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крилаті ракети (1058) Пашинський (407) ракети (3926) Чорновол Тетяна (254)

Після обстрілів складів КБ "Луч" всі збірки "Нептунів" знайшли неушкодженими. Вивезли, організували доробку і зробили, - екснардепка Чорновол

нептун

Росія проводила шалену роботу щодо блокування розробки та виробництва українських ракет "Нептун".

Про це розповіла екснардепка та оператор ПТРК "Стугна" Тетяна Чорновол, передає Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що ракети "Нептун" - це дітище головного конструктора КБ "Луч" Олега Коростельова.

"В квітні 2019 року "Нептун" був повністю готовий. Пройшов всі випробування. Був прийнятий на озброєння. Проблема була тільки в тому, що він був в єдиному екземплярі і без ракет, бо всі вистріляв під час випробувань. Щоб з’явилися нові пускові і ракети потрібно було це замовлення МО і фінансування. Замовлення не було наступні два роки ВЗАГАЛІ!!!" - заначила Чорновол.

"В квітні 2019 року КБ "Луч" на випробовуваннях показало всій країні, як "Нептун" вразив морську ціль. Москалі возбуділісь ненажарт. Мабуть саме це стало головною причиною, що після зміни влади проект був наглухо зупинений", - додала вона.

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"Уточню, що і до зміни влади у "Нептуна" були проблеми. Блокування було шалене. Проте у майданівській владі у "Нептуна" були хоч такі вагомі лобісти, як верховний головнокомандувач Порошенко, секретар РНБО Турчинов, голова комітету Нацбезпеки та оборони Пашинський, секретар комітету Вінник, тому то справа рухалася... І хочете люди ви цього чи ні, але час дізнатися правду: головним локомотивом ракетної програми в Україні був Пашинський (саме тому я публічно захищала його ЗАВЖДИ, навіть тоді, коли це було рівнозначно політичному самогубству, і дискредитація його також була наслідком роботи агентури, що блокували ракетну програму України)", - пояснила Чорновол.

"Для оборони узбережжя нам треба було лише два дивізіони!!! "Нептунів", які коштували лише, як 10 км дороги Дніпро-Решетилівка. Публічністю стіну вдалося проламати, в кінці 2021 року проект "Нептунів" був профінансований. Однак агентура Кремля знайшла зупинити проект іншим інструментом - КОРУПЦІЄЮ. Замість того, щоб фінансувати виробництво ракет всі гроші з проекту пішли на закупівлю корупційних (по завищеній ціні) шасі машини Татра, хоча раніше в проекті було закладене шасі значно дешевшого Кразу. Тому весь 2021 рік виробництво ракет так і не було профінансоване. Зате піар профінансували. Нова пускова на Татрі, а також машини заряджання та обслуговування гарно проїхалися парадом на День Незалежності. Ракет так і не було. Перші гроші на ракети прийшли в кінці 2021 року і виробництво нарешті почалося, до війни залишалося менше двох місяців. В лютому 3 ракети "Нептуна" були готові, і ще велика купа була на різних стадіях збірки", - розповіла екснардеп.

"Пашинський (той хто по суті був гірше ніж "ніхто", постійно під загрозою арешту, з ненавистю суспільства), вмовляв Коростельова поставити 3 готові ракети в Одесу на бойове чергування. Пашинський був переконаний, що Путін нападе 22 лютого. Він свого добився день-в-день: 22 лютого 3 ракети були відвантажені в Одесу і випущені, нажаль, без враження цілі (чому розкажу згодом), але навіть такий пуск перелякав москалів і зупинив висадку десанту… А далі втрутився БОГ! Адже склади КБ "Луч" в Житомирській області були розтрощенні авіа ударами. І хоча більшість ракет вже на той момент була вивезена мером Житомира Сухомлином, Пашинським - міністром нападу (таке у нього прізвисько) та йог сином Антоном… "Нептунам" не пощастило бути вивезеним першими, бо вони не були повністю готові. До них дійшла черга вже після двох авіа ударів. Ракет "Нептуна" була велика купа, але всі в різній стадії збірки. І тільки чудом, коли до них дійшла черга, всі збірки "Нептунів" чудом знайшли неушкодженими, під час розбору завалів. І повірте врятувалася велика купа… Вивезли, організували доробку і зробили", - додала Чорновол.

