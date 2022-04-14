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Німеччина (7094) дипломатія (702) Штайнмаєр (337) Кулеба Дмитро (3604)

Кулеба про скандал зі Штайнмаєром: Ситуація непроста, але жодної шкоди для українсько-німецьких відносин не буде

кулеба

Ситуація у відносинах із Німеччиною через дипломатичний скандал із візитом президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра в Україну "непроста", але шкоди двостороннім відносинам не завдасть.

 У цьому висловив упевненість міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання на брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, у дипломатії "немало моментів", які стосуються форматів візиту та очікуваних результатів.

"І коли цю роботу роблять лише дипломати, ми завжди знаходимо взаємоприйнятні рішення. Коли нюанси якихось робочих процесів потрапляють до ЗМІ або коли там з'являється неперевірена інформація, виникають публічні скандали та емоції, які заважають роботі. Саме таку ситуацію ми зараз маємо з Німеччиною ", – наголосив він.

Кулеба назвав "непростою" ситуацію, яку створило повідомлення в одному з німецьких ресурсів про відмову офіційного Києва прийняти Штайнмаєра в Україні, і висловив жаль з цього приводу.

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Глава МЗС наголосив, що "Україна з великою повагою ставиться до Німеччини".

"Ми не завжди у всьому згодні з німецькою політикою, але ми поважаємо Німеччину як державу, як партнера, і для нас абсолютно очевидно, що глава держави, президент ФРН, є одним із символів цієї держави, і ми з такою самою повагою ставимося до інституту федерального президента", – пояснив він.

Друге, додав Кулеба, – "ми не зацікавлені в ескалації, двосторонньому загостренні двосторонніх відносин".

"Тому я впевнений, що ця ситуація буде врегульована дипломатичними каналами, і жодної шкоди для українсько-німецьких відносин не буде. Ми виступаємо за відносини, які будуються на взаємоповазі та, скажу відверто, вибудовуємо нову німецьку політику щодо України з урахуванням нинішніх обставин", – сказав він.

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За словами міністра, саме таку оновлену німецьку політику очікують у Києві від уряду ФРН.

Нагадаємо, 4 квітня 2022-го, після більш ніж 40 днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Штайнмаєр визнав, що "припустився помилки" в політиці щодо Росії. Він закликав до трибуналу для Путіна та Лаврова. 13 квітня він хотів приїхати до Києва разом із лідерами країн Балтії та Польщі, але повідомив, що Зеленський відмовився з ним зустрічатися. Український президент заявив, що не отримував звернення від Штайнмаєра про візит і додав, що "ми хочемо бути серед реальних друзів".

Штайнмаєр систематично захищав будівництво російсько-німецького газопроводу Північний потік-2, попри умовляння України та країн східного флангу ЄС/НАТО, що це – геополітична зброя Кремля, завершення якого призведе до колапсу безпеки в Європі. Він також пропонував таке виконання мінських угод щодо Донбасу, яке було співзвучне з кремлівським їх трактуванням.

