Відбувся черговий обмін полоненими, додому повертаються 22 військовослужбовці та 8 цивільних громадян України, – Верещук

У четвер, 14 квітня, було здійснено четвертий обмін військовополоненими між Україною та РФ.

Про це повідомила віцепрем'єр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"За наказом президента Зеленського сьогодні відбувся черговий, четвертий, обмін військовополоненими. Обміняно 5 офіцерів та 17 військовослужбовців рядового складу. Також звільнено 8 цивільних, включаючи 1 жінку. Загалом сьогодні додому їдуть 30 наших громадян", - написала Верещук у телеграм-каналі.

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