"З пусковими "Нептуна" теж були чудеса, вони дороблювалися в одному місті на Сході. Хлопці з ВСП їх забрали під обстрілами і провели до моря. А далі командування чекало жирну ціль. Хочу відзначити роль Залужного - у ракетноі програми України нарешті зявився найпотужніший лобіст", - констатувала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Крейсер "Москва" - це не перше ефективне застосування "Нептуна", - Турчинов

"Однак була, ще одна пригода про яку не можу не згадати. Є на КБ "Луч" останній з могікан радянського оборонпрому, який відповідав за тестування ракет і все нудив, що ракети не пройшли тестування. "Військові умови все горить, яке тестування!!!", - всі шикали на дідка. Але скрупульозний в'їдливий профі свого добився, вирушив в Одесу і….виявилося, що у всіх-всіх ракет один маленький блочок був з маленькою хибою...яка робила ракету не боєздатною. Причому ця хиба була штучного походження – не інакше, як диверсія на стадії збірки. Ось так російські агенти тримали під контролем "Нептуни". Виправити ушкодження було дрібницею. Далі протестовані, боєздатні "Нептуни" чекали "Москву". Флагман російського флоту був вражений двома ракетами!", - резюмувала Чорновол.

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Топ коментарі
+66
а зелибобы заведут на луч кучу дел гниды
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14.04.2022 15:47
+65
Той випадок, коли вся країна повірить правді, сказаній Тетяною Чорновіл. Повірить Залужному і Турчинову. І не повірить ЖОДНОМУ слову, яке намагатимуться верзти як заперечення арахамія і інші слуги зеленського.
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14.04.2022 15:51
+55
Taras Berezovets



Российские анонимные каналы, связанные с СВР и ГРУ пишут, что у Путина сегодня была страшная ночь.
В ярости устроил погром в ванной и сломал несколько стульев.
У Путина особый пунктик по поводу ВМФ, уничтожение «Москвы» его сильно подкосило.
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14.04.2022 15:50
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Вывезли Стугны, а не Нептуны. Про Нептуны информации практически не было.
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14.04.2022 17:56 Відповісти
А для подорваної тані що Нептун що стугна
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14.04.2022 18:05 Відповісти
Ти горюй собі тихенько, випий "бояри", не чокаючись - за "Москвою" і жертвами таніної "Стугни", а опісля прямуй у кільватері руссского воєнного корабля.
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14.04.2022 18:23 Відповісти
Дурак ти!
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14.04.2022 18:28 Відповісти
Каждая тупая падла, прописавшаяся здесь в течение последних 50 дней, считает своим долгом кого то оскорбить. Пшел вслед за русским кораблем
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14.04.2022 19:34 Відповісти
А де Ігорьок дівся? Ох як згадаю його опуси про Нептун ...
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14.04.2022 16:09 Відповісти
Он же из Херсона. Сидит в оккупации.
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14.04.2022 17:57 Відповісти
Да уж. Ну ладно, всіх йому благ.
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14.04.2022 18:14 Відповісти
Дякую всім,хто захищає та укріплює нашу країну!!! Дякую Тетяні Черновол!!!
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14.04.2022 16:11 Відповісти
хтось захищає, хтось укріплює, хтось піариться. Хоча інколи це можливо поєднувати
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14.04.2022 16:43 Відповісти
На России теперь потребуют вернуть назад от Зели, Ермачья и ДБР все 10 млрд$ хабару и других взяток? Как же Команда Зе так обложалась?
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14.04.2022 16:13 Відповісти
