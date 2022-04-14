ФСБ заявила про обстріли по території Брянської області нібито з боку України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Федеральна служба безпеки Росії заявила про нібито обстріл прикордонного пункту "Нові Юрковичі" в Брянській області. Нібито обстріл був здійснений з боку України. Також російські ЗМІ стверджується, що нібито селище Климово у Брянській області обстріляли з артилерії.

Про це повідомляє fontanka.ru, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що інцидент стався 13 квітня.

"13 квітня піддано мінометному обстрілу з території України автомобільний пункт пропуску "Нові Юрковичі" ПУ ФСБ Росії по Брянській області. У момент обстрілу на території пункту пропуску перебувало понад 30 українських біженців, яких вжитими заходами евакуйовано", - повідомили в ФСБ.

Також повідомляється, що нібито в ході обстрілу були пошкоджені два автомобілі, але постраждалих немає.

Також стверджується, що нібито селище Климово у Брянській області обстріляли з артилерії. При цьому снаряди влучили у житлові будинки. Постраждали нібито семеро людей, серед них одна дитина і одна вагітна. Заняття у школах призупинено, дітей відправили додому.





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Нагадаємо, за останні два тижні Росія неодноразово заявляла про нібито обстріли своїх прикордонних пунктів у Курській області. Востаннє повідомлення було 13 квітня щодо Коренівського району Курської області.

Напередодні українська розвідка повідомляла, що Росія планує теракти на своїй території. Українська розвідка вважає, що йдеться про мінування та підрив житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах, а також про завдання ракетно-бомбових ударів по Бєлгороду або одному з міст Криму.