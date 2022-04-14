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Путіну доповіли про пожежу на "Москві": Міноборони РФ каже, що крейсер ще "зберігає плавучість"

москва

Президенту країни-агресора Володимиру Путіну доповіли про пожежу на флагмані російського Чорноморського флоту, а Міноборони РФ стверджує, що крейсер "Москва" – на плаву, замовчуючи причини пожежі.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що Володимиру Путіну доповіли про пожежу на ракетному крейсері "Москва", але відмовився уточнити, як глава РФ відреагував на цю новину, передає Цензор.НЕТ.

"Не можу вам нічого сказати. По лінії військових доповіді йдуть регулярно верховному головнокомандувачу", - сказав Пєсков.

Він не відповів на запитання журналістів, що саме сталося на кораблі. "Це тема міністерства оборони", - сказав Пєсков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після влучання ракет Нептун крейсер "Москва" перекинувся і почав тонути, - ОК "Південь"

Водночас Міноборони РФ стверджує, що флагман ЧФ РФ нібито "зберігає плавучість". Про причини пожежі повідомляється, що вони "встановлюються".

"Осередок займання на крейсері "Москва" локалізовано. Відкритого горіння немає. Вибухи боєприпасів припинилися. Основне ракетне озброєння не пошкоджене. Екіпаж був евакуйований на кораблі Чорноморського флоту РФ, що розміщені в районі. Вживаються заходи з буксирування крейсера в порт", - запевняють в Міноборони РФ.

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Топ коментарі
+64
Потом планово затоплять.
Ще 2 тижні як жиріка будуть "тримати на плаву"
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14.04.2022 15:17
+47
Крейсер стабильно сохраняет отрицательную плавучесть. Нет причин для беспокойства.
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14.04.2022 15:17
+47
"Відкритого горіння немає."

Логічно. Під водою нема кисню
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14.04.2022 15:18
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якби мааскву не підбили українці то її підбило б нато
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14.04.2022 15:56 Відповісти
«Не делай Маме нервы».

В Черном море интенсивно горел и детонировали ракеты «Калибр» стоимостью $ 6,5 миллионов долларов каждая российский крейсер, которому украинские воины с острова Змеиного недавно указывали правильное направление. Московитский гвардейский ракетный крейсер «Москва», Черноморского флота РФ, головной корабль проекта 1164 «Атлант», который в воскресенье, 3 апреля в шесть утра нанес удар ракетой в Одессе по заводу по производству автомобильного топлива, а второй ракетой поджег нефтебазу, на которой фермеры покупали дизельное топливо для посевной - был поражен двумя украинскими ракетами «Нептун». А ведь просили жители Южной Жемчужины недофюрера восемь лет назад «НЕ делать Маме нервы». Не послушался бункерный дед Побед.

24 февраля в ходе российского вторжения в Украину этот корабль участвовал в захвате острова Змеиный. Россияне тогда https://gazeta.ua/ru/articles/donbas/_ostrov-zmeinyj-zahvatili-rossijskie-okkupanty-gpsu/1072429 обстреляли остров с кораблей и авиации . «Дави его справа! …пик! Дави справа! …пик! Зажимай его!...пик! Давай, дави! ...пик! Ломай его! …пик! Ох! Хорошо как!»

