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Новини Санкції проти Росії
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Туреччина назвала умову введення санкцій проти Росії: мають бути затверджені на рівні ООН

чавушоглу

Туреччина не виключає, що в майбутньому може приєднатися до санкцій проти Росії. Але вони повинні бути затверджені на рівні Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Як заявив міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу, всі дії Туреччини засновані на нормах міжнародного права. За його словами, Анкара приєднається до всіх санкцій, узгоджених і затверджених на рівні ООН.

"Туреччина продовжить принципову і збалансовану політику в регіоні", - підкреслив він.

Він також додав, що на міжнародній арені відслідковуються ознаки нової холодної війни.

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Топ коментарі
+28
Тобто, якщо сама кацапія погодить санкції проти себе.
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14.04.2022 14:13
+18
Ще один "гарант" себе проявив...
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14.04.2022 14:16
+15
Экспорт помидоров и туристы с Нижнего Тагила всё таки рулят
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14.04.2022 14:17
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Тобто, якщо сама кацапія погодить санкції проти себе.
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14.04.2022 14:13 Відповісти
Экспорт помидоров и туристы с Нижнего Тагила всё таки рулят
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14.04.2022 14:17 Відповісти
Турки реальная вата💥. Поэтому Эрдоган лавирует что бы сильно не вызывать недовольство❗
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14.04.2022 15:39 Відповісти
Ладно, Бог с вами. Закрыли Босфор, продали байрактары и за это спасибо.
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14.04.2022 14:38 Відповісти
Мене не цікавить думка руцкочєлюстних
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14.04.2022 15:02 Відповісти
Ще один "гарант" себе проявив...
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14.04.2022 14:16 Відповісти
Таких, як турки, друзєй - на Х і в музей!
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14.04.2022 14:38 Відповісти
Т.е. надо выкинуть рф из ООН.
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14.04.2022 14:21 Відповісти
"Ничего личного, это просто бизнес." - Аль Капоне
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14.04.2022 14:22 Відповісти
це,типу,наші союзники?
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14.04.2022 14:22 Відповісти
Всі диктатори ,одного поля ягоди.Умови це є те ,що ріднить турецького диктатора з куйлом (((Він також додав, що на міжнародній арені відслідковуються ознаки нової холодної війни. )))Турок почав відслідковувати ознаки нової війни (котра вже давно іде повним ходом) лише з війни котру розпочав рашист в Україні і не бачить ,що цю війну рашист розпочав ще в Чечні ,потім в Грузії.продовжив в Криму і на Донбасі.Так хто ці війни розпочинав, як не рашист???
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14.04.2022 14:24 Відповісти
"Ердоган - сукін син, але це наш сукін син" (С)
Коли буде остаточно опускатися залізна завіса, то нема ніякого сумніву на якому боці буде Туреччина.
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14.04.2022 14:34 Відповісти
Eрдоган, купивши у рашиста на 2,5 млрд протиракетних комплексів С-400,кинув через куй американців ,з котрими домовлявся про постачання Туречині літаків невидимок і тепер американці йому знову запропонували віддати С-400Україні в замін на літаки невидимки,турок не погоджується.рашист йому не дозволяє.Так друзі України не поступають,хоч би він як із себе видава за такого.Завіса мабуть вже опустилася і для турка також .Рашистські кораблі в Чорне море турок до війни з Україною запустив і після цього закрив Босфор,щоб туда бува не зайшли кораблі НАТО.Зробив собі і рашисту завісу
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14.04.2022 15:00 Відповісти
КОраблям НАТО не треба заходити в ЧМ щоб навести там шухєр. Якщо буде бажання вони і з Середземного все шо надо потоплять.
Далі, вам нагадати на якому рівні дикломатичні скіли в зеленої компашки? Якщо Зєлю за поводок не смикати, то він всіх перекусає. Туреччина - суверенна держава. І задача дипломатії не скавчати, що всі навкруги - сволота, бо не хочуть рятувати просравших все шо можна українців, а домовлятися, знаходити аргументи, переконувати що їм це вигідно. Якщо просто сратися зі всіма навкруги, то Україні від того легше не буде.
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14.04.2022 15:08 Відповісти
нападение рф на Украину, убийства женщин, детей, стариков ... не было затвержено оон...!!! пнх, оглы
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14.04.2022 14:25 Відповісти
Всі гаранти союзники Московіі, а Зеля с цим погодився.
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14.04.2022 14:25 Відповісти
путлер отрицает международное право!!! и постоянно его нарушает!!!
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14.04.2022 14:29 Відповісти
А також Туреччина заявила, що для введення санкцій потрібно щоб плани вишикувались в один ряд, було повне сонячне затміння та ретроградний Меркурій повинен бути в Скорпіоні.
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14.04.2022 14:27 Відповісти
Тобто, ніколи.
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14.04.2022 14:29 Відповісти
Турецкая продажная мерзость, как всегда...
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14.04.2022 14:32 Відповісти
О, давайте ще с Туреччиною посеремось.
Заспокойтесь, хлопці. Її справа тримати протоки закритими та майструвати байрактари з українськими двинугами.
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14.04.2022 14:32 Відповісти
США подивилося як турок майструє "байрактари", і скільки їх - і рішило негайно поставити своїх пару сотень дронів-камікадзе,
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14.04.2022 15:05 Відповісти
І що? Тебе не влаштовує те, що США допомагає Україні? Може ти - кацап?
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14.04.2022 15:09 Відповісти
Це США не влаштовує, як турок поставляє "байрактари" для України,а кацапа скоріш всього влаштовують .Тебе теж влаштовує така допомога Україні , котра не влаштовує США ?
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14.04.2022 15:23 Відповісти
"Це США не влаштовує"