А вы нас ещё на нормы расскажите. ОСовские и ТОновские. Экий опус то накрапали. Только что ассану ЗЕлени не спели.
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14.04.2022 16:26 Відповісти
Бреше смердюче бидло ЗЕлуплене з хліва Подляка, зареєстроване на Цензорі 14.04.22
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14.04.2022 16:31 Відповісти
Меня больше интересует когда медведчук здаст всю агентуру и хотябы одного кого-нибудь из них задержат ??
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14.04.2022 16:21 Відповісти
татаров, дерьмак, портнов, бужанський, демченко, левченко, агрохімія. Тобі мало агентури?
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14.04.2022 16:26 Відповісти
Нікого він не здасть. Та й їм це не потрібно. Їм потрібно щось на Пороха. З Чаусом обломилось, а з Мертведчуком в обмін на квиток до кума може й вийти.
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14.04.2022 17:24 Відповісти
Шо ти оце мелеш, там медведчуком США вже цікавляться по фальсифікаціях, так що роскаже все і на обмін його вже не віддадуть!
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14.04.2022 18:15 Відповісти
Ай яй яй, не порядок. А когда же приедет ГБР для ареста за эти антироссийские дела?
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14.04.2022 16:25 Відповісти
Тільки не кажіть куди вивезли зброю, бо сьогодні туди примчать рашисти із гбр для обшуків, а завтра в той склад прилетять десяток фашистських ракет. Саме так було з підприємством кб луч у Києві
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14.04.2022 16:25 Відповісти
Пишу в 101 раз!В окружении Зеленского ,в КБ луч,во всех ВПК иит.д.Есть предатели и русские шпионы!!!Все нужно немедленно проверить на детекторе лжи!Агентов кремля расстрелять и немедленно!Ракеты Нептут наладить серийное производство!Нужно организовывать подземные заводы на большой глубине.По грифом секретно.Всех работников раз в неделю проверять на полиграфе.Агентов кремля разстреливать на месте!Слава Украине!Смерть ворогам!
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14.04.2022 16:27 Відповісти
Такі приміщення є під Києвом.
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14.04.2022 17:29 Відповісти
Зайняті ОПю зезидента!
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14.04.2022 17:39 Відповісти
Зелебобу з його командою ахрінєй, дєрьмаков та іншою нечистою таємниці, особливо воєнні ознайомлювати в останню чергу, тоді є шанс що ми переможемо.
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14.04.2022 16:29 Відповісти
ух який сосун агресівний виліз,давно з пляшки зліз?)))
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15.04.2022 02:10 Відповісти
B.dobrze!!
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14.04.2022 16:32 Відповісти
Цікаво про той маленький, але фатальний дефектик - службове розслідування відкриють? Бо "героїв" варто знати.
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14.04.2022 16:37 Відповісти
Дурак Дураков, прямуй у кільватері руссского воєнного корабля!
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14.04.2022 18:27 Відповісти
что-то происходит -ленты нет, нравится не ставится...
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14.04.2022 17:09 Відповісти
А зараз, ДБР всіх арештує?!...
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14.04.2022 17:22 Відповісти
Арестович знову буде казати, що розкачують човен, згадуючи стару забуту тему "про ракети".
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14.04.2022 17:36 Відповісти
А як ця історія про то що при зелі все зупинилося стикується з цим?
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3047101-viprobuvanna-neptuna-na-poligoni-zsu-zapuskaut-krilati-raketi.html https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3047101-viprobuvanna-neptuna-na-poligoni-zsu-zapuskaut-krilati-raketi.html


