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Розвідка оприлюднила дані на російських воєнних злочинців, причетних до звірств під Києвом і в Маріуполі

дворников,солодчук

Головне управління розвідки оприлюднило дані на російських воєнних злочинців, що належать до найвищого командного складу, причетного до злочинів проти України в Маріуполі та Київській області, які усвідомлено виконують накази путінського режиму щодо знищення Української держави. Йдеться про Валерія Солодчука та Олександра Дворнікова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці прес-служба ГУР МО.

"Кожен українець повинен знати їхні імена!" - наголошується в повідомленні.

Розвідка оприлюднила дані на російських воєнних злочинців, причетних до звірств під Києвом і в Маріуполі 01

Солодчук Валерій Миколайович бере безпосередню участь у відкритому воєнному вторгненні в Україну - командує підрозділами 36-ї армії, виділеними до складу угруповання військ "Схід". У період з лютого по квітень 2022 року керував діями підлеглих сил під час операції із захоплення Києва із західного напрямку. Військовослужбовці цих підрозділів причетні до воєнних злочинів проти мирного населення Київської області.

Восени 2014 р. – навесні 2015 р. керував формуванням на тимчасово окупованій території Донецької області 1 армійського корпусу 12 Командування резерву (надалі Центр територіальних військ, 8 армія) Південного ВО ЗС РФ. Командувач 1 АК.

Дані на "Солодчука Валерия Николаевича", а саме — біографія, паспорт, ІПН, адреси реєстрації можна знайти тут.

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Дворніков Олександр Володимирович з 8 квітня 2022 р. призначений командувачем угруповання російських військ, задіяних під час відкритого воєнного вторгнення в Україну 24.02.2022 р., до цього часу здійснював командування угрупуванням військ "Південь".

Підлеглі йому підрозділи збройних сил та військ національної гвардії Росії причетні до воєнних злочинів проти мирного населення Маріуполя.

Дані на "Дворникова Александра Владимировича", а саме — біографія, особисті дані (паспорт, військове посвідчення, поточна адреса реєстрації), інформація та фото членів сім'ї можна знайти тут.

"Покидьки! Без честі, душі та совісті. Жодний бункер не врятує від покарання за тяжкі злочини проти українського народу!" - зазначається в повідомленні.
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Топ коментарі
+12
Судя по медалям, они выиграли Вторую мировую...
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14.04.2022 15:34
+9
Куликовскую битву.
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14.04.2022 15:35
+8
Ким Йонг, диктатор. Принудительно уничтожен в 69 лет. Саддам Хуссейн - аналогично, в 69. Беня Ладен, та же участь в 69.
ВОВА, НЕ ПОДКАЧАЙ!
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14.04.2022 15:47
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Судя по медалям, они выиграли Вторую мировую...
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14.04.2022 15:34 Відповісти
Куликовскую битву.
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14.04.2022 15:35 Відповісти
Ви ще колчаковські ХВронти забули
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14.04.2022 15:39 Відповісти
и не одну!
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14.04.2022 19:52 Відповісти
Что за две свиньи в позументе?
Ааааа, это СРУские свиньи.
Скоро Пасха, на ковбаску их зарежет.
ССО, ДОБРОЙ ОХОТЫ!
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14.04.2022 15:34 Відповісти
Без манкурта не обошлось.
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14.04.2022 15:35 Відповісти
у них половина хенералов с Украины, в СА точно половина офицеров были с Украины.
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14.04.2022 19:53 Відповісти
підлягають знищенню.
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14.04.2022 15:40 Відповісти
В Гаагу сначала, потом показательно ликвидировать. Пора уже думать о своей операции ака "Гнев Божий".
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14.04.2022 15:43 Відповісти
Ким Йонг, диктатор. Принудительно уничтожен в 69 лет. Саддам Хуссейн - аналогично, в 69. Беня Ладен, та же участь в 69.
ВОВА, НЕ ПОДКАЧАЙ!
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14.04.2022 15:47 Відповісти
Хай повернеться сторицею це і тим, хто наказав, і виконав, і їх родинам.
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14.04.2022 15:56 Відповісти
 
 