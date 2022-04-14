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Новини Війна
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Міноборони (7016) Маляр Ганна (525)

У Міноборони не впевнені, що після 9 травня ескалація з боку Росії піде на спад: "Триває активна фаза війни - ризик зберігається по всій території України"

маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр констатує, що російська армія накопичує сили для продовження ескалації в Україні, тому не прив’язує можливість повернення в Київ до певної дати, навіть якщо це "сакральна" для росіян дата 9 травня.

Про це Маляр заявила у спільному ефірі українських телеканалів, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"У Київ ще зарано повертатися, тому що зберігається загроза ракетних ударів по всій території України. Ворог поки не полишає цілі захопити всю Україну і Київ у тому числі, і ситуація доволі складна. Тому варто ще трохи зачекати. І будемо бачити, як розвиватиметься динамічно ситуація, в тому числі й на сході.

Зрозуміло, що людям важко знаходитися далеко від своїх домівок. Я знаю, що у багатьох людей просто вже гроші закінчуються. Але якщо є можливість ще трошки почекати і не повертатися, принаймні дітей не завозити в Київ – варто це зробити", - заявила Маляр.

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На прохання прокоментувати думку, що зачекати з поверненням варто до 9 травня, Маляр не змогла підтвердити, після цієї дати повертатися буде безпечніше.

За її словами, Росія продовжує накопичувати військову силу для наступу на Україну, Київ залишається метою ворога, а загрози зберігаються для всієї країни.

Маляр погодилася, що "у ворога була амбіція пройтися 9 травня по Києву – і, мабуть, із тих планів і чуток зараз іде така інтерпретація, що до 9-го варто почекати".

"Почерк російського КДБ і російської армії полягає в тому, що вони все намагаються приурочити до якихось дат історичних. А 9 травня – це для них сакральна дата, вони всю героїзацію своєї держави будують на цій даті. День незалежності і 9 травня – це для них дві ключові дати, коли вони намагаються найбільше капостей нам зробити. Тому, можливо, це й не безпідставно.

Але зараз в активній фазі бої на сході України, завдаються ракетно-бомбові удари і по Харківській, і по Донецькій, і по Запорізькій області.

Триває активна фаза війни – і це означає, що ризик зберігається по всій території України. А зважаючи, що Київ для них був ключовою ціллю і вони цю ціль не покидають, все ж таки варто зачекати. Через певний час буде зрозуміло, куди рухається ситуація, яке співвідношення сил і що відбувається.

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Тому що станом на сьогодні російська армія накопичує максимально свої сили для того, щоб здійснювати ескалацію в подальшому.

Вони накопичують війська не тільки вздовж російсько-українського кордону, вони готуються й по території Білорусі, щоб звідти завдавати удари. Вони ведуть вже певну підготовку на території так званої невизнаної Придністровської республіки. Ці загрозі потрібно усвідомлювати", - додала Маляр.