Когда православные фашисты предложили сдаться, пограничник Роман Грибов https://gazeta.ua/ru/articles/np/_russkij-korabl-idi-nah-rossijskie-zahvatchiki-atakovali-ostrov-zmeinyj/1072441 послал оккупантов нах… Как результат совета Романа «убийца авианосцев» ныне лежит на дне моря и больше не будет стрелять крылатыми ракетами «Калибр» по Одессе-Маме.
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14.04.2022 19:47 Відповісти
На мацкві немає калібрів (( там зовсім інша херня , покрупніша ((
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14.04.2022 20:03 Відповісти
Ой не факт. Тепер щодо цьогоє сумніви.
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15.04.2022 12:17 Відповісти
Отріцатєльная плавучесть у нього з'явилась!
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14.04.2022 15:57 Відповісти
Екіпаж був евакуйований на кораблі Чорноморського флоту РФ, що розміщені в районі. Вживаються заходи з буксирування крейсера в порт", - запевняють в Міноборони РФ. Джерело:
Екіпаж був евакуйований на кораблі Чорноморського флоту РФ, )) а значить корабель покинули , а покинули не через те що так хоцца , а у зв'язку з смертельною небезпекою екіпажу і загрозою затоплення ,, це перше . Значить вирішили що йому всеодно - гаплик ..
а друге - Вживаються заходи з буксирування крейсера в порт )) буксирування - під час шторму ?? . Хіба таке можливо .? Це які канати чи троси втримають при штормі судно , яке важить десятки тис тонн ??
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14.04.2022 15:58 Відповісти
Брешуть аж гай шумить, ну як завжди, щоб Х..ло стульці не кидав убункері від ярості!
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14.04.2022 18:36 Відповісти
А як евакували при штормі?
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14.04.2022 19:12 Відповісти
Это будет первый в мире ракетный крейсер призрак. Никто его никогда не увидит, но он все так же храбро будет бороздит просторы Черного моря и отважно защищать родную говень от бендеровцев. Со своей армией ватных скелетов. А если серьезно сейчас весь офицерский состав ватных вмс парашестана плачет. Такая статья для распила навсегда булькнула, это ж капец. Лучше только вечнополоманный кузя.
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14.04.2022 16:01 Відповісти
Мабуть кракен затопив це корито
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14.04.2022 19:19 Відповісти
Раша - единственная страна на планете, обладающая просто уникальной способностью врать сама себе. Причины, впрочем, понятны - тупой хан, не умеющий пользоваться интернетом до сих пор. Вся планета ржёт с этих потуг. Давно уже утонул крейсер.
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14.04.2022 16:01 Відповісти
Кстати, это наверное ПЕРВЫЙ случай загоризонтного применения ПКР!!!! И как видим удачный)))) Хоть Мацква-это старое корыто, но С-300 форт и ОСА с АК-630 оказались унылым гавном)))) Пабеда руцкага аружия
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14.04.2022 16:03 Відповісти
В таком деле главное - это целеуказание. Когда ПКР выйдет в район цели (40-50 км), ее ГСН сама найдет цель, потом ракета снижается до минимальной высоты, набирает скорость и дальше дело техники
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14.04.2022 16:30 Відповісти
Так это ясень пень)))) Ракета это так. Главное ВЕСЬ КОМПЛЕКС.
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14.04.2022 16:49 Відповісти
С-300 був у відключці. Йому вирубили радар ударом з Байрактару перш ніж завдати удару ПКР.
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14.04.2022 19:10 Відповісти
аналоГОВНЕТ
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14.04.2022 22:27 Відповісти
раптову негативну плавучість
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14.04.2022 16:04 Відповісти
Скажімо так, він послухався того Українського Воїна, і пішов туди, куди його послали.
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14.04.2022 16:10 Відповісти
было два хлопка, потом незначительное возгорание, задымление и подтопление
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14.04.2022 16:15 Відповісти
ДВА ХЛОПКА в ладоши? Там бч 145 кг. Хлопки біли прям как ОВАЦИИ)))
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14.04.2022 16:44 Відповісти
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14.04.2022 17:02 Відповісти
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14.04.2022 17:02 Відповісти
Два прихлопа. И один притоп.
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14.04.2022 18:56 Відповісти
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14.04.2022 21:31 Відповісти
А навіщо екіпаж евакували? Як це зробили в шторм? Виявляється, що не було боротьби за живучість на майже цілому судні? Це теж ганьба.
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14.04.2022 19:15 Відповісти
Тому і евакуювали-бо писец був невідворотній))))
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15.04.2022 08:52 Відповісти
Я сам не видел, но мокша с разорваными пуканами пишет, что был сильный крен на борт. Тоесть под ватерлинию пришли подарки. Слава Украинской Армии.!!! Слав аразработчикам и тем кто производит комплекс!!!!!!
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14.04.2022 16:15 Відповісти
если шо это 1й корабль с яо на борту уничтоженный за всё время
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14.04.2022 16:17 Відповісти
а какие ракеты с яо?
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14.04.2022 16:32 Відповісти
Яке ЯО? П-1000? То старе притикорабельне лайно? Там СБЦ можна БУЛО ВСТАНОВИТИ( бо точність ніяка) . Але то за совка. Вяликие вже не зможуть. Та і не треба
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14.04.2022 16:46 Відповісти
Корабельные ракеты с ЯО ликвидировали вроде еще при совке вместе с американцами по какой-то программе взаимного разоружения.
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14.04.2022 21:57 Відповісти
Масква,по ком званят тваи колокола?
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14.04.2022 16:19 Відповісти
поплів на дно
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14.04.2022 16:20 Відповісти
"Пішов..."
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14.04.2022 17:28 Відповісти
Экипаж типа эвакуировали...а кто же тогда борется за живучесть корабля??
Пишите есчо...сказочники...
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14.04.2022 16:22 Відповісти
"Зелёные человечки". Они такие - они борятся за фсьо. Даже за живучесть такога *******-***-***.
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14.04.2022 16:47 Відповісти
типа Летучий Голландец, корабль-призрак
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14.04.2022 17:48 Відповісти
"мацква" зберігає плавучість...але вона атріцатєльная!
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14.04.2022 16:22 Відповісти
Ну все як завжди. Турки брешуть, румуни брешуть, українці брешуть, і тільки Пєськов правду каже. За пару тижнів з'ясують, що не було взагалі ніякого "крейцеру Мацьква", а був рибальський човен під прапором Ґондурасу, який польські прикордонники підбили з рогатки на білоруському кордоні.
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14.04.2022 16:36 Відповісти
Они расскажут даже то, что говорил Гришка-самозванец отцу Варлааму на брест-литовской границе !
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14.04.2022 18:43 Відповісти
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14.04.2022 21:20 Відповісти
"Міноборони РФ https://t.me/rian_ru/158715 стверджує , що флагман ЧФ РФ нібито "зберігає плавучість". Про причини пожежі повідомляється, що вони "встановлюються".

