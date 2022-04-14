Кулеба про скандал зі Штайнмаєром: Ситуація непроста, але жодної шкоди для українсько-німецьких відносин не буде
Ситуація у відносинах із Німеччиною через дипломатичний скандал із візитом президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра в Україну "непроста", але шкоди двостороннім відносинам не завдасть.
У цьому висловив упевненість міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання на брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За його словами, у дипломатії "немало моментів", які стосуються форматів візиту та очікуваних результатів.
"І коли цю роботу роблять лише дипломати, ми завжди знаходимо взаємоприйнятні рішення. Коли нюанси якихось робочих процесів потрапляють до ЗМІ або коли там з'являється неперевірена інформація, виникають публічні скандали та емоції, які заважають роботі. Саме таку ситуацію ми зараз маємо з Німеччиною ", – наголосив він.
Кулеба назвав "непростою" ситуацію, яку створило повідомлення в одному з німецьких ресурсів про відмову офіційного Києва прийняти Штайнмаєра в Україні, і висловив жаль з цього приводу.
Глава МЗС наголосив, що "Україна з великою повагою ставиться до Німеччини".
"Ми не завжди у всьому згодні з німецькою політикою, але ми поважаємо Німеччину як державу, як партнера, і для нас абсолютно очевидно, що глава держави, президент ФРН, є одним із символів цієї держави, і ми з такою самою повагою ставимося до інституту федерального президента", – пояснив він.
Друге, додав Кулеба, – "ми не зацікавлені в ескалації, двосторонньому загостренні двосторонніх відносин".
"Тому я впевнений, що ця ситуація буде врегульована дипломатичними каналами, і жодної шкоди для українсько-німецьких відносин не буде. Ми виступаємо за відносини, які будуються на взаємоповазі та, скажу відверто, вибудовуємо нову німецьку політику щодо України з урахуванням нинішніх обставин", – сказав він.
За словами міністра, саме таку оновлену німецьку політику очікують у Києві від уряду ФРН.
Нагадаємо, 4 квітня 2022-го, після більш ніж 40 днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Штайнмаєр визнав, що "припустився помилки" в політиці щодо Росії. Він закликав до трибуналу для Путіна та Лаврова. 13 квітня він хотів приїхати до Києва разом із лідерами країн Балтії та Польщі, але повідомив, що Зеленський відмовився з ним зустрічатися. Український президент заявив, що не отримував звернення від Штайнмаєра про візит і додав, що "ми хочемо бути серед реальних друзів".
Штайнмаєр систематично захищав будівництво російсько-німецького газопроводу Північний потік-2, попри умовляння України та країн східного флангу ЄС/НАТО, що це – геополітична зброя Кремля, завершення якого призведе до колапсу безпеки в Європі. Він також пропонував таке виконання мінських угод щодо Донбасу, яке було співзвучне з кремлівським їх трактуванням.
Будь ласка, зачекайте...
Нехай дипломати залагоджують всі гострі кути в міжнародних відносинах з партнерами це те, що вони повинні добре робити для користі України.
Небажання України бачити його на цій зустрічі треба помножити на аналогічне несприйняття фашистської німоти у Польщі, а також у трьох країнах Прибалтики, які криком кричали вже не перший рік, що всі ці північні потоки та інші кремлівські сцьохи вкінці-кінців виллються на голови ох**вших гейропейців.
Якщо говорити про Польщу, то вона взагалі вступила мало не у відкриту конфронтацію з німцями, погрожуючи вийти з їхнього сраного євросоюзу ще у 2021 році. Справа була у тому, що жодна країна Європи не має права нічого зробити в себе без погодження з євросоюзом, першу скрипку в якому грають німці, ставши емітентами спільної валюти, контролерами її використання, застосування і розподілу ресурсів. Такий собі четвертий німецький економічний рейх! З якого, до речі, зі скандалом вийшла та сама Британія, вчасно роздупливши підлість фашистів.
Тому полякам хочеться зібрати весь той євровий паперовий грошовий мотлох і висипати його німцям на поріг, десь біля Гьорліца. Бо саме німаки вигодували того *банутого Голема, який зараз попер своїми потьомкінськими танковими арміями з табуретками замість сидінь механіків-водіїв на Україну. І погрожує війною всім іншим сусідам України.
По-друге, всі тексти для української влади зараз пишуться в Лондоні. І мені, відверто кажучи, подобається, що ми нарешті станемо нормальною країною. Всі домініони Британії живуть, як нормальні люди. Всі тіньові домініони німаків - фашистські диктатури, як і самі німці. Кожен створює країни по своєму образу і подобію, тут нема чого казати.
Німеччина програла. І тепер знову буде плести мереживо своїх фінансових експансій. Та чи дадуть їй знову оволодіти головним кріслом у Кремлі? Думаю, вже ні. Бо саме крісло буде знищене. Знищиться рашка як країна = ослабне німеччина як перманентний розсадник фашизму у світі.
А Шрьодер, як уже цілий світ побачив давно, - куплений з потрохами Кремльом і ФСБ.
Тобто, Штайнмаєр, - маріонетка маріонетки *****. І до кінця року в нього закінчується строк повноважень.
Щоб цей старий *********** був знову обраний у Бундестазі, йому необхідно негайно підправити свою підмочену репутацію. Тому він начебто кається, і рветься до України, щоб похизуватися у компанії поважних європейських політиків-друзів України.
Але, якщо Штайнмаєра знову оберуть у німецькому парламенті, він і надалі буде виконувати інструкції москви, - тільки більш хитро і приховано шкодитиме Україні.
У червні 2016 року, під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B7_2014) російсько-української війни та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83 загострення стосунків між країнами Заходу та Росією , розкритикував навчання НАТО поблизу кордону Росії, закликавши активніше вести діалог з Москвою, через що зазнав критики з боку партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Федерального канцлера Німеччини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C Анґели Меркель.
У квітні 2022 року, під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) повномасштабного вторгнення військ росії до України, посол України в Німеччині Андрій Мельник звинуватив Штайнмаєра в тому, що він поділяє ідею Путіна про нібито «відсутність українського народу».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80#cite_note-8 [8] 12 квітня Штайнмаєр хотів приїхати до Києва, але йому було відмовлено прийняти його владою Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80#cite_note-9 [9] .
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Федеральний президент Німеччини обирається депутатами Бундестагу, а не прямим голосуванням.
Про старого підора Штайнмаєра взагалі б мало хто знав за межами Німеччини, якби не його резонансні ************* погляди. Втім, це цілком очевидно, - адже його буквально за ручку привів у впливові політичні кола Герхард Шрьодер, відомий холуй Кремля.
Тот же Штаемайер публично признал свою ошибку. Потому что людям свойственно ошибаться. Всем людям свойственно ошибаться
Внимание вопрос: А какую свою ошибку признал зеленский ? Ну хоть одну ?
вот и подключились ермаки всякие и вставили палки в колеса
пусть на уровня мида дипломаты официально подготовят встречку
тогда никакие ермаки и татаровы и прочие не помешают визиту
Юрий Швец:
Отказ Зеленского Штайнмайеру - это было активное мероприятие Кремля и большая потеря для Украины. Зеленскому это посоветовали Ермак и Руслан Демченко. Необходима чистка украинской власти. https://youtu.be/hd7gtl2imgA?t=2147
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Якби королева Британії була на підсосі у кремля і робила ************* заяви, - я б теж не захотів би її бачити в Україні.