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Топ коментарі
+47
Що на користь? Посилати не симпатичного президента, який (о чудо!) представляє не приватну особу, а цілий народ, який його обрав? Що Кулєба зараз зробив? Визнав, що це скандал! І висловив сподівання, що цей скандал не вплине на двосторонні відносини. Зєлєнскій міг Штайнмаєр особисто висловити все, що про нього думає, без таких скандальних демаршів.
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14.04.2022 16:14
+28
Влада безмозглих ******** популістів беніних кловунів.
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14.04.2022 16:11
+27
Це ні на користь ні Украіні ні украінським біженцям в Гераманіі. Хай краще розкажуть про свої десять пунктів перемір"я в zrb[ першим пунктом була формула штанмайера і яку протискував Ермак
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14.04.2022 16:15
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В нашей власти можно найти куда больше людей, чьи "ошибки или сознательные шаги очень-очень дорого стоят нам, да и не только нам" - не надо на немцев пенять.
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14.04.2022 16:32 Відповісти
ага а у нас виходить своєї голови не було,хто там так сраку рвав ту формулу підписувати?
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14.04.2022 20:30 Відповісти
Українці досить сратися між собою,у нас є один ворог це рашисти!
Нехай дипломати залагоджують всі гострі кути в міжнародних відносинах з партнерами це те, що вони повинні добре робити для користі України.
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14.04.2022 16:26 Відповісти
Українці не сруться. Сруться проплачені боти.
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14.04.2022 19:47 Відповісти
мабудь завхоз навчив зелю так сказати?. справжня 5 та колона в ОП .
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14.04.2022 16:26 Відповісти
По информации разосраться с Германией унизив их президента Зеленскому нашептали Ермак с Демченко,обоих подозревают в шпионаже против Украины. Президент Германии хоть и имеет ограниченные полномочия но это лицо страны как и Королева Англии и враги Украины посоветовали тупорылому бубочке плюнуть по сути в лицо Германии. Ранее перед войной они же нашёптывали бубочке плюнуть в лицо Байдену и Джонсону обвинив их в нагнетании паники и не компетенции их лучших в мире разведок.
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14.04.2022 16:26 Відповісти
і я так думаю. Штайнмаєр все ж таки не ідіот і мусить розуміти, що після його формули, його пихатого повчання, абсолютно хибного і наглого, все, що зараз відбувається в Україні сприймається українцями як наслідок і штайнмаєрових тупих бикувань. Трупи мертвих українців - і забаганка Штаймаєра подивитись на такий небачений атракціон. Що важдивіше? Та й можливо Зеленський Штайнмаєру життя врятував,щоб обурені люди в Києві його лайном не закидали
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14.04.2022 16:29 Відповісти
Штайнмайер формулу предложил, а кто-то ее подписал. А алкоголики пьют, потому что водку продают в магазинах? Штайнмайер виноват в том, что мы подписали его формулу, США виноваты в том, что мы зарубили ракетную программу, НАТО и ЕС виноваты, что мы не делаем реформ. Когда же мы начнем трезво смотреть на вещи? В политике эмоциям места нет. Если нам нужна помощь и дальнейшее сотрудничество, Германия должна быть нашим другом, даже если до этого она была нашим врагом (а врагом она не была). А шагами, подобными нашим, друзей не заводят.
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14.04.2022 17:57 Відповісти
І це ще зайвий раз підтверджує,що керують країною або зрадники,або---ДЕБІЛИ!!! Хоча багато хто,підтримував Зе в його діях,відносно Штаймаєєра,типу правильно зробив. І хочеться,щоб ті хто підтримував такі дії,зробив для себе вірні висновки,що міжнародна політика--це не ігри в пісочниці!!!
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14.04.2022 16:32 Відповісти
А як там корешу Абрамовичу ,гаманцю *****, за якого зеленський домовлявся щоб на нього не вводили санкціі, санкціі вже ввели чи як ? Дурноваті перемовини арахамія і ка вжеж закінчились !
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14.04.2022 16:32 Відповісти
є санкції ,ввели по повній програмі,він вже побирається та клянчить гроші у своїх знайомих на Заході)
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14.04.2022 16:38 Відповісти
Я не слышал ,чтобы США против Абрамовича ввели санкции. Европа ввела, а штаты нет.
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14.04.2022 18:00 Відповісти
Кулеба сказав дипломатичною мовою, що Штанмаєр сіськи-масіськи працював на користь кремляді. А як запахло смаженим, на льоту переобувся і хотів скласти компанію чотирьом президентам, які на 100% завжди підтримували Україну. Тобто тупо хотів затесатися між нормальних людей.

Небажання України бачити його на цій зустрічі треба помножити на аналогічне несприйняття фашистської німоти у Польщі, а також у трьох країнах Прибалтики, які криком кричали вже не перший рік, що всі ці північні потоки та інші кремлівські сцьохи вкінці-кінців виллються на голови ох**вших гейропейців.