"Осередок займання на крейсері "Москва" локалізовано. Відкритого горіння немає. Вибухи *********** припинилися. Основне ракетне озброєння не пошкоджене. Екіпаж був евакуйований на кораблі Чорноморського флоту РФ, що розміщені в районі Джерело: " - Ця інформація міністерства війни орди розрахована на тупе ординське стадо!

Згідно Корабельного статуту понтового флоту орди:
"360. Командир корабля отвечает за живучесть и безопасность корабля, готовность его экипажа к борьбе за живучесть. При боевых и аварийных повреждениях командир корабля руководит борьбой за живучесть корабля с ГКП.
При пожаре и затоплении корабельных помещений (отсеков) командир корабля обязан принять все меры для локализации районов повреждений, предотвращения взрывов, распространения воды и огня по кораблю, своевременно:
определить наступление критического состояния корабля;
запросить помощь;
принять решение на дальнейшее ведение борьбы за живучесть или оставление корабля."

Якщо втрата плавучості корабля є неминучою - боротьба за його живучість втрачає сенс! І лише тоді за наказом командира екіпаж покидає корабель...
Але ж для міністерства війни орди - брехати не лопатою махати...
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14.04.2022 16:43 Відповісти
Камандир ****** первым!!!!! Любит нарасею, но не настолько)))))
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14.04.2022 16:48 Відповісти
Та скажіть вже їм що пожежі нема, що вона згасла природнім чином. Ну не горить ніщо під водою.
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14.04.2022 16:45 Відповісти
ю
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14.04.2022 16:56 Відповісти
Короче, потерь нет.
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14.04.2022 17:02 Відповісти
Как дети малые. Какие потери. За это весь ком состав «поедет на тот свет». А так ****** случай
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14.04.2022 17:22 Відповісти
Короче, потерь нет.
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14.04.2022 17:02 Відповісти
Сбылось пророчество Ванги - Москва утонула.... И прям возле Болгарии.
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14.04.2022 17:02 Відповісти
Сбылось пророчество Ванги - Москва утонула.... И прям возле Болгарии.
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14.04.2022 17:02 Відповісти
"Сохраняєт плавучєсть"
Це як з диханням Жиріка?

