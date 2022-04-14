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ГУР звільнило з російського полону двох українських пілотів Пепеляшка та Чижа. ФОТО

Українські пілоти Чиж та Пепеляшко повернулись додому.

Про це повідомляє ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

"Зусиллями ГУР МО звільнено двох українських пілотів, які знаходилися в полоні російських окупантів. Іван Пепеляшко та Олексій Чиж потрапили в полон 8 березня в районі села Нова Басань (Чернігівська область).

Для наших пілотів кілька разів змінювали місце утримання, зрештою їх доправили в СІЗО міста Курськ, де вони знаходились в камері ще з вісьмома українськими офіцерами. Іван Пепеляшко розповідає, що попри серйозні поранення в СІЗО більшість українців не отримують елементарної медичної допомоги: "Хлопці тримаються але у більшості рани почали гноїтися. Просили росіян дати хоча б бинти і зеленку, подбати про найтяжчих. Але марно".

ГУР звільнило з російського полону двох українських пілотів Пепеляшка та Чижа 01

Разом з тим, постійно продовжувались виснажливі допити. Олексій Чиж згадує, що кожен допит традиційно починався з путінської пропаганди щодо того, що Україну придумав Ленін: "Примушували записувати пропагандистські відео. Якщо відмовлялись, погрожували що перестануть перев’язувати рани товаришам. Казали, що будуть відрізати запалені частини відрізатимуть по шматочку. Згадували про наші сім’ї та про небезпеку, яка їм загрожує".

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Російські офіцери навіть під час допитів визнавали, що їхній "бліц-криг" провалився і поставлених цілей досягнути не вдалось. "Вони справді зазомбовані! Питають, чи багато в Україні "нациків", каже Іван Пепеляшко: "Повторюють, що хочуть звільнити Україну від нацистів. Що ми скоро знову будемо жити в одній країні, а Галичину забере Польща. Просто йо@нуті якісь..."

Одразу після повернення з полону пілотів зустрів начальник ГУР МО Кирило Буданов. Зараз Іван Пепеляшко та Олексій Чиж перебувають у безпеці. Вони у шпиталі та отримують всю необхідну медичну допомогу.

Україна продовжує боротися за всіх своїх полонених. Ми зробимо все, щоб повернути додому кожного з них", - розповіли в ГУР.