Якщо говорити про Польщу, то вона взагалі вступила мало не у відкриту конфронтацію з німцями, погрожуючи вийти з їхнього сраного євросоюзу ще у 2021 році. Справа була у тому, що жодна країна Європи не має права нічого зробити в себе без погодження з євросоюзом, першу скрипку в якому грають німці, ставши емітентами спільної валюти, контролерами її використання, застосування і розподілу ресурсів. Такий собі четвертий німецький економічний рейх! З якого, до речі, зі скандалом вийшла та сама Британія, вчасно роздупливши підлість фашистів.

Тому полякам хочеться зібрати весь той євровий паперовий грошовий мотлох і висипати його німцям на поріг, десь біля Гьорліца. Бо саме німаки вигодували того *банутого Голема, який зараз попер своїми потьомкінськими танковими арміями з табуретками замість сидінь механіків-водіїв на Україну. І погрожує війною всім іншим сусідам України.

По-друге, всі тексти для української влади зараз пишуться в Лондоні. І мені, відверто кажучи, подобається, що ми нарешті станемо нормальною країною. Всі домініони Британії живуть, як нормальні люди. Всі тіньові домініони німаків - фашистські диктатури, як і самі німці. Кожен створює країни по своєму образу і подобію, тут нема чого казати.

Німеччина програла. І тепер знову буде плести мереживо своїх фінансових експансій. Та чи дадуть їй знову оволодіти головним кріслом у Кремлі? Думаю, вже ні. Бо саме крісло буде знищене. Знищиться рашка як країна = ослабне німеччина як перманентний розсадник фашизму у світі.
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14.04.2022 16:38 Відповісти
Кулєба сказав дипломатичною мовою, що, якби мправою займалися дипломати, а не клоуни, то такого б не сталося. Нажаль, зовнішніми справами знову опікується завхоз.
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14.04.2022 18:18 Відповісти
Зараз час воєнної дипломатії, на реверанси не розмінюємось. З *************** політиками справ не матимемо.
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14.04.2022 16:39 Відповісти
До самого ***** ви готові бігти на цирлах, щоб заглянути йому в очі.
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14.04.2022 17:14 Відповісти
Мне вообще интересно, хоть один вменяемый человек после начала военных действий зарегистрировался? Почему-то попадаю только на комментарии идиотов.
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14.04.2022 18:04 Відповісти
посто подоляк не дуже контролює якість свого "контингенту",та й довбодятлів у нас чимало...
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14.04.2022 20:32 Відповісти
В наступний раз думайте кого обираєте, тому що з хама не виростити дипломата яким має бути президент. І вибравши мавпу яку будуть показувати по телебаченню у всьому світі, люди зроблять висновок що з зоопарком потрібно вести себе відповідно (триматись осторонь, сміятись і іноді шматок хліба кинути).
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14.04.2022 16:46 Відповісти
Зеленский хочет встечаться с путиным-гитлером и не хочет со Штайнмайером?
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14.04.2022 16:46 Відповісти
Штайнмаєр всю свою політичну кар'єру був на побігеньках у Герхарда Шрьодера, таким собі політичним цуциком на підгавкуванні у босса.
А Шрьодер, як уже цілий світ побачив давно, - куплений з потрохами Кремльом і ФСБ.
Тобто, Штайнмаєр, - маріонетка маріонетки *****. І до кінця року в нього закінчується строк повноважень.
Щоб цей старий *********** був знову обраний у Бундестазі, йому необхідно негайно підправити свою підмочену репутацію. Тому він начебто кається, і рветься до України, щоб похизуватися у компанії поважних європейських політиків-друзів України.
Але, якщо Штайнмаєра знову оберуть у німецькому парламенті, він і надалі буде виконувати інструкції москви, - тільки більш хитро і приховано шкодитиме Україні.
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14.04.2022 19:36 Відповісти
У 1993-1994 роках керував особистим бюро тодішнього прем'єр-міністра Нижньої Саксонії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A8%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80 Герхарда Шредера . З цього часу професійна кар'єра Штайнмаєра тісно переплелася з політичною кар'єрою Герхарда Шредера, довіреною особою якого він був всі сім років правління коаліції https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%94%D0%9F%D0%9D СДП -https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_90/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96 «Зелені» .

