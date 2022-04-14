ГУР звільнило з російського полону двох українських пілотів Пепеляшка та Чижа. ФОТО

Українські пілоти Чиж та Пепеляшко повернулись додому.

Про це повідомляє ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

"Зусиллями ГУР МО звільнено двох українських пілотів, які знаходилися в полоні російських окупантів. Іван Пепеляшко та Олексій Чиж потрапили в полон 8 березня в районі села Нова Басань (Чернігівська область).

Для наших пілотів кілька разів змінювали місце утримання, зрештою їх доправили в СІЗО міста Курськ, де вони знаходились в камері ще з вісьмома українськими офіцерами. Іван Пепеляшко розповідає, що попри серйозні поранення в СІЗО більшість українців не отримують елементарної медичної допомоги: "Хлопці тримаються але у більшості рани почали гноїтися. Просили росіян дати хоча б бинти і зеленку, подбати про найтяжчих. Але марно".

Разом з тим, постійно продовжувались виснажливі допити. Олексій Чиж згадує, що кожен допит традиційно починався з путінської пропаганди щодо того, що Україну придумав Ленін: "Примушували записувати пропагандистські відео. Якщо відмовлялись, погрожували що перестануть перев’язувати рани товаришам. Казали, що будуть відрізати запалені частини відрізатимуть по шматочку. Згадували про наші сім’ї та про небезпеку, яка їм загрожує".

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Російські офіцери навіть під час допитів визнавали, що їхній "бліц-криг" провалився і поставлених цілей досягнути не вдалось. "Вони справді зазомбовані! Питають, чи багато в Україні "нациків", каже Іван Пепеляшко: "Повторюють, що хочуть звільнити Україну від нацистів. Що ми скоро знову будемо жити в одній країні, а Галичину забере Польща. Просто йо@нуті якісь..."

Одразу після повернення з полону пілотів зустрів начальник ГУР МО Кирило Буданов. Зараз Іван Пепеляшко та Олексій Чиж перебувають у безпеці. Вони у шпиталі та отримують всю необхідну медичну допомогу.

Україна продовжує боротися за всіх своїх полонених. Ми зробимо все, щоб повернути додому кожного з них", - розповіли в ГУР.