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Топ коментарі
+45
Добре діло. З поверненням!!!
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14.04.2022 13:50
+43
кацапи так і не поняли, що нациків тут вся країна, ДЯКУЄМО хлопцям, що вижили
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14.04.2022 13:56
+39
за пілотів, пофуй, хоч Арестовича з Подоляком.
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14.04.2022 13:56
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Добре діло. З поверненням!!!
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14.04.2022 13:50 Відповісти
Ти ба,***************: на кого,чи не понівечені?Знову хитрують???Що з іншими... ще з тої війни не повернулись закатовані....
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14.04.2022 17:00 Відповісти
Ти ба,***************: на кого,чи не понівечені?Знову хитрують???Що з іншими... ще з тої війни не повернулись закатовані....
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14.04.2022 17:00 Відповісти
Слава Богу, что вы живые. Спасибо вам за мужество.
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14.04.2022 13:52 Відповісти
А кого віддали ?
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14.04.2022 13:54 Відповісти
за пілотів, пофуй, хоч Арестовича з Подоляком.
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14.04.2022 13:56 Відповісти
І арахамію,- надодачу!
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14.04.2022 14:01 Відповісти
За этих двоих даже ведро картошки не дадут, не то, что лётчиков.
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14.04.2022 16:27 Відповісти
Теж пілотів. Тих,що військові злочинці. Можна було б і здогадатись.
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14.04.2022 13:59 Відповісти
Нельзя пилотов до конца войны менять, так мы умножаем свои потери. Надеюсь во второй раз они уже живыми в плен не попадут.
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14.04.2022 17:57 Відповісти
Ти ба,******** мовчать: на кого,чи не понівечені?Знову хитрують???Що з іншими... ще з тої війни не повернулись закатовані....
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14.04.2022 17:01 Відповісти
Хоча б не медветчука
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14.04.2022 17:01 Відповісти
Хоча б не медветчука
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14.04.2022 17:01 Відповісти
кацапи так і не поняли, що нациків тут вся країна, ДЯКУЄМО хлопцям, що вижили
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14.04.2022 13:56 Відповісти
Одужуйте.
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14.04.2022 13:58 Відповісти
Слава Захисникам України!!
Низький їм, земний уклін від Українців!!
Смерть московитам в Україні та їх зажопникам!!
Шухряча із сином не видно…
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14.04.2022 14:07 Відповісти
В чем заслуга ГУР, по всей видимости обычный обмен.. Просто повод Буданову попиариться.
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14.04.2022 14:21 Відповісти
А про переміщення наших льотчиків в Курськ-хто взнав?Можливо ти?І що це в тебе за літери в нікові? Исконно русские? Із під таких букв і вбивають наших людей українців.
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14.04.2022 14:58 Відповісти
Буданов особисто звільнив? Пиар, пиар, і ці люди говорять що порох піариться.
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14.04.2022 14:24 Відповісти
Ось чому нам потрібна певна кількість полонених за винятком артилеристів та ракетників
, хочемо ми цього чи ні, якщо б нікого не брали в полон, розстрілюючи, не повернули б жодного нашого воїна і ще міжнародна Женевська конвенція забороняє проводити обмін військовополонених на цивільних,сподіваюся всі розуміють чому такі правила
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14.04.2022 14:31 Відповісти
Так їх звільнили чи обміняли? Якщо обміняли то скоріш за все на пухляша.
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14.04.2022 14:48 Відповісти
А решту 8 (вісім!) українських офіцерів - де??? Чи наше ГУР займається вибірковим "звільненням"? Гівном від цього *******...
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14.04.2022 14:55 Відповісти
Що значить "звільнило"? Може обміняли?Тоді на кого?Я не вірю що рашисти і орки просто так віддали асів
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14.04.2022 15:05 Відповісти
Ну да, не могли же они просто так их отдать, на кого то ведь обменяли, да и не на такое количество, а на гораздо большее. Или это у клоуна, как всегда - секрет?
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14.04.2022 16:00 Відповісти
Буданову також хочеться побути героєм, не визволили так поміняли.
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14.04.2022 16:55 Відповісти
Буданову також хочеться побути героєм, не визволили так поміняли.
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14.04.2022 16:55 Відповісти
Ти ба,тут ***** мовчать: на кого,ци не понівечені?Знову хитрують???
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14.04.2022 16:56 Відповісти
Ти ба,тут ***** мовчать: на кого,ци не понівечені?Знову хитрують???Що з іншими... у на ще з тої війни не повернулись закатовані....
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14.04.2022 16:57 Відповісти
Ти ба,тут ***** мовчать: на кого,ци не понівечені?Знову хитрують???Що з іншими... у на ще з тої війни не повернулись закатовані....
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14.04.2022 16:57 Відповісти
Буданову також хочеться побути героєм, не визволили так поміняли.
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14.04.2022 16:57 Відповісти
Ти ба,******** мовчать: на кого,чи не понівечені?Знову хитрують???Що з іншими... ще з тої війни не повернулись закатовані....
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14.04.2022 16:58 Відповісти
Ти ба,***************: на кого,чи не понівечені?Знову хитрують???Що з іншими... ще з тої війни не повернулись закатовані....
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14.04.2022 16:59 Відповісти
Ти ба,******** мовчать: на кого,чи не понівечені?Знову хитрують???Що з іншими... ще з тої війни не повернулись закатовані....
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14.04.2022 17:02 Відповісти
Ти ба,******** мовчать: на кого,чи не понівечені?Знову хитрують???Що з іншими... ще з тої війни не повернулись закатовані....
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14.04.2022 17:02 Відповісти
Ти ба,******** мовчать: на кого,чи не понівечені?Знову хитрують???Що з іншими... ще з тої війни не повернулись закатовані....
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14.04.2022 17:03 Відповісти
Ти ба,******** мовчать: на кого,чи не понівечені?Знову хитрують???Що з іншими... ще з тої війни не повернулись закатовані....
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14.04.2022 17:03 Відповісти
Повидаляйте дублі, будь ласка.
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14.04.2022 18:13 Відповісти
Це і ви можете зробити двічі натиснувши кнопку спам під коментом , бо іноді це робиться не через помилки , а навмисне щоб забити коментарі непотрібним текстом , допомагайте модераторам і буде вам щастя !
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16.04.2022 11:58 Відповісти
А какая тут заслуга гурмо? Они сбивали русских дятлов или в плен брали?
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14.04.2022 17:59 Відповісти
Нацики - ОпЗЖ@
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15.04.2022 21:37 Відповісти
Не зрозуміло яке відношення має Буданов до визволення пілотів бо зрозуміло що вони були звільнені в результаті обміну, а не спецоперацією. Дивне фото.
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16.04.2022 11:49 Відповісти
Для вас дивне - для співмешканця гражданіна кацапстана саме те що потрібно (( вам в черзі за нагородами не стояти а для таваріща буданава їх вже приготували , підстави потрібно вписати , одна із них вже готова ))
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16.04.2022 12:01 Відповісти
Не здивуюся, як через деякий час це представлять, як звільнення наших пілотів штурмом курського СІЗО.
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16.04.2022 20:52 Відповісти
 
 