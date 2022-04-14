Путіну доповіли про пожежу на "Москві": Міноборони РФ каже, що крейсер ще "зберігає плавучість"

Президенту країни-агресора Володимиру Путіну доповіли про пожежу на флагмані російського Чорноморського флоту, а Міноборони РФ стверджує, що крейсер "Москва" – на плаву, замовчуючи причини пожежі.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Володимиру Путіну доповіли про пожежу на ракетному крейсері "Москва", але відмовився уточнити, як глава РФ відреагував на цю новину, передає Цензор.НЕТ.

"Не можу вам нічого сказати. По лінії військових доповіді йдуть регулярно верховному головнокомандувачу", - сказав Пєсков.

Він не відповів на запитання журналістів, що саме сталося на кораблі. "Це тема міністерства оборони", - сказав Пєсков.

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Водночас Міноборони РФ стверджує, що флагман ЧФ РФ нібито "зберігає плавучість". Про причини пожежі повідомляється, що вони "встановлюються".

"Осередок займання на крейсері "Москва" локалізовано. Відкритого горіння немає. Вибухи боєприпасів припинилися. Основне ракетне озброєння не пошкоджене. Екіпаж був евакуйований на кораблі Чорноморського флоту РФ, що розміщені в районі. Вживаються заходи з буксирування крейсера в порт", - запевняють в Міноборони РФ.