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14.04.2022 17:06 Відповісти
"Сохраняєт плавучєсть"
Це як з диханням Жиріка?

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14.04.2022 17:06 Відповісти
"Сохраняєт плавучєсть"
Це як з диханням Жиріка?

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14.04.2022 17:06 Відповісти
Сохраняєт плавучєсть
Це як з диханням Жиріка?

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14.04.2022 17:06 Відповісти
"Сохраняєт плавучєсть"

Це як з диханням Жиріка?
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14.04.2022 17:07 Відповісти
Все за планом. Крейсер планували затопити біля Зміїного щоб наші не змогли наступати звідти на Крим
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14.04.2022 17:17 Відповісти
Сбылось пророчество Ванги - Москва утонула.... И прям возле Болгарии.
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14.04.2022 17:18 Відповісти
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14.04.2022 17:23 Відповісти
Конашенков, подсказываю последний раз: "Подошел к Змеиному, выяснил обстановку, снизил активность в акватории Черного моря".
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14.04.2022 17:28 Відповісти
Гасити пожежу фотошоп- це все що вони вміють! Корабель виконав наказ українського воїна!
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14.04.2022 17:48 Відповісти
- Что случилось с АПЛ "Курск"?
- она утонула.
Ждем новых мемасикрв про "москву"
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14.04.2022 17:48 Відповісти
сохраняет подводную плавучесть.
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14.04.2022 18:43 Відповісти
Почешите ему плешь, шоб успокоился!
Напильником...
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14.04.2022 18:44 Відповісти
в 1983 году, когда рузге зашибло корейский Боинг,пропагандоны Андропова (тогда генсека) вещали - Самолет ушел в сторону моря.
Интересно как теперь скажут для милых лаптеногих - флагман ушел в сторону глубин Черного моря.
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14.04.2022 18:48 Відповісти
Крейсер Москва соблюдает плавучесть на средних, а позже и низких глубинах.
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14.04.2022 18:48 Відповісти
и ДАЖЕ на низких глубинах.
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14.04.2022 21:37 Відповісти
Я заметил в интернете практически отсутствуют примеры использования западных технологий за редким исключением. Вполне возможно что это делается намеренно. Я не уверен что это был Нептун. Но видимо так надо
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14.04.2022 19:09 Відповісти
Чому про Нептун сумніваєшся?
Щодо відео використання зброї, їх би взагалі не було, якби не потреба в рекламі. Більшість відосів - використання Стугни. Це експортний продукт і така реклама йому не користь. Відоси використання Байрактарів теж скоріш за все схвалені виробником. А от Джавелінам реклама не потрібна, тому зайвий раз не розкривають, в тому числі і перед ворогом, методику їх використання.
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14.04.2022 19:18 Відповісти
Нептун, Гарпун - вам шашечки, или ехать - важен результат.
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14.04.2022 21:01 Відповісти
Уявляю, гордість чорноморського флоту РФ тягнуть на шнурку, як колись "Кузю". Правда, той і без пожежі добре димів.

