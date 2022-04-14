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Відбувся черговий обмін полоненими, додому повертаються 22 військовослужбовці та 8 цивільних громадян України, – Верещук
У четвер, 14 квітня, було здійснено четвертий обмін військовополоненими між Україною та РФ.
Про це повідомила віцепрем'єр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
"За наказом президента Зеленського сьогодні відбувся черговий, четвертий, обмін військовополоненими. Обміняно 5 офіцерів та 17 військовослужбовців рядового складу. Також звільнено 8 цивільних, включаючи 1 жінку. Загалом сьогодні додому їдуть 30 наших громадян", - написала Верещук у телеграм-каналі.
Топ коментарі
+11 V 2af7597c
показати весь коментар14.04.2022 15:24
+10 Вася Шевченко f77d76ba
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показати весь коментар14.04.2022 15:30
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Будь ласка, зачекайте...
(хорошо шо наших забрали)
В них більше буде при любих обставинах. Ми не можемо в Воронєж поїхати та мирних там захопити...
Русні п@зда!
Походу будем очень удивлены этими тайными обменами
Ми пам'ятаємо як Шмаркля міняв військових злочинців і зрадників на москальських повій.