У червні 2016 року, під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B7_2014) російсько-української війни та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83 загострення стосунків між країнами Заходу та Росією , розкритикував навчання НАТО поблизу кордону Росії, закликавши активніше вести діалог з Москвою, через що зазнав критики з боку партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Федерального канцлера Німеччини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C Анґели Меркель.

У квітні 2022 року, під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) повномасштабного вторгнення військ росії до України, посол України в Німеччині Андрій Мельник звинуватив Штайнмаєра в тому, що він поділяє ідею Путіна про нібито «відсутність українського народу».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80#cite_note-8 [8] 12 квітня Штайнмаєр хотів приїхати до Києва, але йому було відмовлено прийняти його владою Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80#cite_note-9 [9] .
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14.04.2022 19:40 Відповісти
хай краще ***** формулу малює
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14.04.2022 16:47 Відповісти
Самі напросились. Нема на що ображатись. Німцям треба було думати раніше.
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14.04.2022 16:54 Відповісти
Ну нарешті хтось дорослий в дитсадок зайшов.
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14.04.2022 16:58 Відповісти
Хватит клеветать! Великий полклводец зе сказал, что это не мы и нас там не было.
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14.04.2022 17:01 Відповісти
Може, хоч хтось з тих 73% усвідомить нарешті, що управління державою - це не гундосики з шашликами, тут головою треба думати і вчитися багато...
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14.04.2022 17:10 Відповісти
Може, хоч хтось з тих 73% усвідомить нарешті, що управління державою - це не гундосики з шашликами, тут головою треба думати і вчитися багато...
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14.04.2022 17:10 Відповісти
Вспоминаем:формула Штанмайера появилась в 2015 году от министра иностранных дел Штанмайера, за которым торчали уши восточной комсомсолки Меркель! Так что если покаялся, надо было принять и послушать,польза несомненно была бы,в том числе и после окончания войны!
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14.04.2022 17:40 Відповісти
Не захотел Зеля с куском гавна встречаться и правильно сделал. Никого этот уродец не представляет и никто его не выбирал. Назначенец.
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14.04.2022 17:27 Відповісти
Дуракам закон(Конституция) не писан. Знаешь українське прислівля про мудре телятко?
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14.04.2022 17:39 Відповісти
В ФРН- парламентська республіка. Посада президента має досить обмежені функції. Але і такого рівня візит повинен готуватися службами МЗС обох країн, мати визнчені цілі, а не проводитися експромтом. Мовляв, сусіди їдуть на бенкет, то і я з ними. Наше МЗС зустріч Штайнмайєра не готувало, про що і було повідомлено. ЗМІ не можуть прожити без сенсацій і хайпу, - от і роздмухали майже скандал.
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14.04.2022 17:56 Відповісти
А в України яка республіка?Так чому в України в якій "посада президента має досить обмежені функції"так себе поводить президент?
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14.04.2022 19:05 Відповісти
Что ж тогда твоя зеля, ещё год назад ,с его формулой носилась,как с писаной тобой?)фууу
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14.04.2022 18:04 Відповісти
Кулеба, ты умничка
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14.04.2022 17:34 Відповісти
Зеленський- молодець !все правильно зроби
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14.04.2022 17:38 Відповісти
Так пусть всех уже пошлет -главное же оружие требовать)
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14.04.2022 18:06 Відповісти
Зеленский идиот, о чем Кулеба сейчас мягко заявил.
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14.04.2022 18:07 Відповісти
Вот к Кулебе у меня претензий вообще практически не было за все время его пребывания на должности. Один раз он мне не понравился, когда плясал под дудку Мосейчучки "Запад нагнетает истерию". Но и то там он пытался быть дипломатичным. Молодец, толковый дипломат, умеет сглаживать углы... НО лучше заранее делать так, чтобы этих углов не было. Научите Зеленского думать перед тем, как говорит или не отступать от текста, написанного на бумажке.
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14.04.2022 18:11 Відповісти
Экс-министр иностранных дел https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3457156-klimkin-scitaet-resenie-o-vizite-stajnmajera-cetkim-signalom-k-germanii.html Павел Климкин считает решение о визите федерального президента Германии Франко-Вальтера Штайнмайера в Украину эмоциональным, но верным .
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14.04.2022 18:16 Відповісти
Меркельшу приглашали, а Штангеля не приняли. Хотя оба были друзяками пуйла. Логики ноль. Срочно исправлять. Штангель выбирался всеми немцами и поэтому, какой он не был, обязаны были принять достойно, а не устраивать театральные сцены обиды, тем более тогда, когда Штангель покаялся в своей слепоте. Те, кто надоумил повести себя так с президентом Германии, или полезные идиоты или попросту агенты фсб.
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14.04.2022 18:20 Відповісти
Штангель выбирался всеми немцами
**********
Федеральний президент Німеччини обирається депутатами Бундестагу, а не прямим голосуванням.
Про старого підора Штайнмаєра взагалі б мало хто знав за межами Німеччини, якби не його резонансні ************* погляди. Втім, це цілком очевидно, - адже його буквально за ручку привів у впливові політичні кола Герхард Шрьодер, відомий холуй Кремля.
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14.04.2022 19:53 Відповісти
Если бы политика работала по логике обиженных мальчиков - то после того, как зеля письменно пообещал Байдену САП, а потом не выполнил обещания, сдал ЦРУ в деле вагнеровцев и за три недели до вторжения катил , что Запад нагнетает и мешает мариновать шашлыки - Байден ему после всего этого и игрушечного пистолета не должен был бы давать. Но взрослые так не поступают.
Тот же Штаемайер публично признал свою ошибку. Потому что людям свойственно ошибаться. Всем людям свойственно ошибаться
Внимание вопрос: А какую свою ошибку признал зеленский ? Ну хоть одну ?
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14.04.2022 18:41 Відповісти
він зовсім нічого не признав він навіть перед народом України не вибачився за насмішки над Україною і народом.
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14.04.2022 19:16 Відповісти
скорее всего встречу организовывалии не через мид а через ОП
вот и подключились ермаки всякие и вставили палки в колеса
пусть на уровня мида дипломаты официально подготовят встречку
тогда никакие ермаки и татаровы и прочие не помешают визиту
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14.04.2022 19:13 Відповісти
В саботаже визита Президента Германии принимали участие те же люди что провалили операцию СБУ по задержанию отряда террористов Пригожина. Ермак и Демченко.
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14.04.2022 19:26 Відповісти
Підлизувати важдю у кулебки гарно виходить, усе інше - не дуже...
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14.04.2022 19:39 Відповісти
"Тому я впевнений, що ця ситуація буде врегульована дипломатичними каналами" - Єрмака на дибу, та й буде врегульована.