https://www.youtube.com/watch?v=LYfKm5B7UWo
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14.04.2022 19:12 Відповісти
Теперь 13 апреля в Украине будет днём Нептуна.
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14.04.2022 19:16 Відповісти
"Титаник" тоже дошёл до берега внизу именно в этот день (14 апреля).
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14.04.2022 21:06 Відповісти
он утонул
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14.04.2022 19:37 Відповісти
Попробуем разобраться что произошло. Итак, взрыв боезапаса признают даже кацапы.
Подумаем, что имеется в виду.
Никто не писал бы о взрыве боезапаса, если бы речь шла о зенитных ракетах или к авт. пушкам АК-630. Значит взорвалось основное вооружение "Москвы" 16 тяжелых противокорабельных ракет. Данные ракеты расположены на палубе и поэтому вполне возможно, что их взрыв не привел к повреждению подводной части корпуса, но!!! Как боевая единица крейсер 1го ранга Москва прекратил свое существование НАВСЕГДА! К гребанной матери накрылась вся электроника, радары, системы наведения, связь, вооружение ПВО и многое многое другое.
Дальше, пожар однозначно был сильным и длительным, а значит часть металла "повело", произошли структурные изменения. Теперь надо целые куски вырезать.
В "мирное" время они возможно смогли бы его "восстановить". В кавычках, потому что это был бы фактически новый корабль. На данный же момент у них нет даже теоретической возможности восстановить это корыто.
Итог: с психологической точки зрения возможно даже лучше, если это корыто не утонет, а его обгорелый изуродованный труп дотащат таки в Севастополь где он ежедневно будет своим видом деморализовать л/с оккупантов.
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14.04.2022 20:05 Відповісти
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14.04.2022 21:26 Відповісти
Слушайте я ничего не понимаю , Турки говорят , что судно подало сигнал SOS и они спасали моряков с тонущего судна . Пентагон говорит что судно на плаву и идет своим ходом , русня заявляет , что кацапов спас ихний флот . Но, но, есть еще пожар и взрыв боекомплекта , курск кстати от этого притонул . Так я о чем , кто в теме , пожар , а еще и взрыв , это полный теракот . Кого там спасать при шторме . Я когда то участвовал в ликвидации пожара на корабле , без взрыва боекомплекта , огонь по внутренним проходам , вентиляция и т.д. всякие шахты , попадает в трюм , а там везде масло , плюс шторм , и контуженый экипаж . Короче пожар тушиться самовыгаранием . экипаж съё.....ывает на .......й. потому что там жарко , а металл нагревается быстро , через 20- ть минут там Ад . Карл , что нам чешут
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14.04.2022 20:16 Відповісти
А так вот , может быть там подбили несколько суден
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14.04.2022 20:17 Відповісти
Как в мультике. "Как назовешь, так и поплывет".
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14.04.2022 20:28 Відповісти
крейсер сохраняет плавучесть... как кусок говна, министр шойгу сохраняет живучесть... как жирик
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14.04.2022 20:45 Відповісти
В СМЫСЛЕ ГОВНО НЕ ТОНЕТ !)
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14.04.2022 20:53 Відповісти
Если бы он сохранял плавучесть - были бы фото.
Значит, теперь хранит свою отрицательную плавучесть на дне.
Дошёл до берега внизу.
Родная гавань.
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14.04.2022 21:03 Відповісти
Слышал, что на этом корабле была особая реликвия - частичка креста, на котором распяли Христа.
Получается, что святыня притянула горе кораблю, что означает, что Бог на стороне Украины!
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14.04.2022 21:22 Відповісти
Если "Москву" подбили "Нептуном", то какая, оказывается, хорошая система. Спасибо, что внедрили программу и создали. А у нас этих прекрасных "Нептунов" мало. Прямо зло берёт. Так бы не одна "Москва" горела
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14.04.2022 21:34 Відповісти
москалям верить нельзя.
Из 500 экипажа, турки спасли 56.
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14.04.2022 21:46 Відповісти
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14.04.2022 21:59 Відповісти
- Скажи-ка, дядя, ведь не даром
"Москва", спаленная пожаром,
"Нептуну" отдана?
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14.04.2022 22:30 Відповісти
ну какаха теж зберігає плавучість
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14.04.2022 22:42 Відповісти
"...
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
...
"

https://warpoetry.mkip.gov.ua/1046

Петь вместе:

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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14.04.2022 22:59 Відповісти
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