«17 червня 2020 на Одещині успішно й результативно тривають державні випробування вітчизняного ракетного комплексу Р-360 «Нептун». Пуски здійснюються на полігоні Збройних Сил України «Алібей». Головною особливістю випробувань комплексу крилатих ракет наземного базування «Нептун» цього разу була стрільба з бойовою частиною», - йдеться в повідомленні.
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14.04.2022 17:40 Відповісти
Можу помилятись, але це були "хвости" ще від старого держоборонзамовлення. А от нове, на серійний випуск дали аж в свинячий голос під кінець 2021.
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14.04.2022 18:22 Відповісти
от тоді вони і відстріляли всі ракети,що були в наявності
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15.04.2022 00:34 Відповісти
Випробування Нептуну були багатоетапні. Останній етап був саме в 2020 році., а не в 2019-му.
23 серпня 2020 року комплекс РК-360МЦ «Нептун» прийнято на озброєння ЗСУ
У вересні 2020 року під час навчань "Об'єднані зусилля-2020" було "імітування пуску". Тобто готових ракет до комплексу вже не залишилось.
А от далі повинно було розпочатись серійне виробництво. На яке вже треба було фінансування.

Фінансування якось та продавили. Але у травні 2021 року почалася епопея з шасі.
Власне далі читайте статтю
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18.04.2022 05:52 Відповісти
РЕСПЕКТ ПРОФІ \ по тестуванню ракет \ із КБ " Луч " . який зробив вояж до Одеси і виявив похибку \ і завдяки цьому ми маємо сьогоднішній блискучий результат по ураженню Нептуном найбільшого російського ракетного крейсера москва і одночасному знищенню 16 крилатиї ракет !!! Цього висококласного спеціаліста \ патріота України треба теж відзначити поряд з тими . хто безпосередньо вражав ціль.
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14.04.2022 17:46 Відповісти
Боюсь,що ДБР до нього прийде й арештує .
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15.04.2022 00:36 Відповісти
А КБ " Луч " вже давно потрібно перейменувати на КБ " ПРОМІНЬ " чи не так ?
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14.04.2022 17:48 Відповісти
Да пускай называются как угодно, главное что их оружие убивает российских оккупантов, и очень хорошо
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14.04.2022 23:32 Відповісти
РЕСПЕКТ ВСІМ . ХТО ПРИЧЕТНИЙ ДО СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ РАКЕТ НЕПТУН ТА ВСІМ. ХТО ЗУМІВ ДОСТАВИТИ ЦЮ ЗБРОЮ ДО МІСЦЯ ПРИЗНАЧЕННЯ !!! СЛАВА ЗСУ !!! Дякуємо Тетяні Чорновол за правдиву і надзвичайно необхідну інформацію. дякуємо за її патріотизм. мужність та громадянську позицію !!!
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14.04.2022 17:58 Відповісти
Так там Саша Миронюк у МО ср аку рвав навсю, щоб "татри" ,"дани" придбати. Цікаво, чи він мабуть десь за кордоном?...Розуму ж у Зє-банатів вистачило "зарубати " фінансування "Нептуна" та гроші у асфальт закатати. По якому кацапські танки катаються.
Крч, ВСЕ після війни. Спитаємо. Мабуть. Так, зє-біли?
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14.04.2022 18:02 Відповісти
Ша ! Ми ставимо унікальну спробу. Ми намагаємось здобути перемогу зі зрадниками на чолі.
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14.04.2022 18:03 Відповісти
Куда смотрит ДБР!!! Кто дал право вооружать ВСУ?! Так можно перебить всех оккупантов и выиграть войну!!!
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14.04.2022 18:03 Відповісти
А що там МОЛНІЯ пише про терміновий відліт 6-ох спецбортів з Мааскви!?? Шо за муйня!??
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14.04.2022 18:04 Відповісти
На шопинг предпасхальньій в ЕВРОПУ ?
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14.04.2022 18:11 Відповісти
Яку Європу в в Сібірь, на Схід відлетіли!
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14.04.2022 18:16 Відповісти
Всем российским военным кораблям приказано срочно покинуть Севастополь и переместится на восточное побережье Крыма и в Новороссийск. Причина - ракеты "Гарпун" и "Нептун", которые уже развёрнуты и, судя по печальной судьбе крейсера "Москва", работают неплохо.
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14.04.2022 18:07 Відповісти
отож надо был сначала лупануть, а потом пиариться.....
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15.04.2022 01:02 Відповісти
Коротше - татаров та портнов нєдаглядєлі і в кремлі їм дадуть наганяй
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14.04.2022 19:37 Відповісти
На фото, до речі, не Нептун, а Вільха - ще один майже знищений диверсантами проект
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14.04.2022 19:38 Відповісти
писали різне про "нептуни"... і що їх знищила ворожа авіація на позиціях... і щоб добавити тій "мацкві" ще пару ракет... але банально немає кількості самих ракет... все рівно є надія на запасний варіант - "гарпуни".
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14.04.2022 20:20 Відповісти
Кізяк,ти неправий.Вірніше-Ляпьошка.
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15.04.2022 00:39 Відповісти
20 років тому ти ще в пелюшки срало))) ти звідки вилизла соска тупорила,"козак"... відколи ****** на ставці стала козаком,а раб?
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15.04.2022 02:12 Відповісти
Зеленський себе показав як справжній патріот і президент!
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15.04.2022 00:36 Відповісти
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15.04.2022 09:18 Відповісти
Оці гниди з Моу, як екс-міністр таран, НГШ ЗСУ, Мінфін, РНБОУ, ОПУ та комітет ВРУ з безумною, можливо добре приклали зусиль, щоб не допустити НЕПТУНИ до бойового чергування за три роки!!
Тепер Залужному, бойовому розрахунку низький уклін разом із виробниками НЕПТУНІВ!!
На усе свій час!!!
За свої «діяння» відповідатимуть усі причетні….
Свято наближається!!!
Смерть ворогам України!!,
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15.04.2022 21:58 Відповісти
Таня и редакция цензора, вы не ******? Потому что это либо *******, либо за разглашение подобной инфы в военное время нужно давать пожизненное за измену. Если это правда то такое можно постить только после войны, или вы хотите увидеть русскией десант в Одессе, когда русские узнают что ракеты кончились?

Просто ***** и **** ты таня вместе с редакцией.
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16.04.2022 16:19 Відповісти
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