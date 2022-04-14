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Туреччина назвала умову введення санкцій проти Росії: мають бути затверджені на рівні ООН
Туреччина не виключає, що в майбутньому може приєднатися до санкцій проти Росії. Але вони повинні бути затверджені на рівні Організації Об'єднаних Націй (ООН).
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.
Як заявив міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу, всі дії Туреччини засновані на нормах міжнародного права. За його словами, Анкара приєднається до всіх санкцій, узгоджених і затверджених на рівні ООН.
"Туреччина продовжить принципову і збалансовану політику в регіоні", - підкреслив він.
Він також додав, що на міжнародній арені відслідковуються ознаки нової холодної війни.
Топ коментарі
+28 EFB Jeppesen
показати весь коментар14.04.2022 14:13
+18 Николай Нестор Нагорняк
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+15 Zemer
показати весь коментар14.04.2022 14:17
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Коли буде остаточно опускатися залізна завіса, то нема ніякого сумніву на якому боці буде Туреччина.
Далі, вам нагадати на якому рівні дикломатичні скіли в зеленої компашки? Якщо Зєлю за поводок не смикати, то він всіх перекусає. Туреччина - суверенна держава. І задача дипломатії не скавчати, що всі навкруги - сволота, бо не хочуть рятувати просравших все шо можна українців, а домовлятися, знаходити аргументи, переконувати що їм це вигідно. Якщо просто сратися зі всіма навкруги, то Україні від того легше не буде.
Заспокойтесь, хлопці. Її справа тримати протоки закритими та майструвати байрактари з українськими двинугами.
тобто США не влаштовує, а тебе - влаштовує. Значить мої висновки були правильніми
Восточное лукавство.
то можливо війну і вбивство мирних громадян теж треба затверджувати в ООН ,
а може спочатку ********* треба позбавити вето в ООН.
нам - байрактары и прочие плюшки...
рашке - спецрейсы самолетами на курорты Турции...