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Топ коментарі
+14
А дайте я угадаю, не читаючи і не дивлячись на фото, чиє це висловлювання(хто це сказав) - Маляр!!?? Сказав я собі і своїм домашнім. І Я УГАДАВ! Щось вона постійно не те меле!
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14.04.2022 13:43
+9
уберіть цю дуру на яку державу вона працює?"У Київ ще зарано повертатися, тому що зберігається загроза ракетних ударів по всій території України". -такі можливі удари можуть зберігатися протягом року, Маляр буде давати гроші на аренду житла люди які виїхали в інші регіони тимчасово ?
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14.04.2022 14:15
+6
Специальная военная операция Вооруженных сил Украины по депутинизации, декоммунизации и демилитаризации российской федерации продолжается. Все поставленные цели будут достигнуты и задачи выполнены. Слава українським Воїнам!
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14.04.2022 13:40
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руцкий мір лікується тільки кулею в темечко і щераз в око
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14.04.2022 13:39 Відповісти
приближается дата 30 апреля РОКОВАЯ ДЛЯФ ***** ПОМНИ ПРО БУНКЕР 1945 ГОДА ***** ПОМНИ ИЛИ ТЫ ХОТЯ УЖЕ ВРЯД ЛИ ПОфРАТЬСЯ С ФСБ И ВОЕННЫМИ МАЛАДЦА КТО ТЕБЯ ЗАЩИЩАТЬ ТО БУДЕТ ЕСЛИ ВСЕ ТВОИ ВРАГИ ТОЛЬКО И ЖДУТ МОМЕНТА ОТБИТЬ ТЕБЕ БОШКУ...
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14.04.2022 15:10 Відповісти
Специальная военная операция Вооруженных сил Украины по депутинизации, декоммунизации и демилитаризации российской федерации продолжается. Все поставленные цели будут достигнуты и задачи выполнены. Слава українським Воїнам!
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14.04.2022 13:40 Відповісти
Пока голова путлера не перелетит через 6-метровый забор, построенный на границе с рабссеей, ни о каком начале переговоров о дальнейшей судьбе рашистов идти не может.
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14.04.2022 13:43 Відповісти
А дайте я угадаю, не читаючи і не дивлячись на фото, чиє це висловлювання(хто це сказав) - Маляр!!?? Сказав я собі і своїм домашнім. І Я УГАДАВ! Щось вона постійно не те меле!
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14.04.2022 13:43 Відповісти
Опять эта невменяемая.Та закройте ей рот уже.Достала уже всех.Пластинку не меняет.Овца......
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14.04.2022 13:51 Відповісти
Ти дебіл?
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14.04.2022 13:56 Відповісти
Нееееееееет
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14.04.2022 16:17 Відповісти
Потім знову будеш тікати і затори створювати.
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14.04.2022 13:58 Відповісти
А хто сумнівається, шо рашисти зупиняться,стануть і покидають зброю?Вони ведуть війну проти нас, на винищення українців і України, а не шоб похизуватись зброєю.
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14.04.2022 13:47 Відповісти
уберіть цю дуру на яку державу вона працює?"У Київ ще зарано повертатися, тому що зберігається загроза ракетних ударів по всій території України". -такі можливі удари можуть зберігатися протягом року, Маляр буде давати гроші на аренду житла люди які виїхали в інші регіони тимчасово ?
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14.04.2022 14:15 Відповісти
Цю вангу потрібно на больнічку перевірити на хімію.
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14.04.2022 14:21 Відповісти
Опять эта тупая курица вылезла. Почему ее не сменят на вменяемого человека?
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14.04.2022 15:00 Відповісти
Анна Маляр - юрист-кримінолог. кандидат юридичних наук \ 2010 р.\.https://parlament.ua/ru/dossier/malyar-anna/
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14.04.2022 15:11 Відповісти
Уж кого-кого , а юристов с кандидатами у нас в избытке. Причем в каждой диссертации - открытие.
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14.04.2022 16:05 Відповісти
и где прятаться киевлянам, если сохраняется угроза ракетных ударов по всей территории Украины?
за кордоном???
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14.04.2022 15:13 Відповісти
Анна Маляр - це розумна жінка. читайте її досьє. не потрібно так її критикувати. Зате є радник арестович. от і слідкуйте за ним. за його "колисковими " постами. адже у нього завжди все в ажурі !
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14.04.2022 15:17 Відповісти
да розумна я не сомневаюсь, тупой человек себе на пол ляма зарплату с премиями в декабре 2021 года не выпишет.
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14.04.2022 15:39 Відповісти
Краще слідкуйте за радником арестовичем. які " КОЛИСКОВІ " пости він пише. у нього або все в ажурі. або ж дикі пояснення щодо неоголошення владою евакуації населення в прикордонних областях\районах перед вторгненням росії.
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14.04.2022 15:24 Відповісти
https://parlament.ua/ru/dossier/malyar-anna/
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14.04.2022 15:26 Відповісти
не устаю это писать! Вот эта куйня Маляр выписала себе зарплату с премиями на пол ляма гривен в декабре 2021, так сказать что бы норм отпраздновать новогодные праздники. Вдумайтесь пол ляма гривен.
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14.04.2022 15:37 Відповісти
депутат Держдури Цунаєва заявила, що в акції «Безсмертний полк» 9 травня зможуть взяти участь родичі російських військових, які загинули на війні в Україні.
Вітер в очко. До 9 травня Україна зобов'язується в два рази збільшити кількість русофашистів, фотографії яких ви потім носитимете на паличках. Кожен день по двісті двохсотих - влаштує?

* https://t.me/Sharpreview/12749 Олег Шарп
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14.04.2022 17:05 Відповісти
 
 