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Зруйнований загарбниками стадіон у Чернігові допоможе відновити Німеччина та "Борусія" (Дортмунд)

чернігів

Німеччина та футбольний клуб "Борусія" (Дортмунд) готові допомогти відновити зруйнований російськими окупаційними військами стадіон у Чернігові.

Про це міністр культури Олександр Ткаченко повідомив за результатами перемовин із Клаудією Рот, міністром з питань культури і ЗМІ уряду Німеччини, інформує Цензор.НЕТ.

"Німеччина та Дортмунський клуб готові допомогти відновити зруйнований російськими окупаційними військами стадіон у Чернігові. Клуб пам’ятає свого гравця і крутого українського футболіста Андрія Ярмоленка", - написав Ткаченко.

Він додав, що до переговорів про відновлення стадіону долучать мер Чернігова Владислава Атрошенко.

Дивіться: Стадіон у Чернігові розмінували після російських обстрілів. ФОТО

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Топ коментарі
+4
Вестфаленштадион у Чернігові це мрія?
НІТ, це реальність.
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14.04.2022 14:19
+2
Бібліотеку- музей головне Відреставруйте. Її теж зачепило вибухом. Їй двісті років, і вона пережила обидві світові війни і громадянську, тепер треба щоб пережила орків і "велике крадівництво" Атрошенка
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14.04.2022 14:50
+1
"Динамо", "Боруссію" більше не бити - тільки нічия на нашу користь!
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14.04.2022 14:27
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крутого українського футболіста?
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14.04.2022 14:08 Відповісти
То мабуть т9🤣🤣🤣
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14.04.2022 14:14 Відповісти
Вестфаленштадион у Чернігові це мрія?
НІТ, це реальність.
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14.04.2022 14:19 Відповісти
До речі. У чернігівського ФК "Десна" навіть з Англії вболівальник був.
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14.04.2022 14:26 Відповісти
"Динамо", "Боруссію" більше не бити - тільки нічия на нашу користь!
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14.04.2022 14:27 Відповісти
Das gut
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14.04.2022 14:42 Відповісти
Бібліотеку- музей головне Відреставруйте. Її теж зачепило вибухом. Їй двісті років, і вона пережила обидві світові війни і громадянську, тепер треба щоб пережила орків і "велике крадівництво" Атрошенка
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14.04.2022 14:50 Відповісти
Это что, бывший мэр Соколов пишет под ником??.Вы его за руку поймали на крадивныцтве? Атрошеко для города за пять лет сделал столько, сколько за 50 не сделали все предыдущие мэры. Город стал при нем просто конфетка. Но от таких как вы, сколько ни сделай, благодарности не дождешься
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14.04.2022 20:10 Відповісти
Кожен мер краде, то не таємниця.. І цей краде.. Навіть у воєнний стан...
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14.04.2022 21:19 Відповісти
Стріляти б вас..Але ми ж демократія
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14.04.2022 21:20 Відповісти
в німців вболівав за .. та хєр з ним Боруссія тепер
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14.04.2022 21:18 Відповісти
 
 