Юрий Швец:
Отказ Зеленского Штайнмайеру - это было активное мероприятие Кремля и большая потеря для Украины. Зеленскому это посоветовали Ермак и Руслан Демченко. Необходима чистка украинской власти. https://youtu.be/hd7gtl2imgA?t=2147
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14.04.2022 21:41 Відповісти
Тобто страной руководит президент, которым руководят советники....которые дружат с москвичами
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15.04.2022 00:07 Відповісти
Про користь вони тут заговорили. Правильно зробили, що не пустили того дурня. І всі хто ліпить зворотнє, або проросійські, або просто ідіоти за недоліком інфи!
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14.04.2022 22:08 Відповісти
завтра він щось ******* проти королеви Британії,і Бориса ми більше не почуєм,**** вона ж теж нічого не рішає,ганси тільки роздуплились,а якась ******* своє фе показує.а рилом не вийшло воно фе показувати
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14.04.2022 22:39 Відповісти
завтра він щось ******* проти королеви Британії
***********
Якби королева Британії була на підсосі у кремля і робила ************* заяви, - я б теж не захотів би її бачити в Україні.
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14.04.2022 23:14 Відповісти
Зелені дебіли стрелили собі ногу.... в черговий раз... Стадо мавп ....
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15.04.2022 08:43 Відповісти
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