилося 200 тис "пакетів".
Ми навіть ваші кораблі вже "пакуємо в пакети"
Март: Украина - мощный и мотивированный противник с боеспособной армией
Апрель: мы воюем не только с Украиной, а против всей НАТЫ!
Червень: Хлопці, а де тут у вас туалетний папір продається?
Юро, та скажи ж ти вже в кінці кінців своїм, хай вони вони працюють руками, тобто хай руками пишуть українскою, а перекладають на російську тоді вже як забажають, хочь у голові, хочь у гуглі
От вам і добове вбрання.
Кацапен-зольдати служать у крадених "нєдєльках".