тобто США не влаштовує, а тебе - влаштовує. Значить мої висновки були правильніми
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14.04.2022 15:25 Відповісти
Твої висновки видають в Тобі турка,котрий вважає,що тієї кількості "байрактарів",котрі він продав Україні достатньо у війні з рашистом, але так не вважають політики США і багато інших людей,в тому числі і я,
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14.04.2022 15:46 Відповісти
"правительство США и примкнувший к ним Максим Безфамильньій" (почти С)
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14.04.2022 15:49 Відповісти
когда московия без причин напала на Финляндию (зимняя война), она была исключена за это из Лиги Наций ... пора исключать опять рф из оон (аналог Лиги Наций)..
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14.04.2022 14:34 Відповісти
Это называется: «и нашим, и вашим».
Восточное лукавство.
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14.04.2022 14:34 Відповісти
да вы правы. То что делает Турция это немало. видео от байрактаров с украинским двигателем не выкладывается по просьбе Турции. после войны их будет полно. Президент Украины и Министр Обороны Украины очень довольны Турцией. Кстати Джонсон Борис по крови Турок изучайте.
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14.04.2022 14:40 Відповісти
чому на Турреччину нагоняєте? Байрактари вам не до вподоби? Чавушоглу технічно підказав кого їбати треба, тож прийміть до уваги
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14.04.2022 14:41 Відповісти
Вони басурмани, які живуть солодкими мріями про османську імперську велич.
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14.04.2022 14:42 Відповісти
Турки як і німці все сподіваються що якось воно все успокоїться.. знов будуть їздити хамуваті але грошовиті кацапи..., помідорчики та різні шмотки будуть міняти на газ.... Ніяк не втямлять що з окремими, невеликими країнами які утворяться при розвалі рускої підарасії все це робити буде ще краще ! І чим сильніше рашку притиснути, тим швидше це станеться. І будете ви купувати той самий газ тільки не в РФ а в республіці Башкиртастан або Ічкерії чи Татарстані, яка вам різниця ? Так ще легше буде домовитись !
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14.04.2022 14:44 Відповісти
"санкцій проти Росії: мають бути затверджені на рівні ООН",
то можливо війну і вбивство мирних громадян теж треба затверджувати в ООН ,
а може спочатку ********* треба позбавити вето в ООН.
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14.04.2022 14:59 Відповісти
Це було очікувано. Дане питання - поле активної роботи для наших дипломатів. Ситуація змінюється надто швидко, тож робити далекоглядні висновки поки зарано. На Близькому Сході ситуація може дуже швидко змінитися, особливо враховуючи чорну тінь можливого голоду, що насувається на велику кількість тих країн.
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14.04.2022 15:03 Відповісти
Та нехай дасть три сотні Байрахтарів і не приєднується до санкцій.
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14.04.2022 15:08 Відповісти
Перестаньте гнати на Турцію - вони й так багато роблять перекрили Босфор, Байрактари. А для прийнять санкцій на рівні ООН - потрібна https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3456136-oon-zapuskae-proceduru-sklikanna-genasamblei-pri-zastosuvanni-veto-v-radbezi.html Генеральна асамблея тоді право вето не діє.
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14.04.2022 15:15 Відповісти
Байрактари без платно дали?
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14.04.2022 15:22 Відповісти
А Туреччина юридично щось винна? "Дайте нам безкоштовно Байрактари, а якщо будете продавати ми на вас образимось" - міркування 5 річної дитини
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14.04.2022 15:48 Відповісти
ну Турция - дело тонкое...
нам - байрактары и прочие плюшки...
рашке - спецрейсы самолетами на курорты Турции...
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14.04.2022 15:25 Відповісти
Турция не друг Украины, а противник России. У него свои амбиции, не лучшие чем у России, просто возможности не те...
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14.04.2022 15:26 Відповісти
Я вас здивую у союзи між державами носять ситуативний характер. Турція не на стороні Росії чи України. Вона на своїй стороні і поки наші інтереси співпадають чи принаймні не конфліктують
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14.04.2022 15:52 Відповісти
вот именно , интересы пока совпадает..
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14.04.2022 16:34 Відповісти
Ну скоро рашку остаточно копнуть з ООн от тоді все буде по закону
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14.04.2022 15:54 Відповісти
Не "копнуть"...
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14.04.2022 15:59 Відповісти
Турки сами себе на уме.Респект им за Байрактары,за закрытый Босфор,за не продажу БПЛА раше..Украина в надежде,что эти санкции страной НАТО вскоре будут приняты
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14.04.2022 16:12 Відповісти
А при чём здесь ООН? Хитро#опые.
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14.04.2022 16:19 Відповісти
Турки отримали те що їм було треба, тобто Карабах, далі вони згадають як їх не прийняли у ЄС
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14.04.2022 18:01 Відповісти
Турки хитрые, пока ООН там что то утвердит к тому времени у балайни все равно кончатся деньги, а вот тогда можно будет и санкции ввести не потеряв ничего.
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14.04.2022 18:49 Відповісти
 
 