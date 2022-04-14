Кулеба про скандал зі Штайнмаєром: Ситуація непроста, але жодної шкоди для українсько-німецьких відносин не буде

Ситуація у відносинах із Німеччиною через дипломатичний скандал із візитом президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра в Україну "непроста", але шкоди двостороннім відносинам не завдасть.

У цьому висловив упевненість міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання на брифінгу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, у дипломатії "немало моментів", які стосуються форматів візиту та очікуваних результатів.

"І коли цю роботу роблять лише дипломати, ми завжди знаходимо взаємоприйнятні рішення. Коли нюанси якихось робочих процесів потрапляють до ЗМІ або коли там з'являється неперевірена інформація, виникають публічні скандали та емоції, які заважають роботі. Саме таку ситуацію ми зараз маємо з Німеччиною ", – наголосив він.

Кулеба назвав "непростою" ситуацію, яку створило повідомлення в одному з німецьких ресурсів про відмову офіційного Києва прийняти Штайнмаєра в Україні, і висловив жаль з цього приводу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ підготувала масштабну кампанію з дезінформації, щоб зірвати постачання зброї до України, - Кулеба

Глава МЗС наголосив, що "Україна з великою повагою ставиться до Німеччини".

"Ми не завжди у всьому згодні з німецькою політикою, але ми поважаємо Німеччину як державу, як партнера, і для нас абсолютно очевидно, що глава держави, президент ФРН, є одним із символів цієї держави, і ми з такою самою повагою ставимося до інституту федерального президента", – пояснив він.

Друге, додав Кулеба, – "ми не зацікавлені в ескалації, двосторонньому загостренні двосторонніх відносин".

"Тому я впевнений, що ця ситуація буде врегульована дипломатичними каналами, і жодної шкоди для українсько-німецьких відносин не буде. Ми виступаємо за відносини, які будуються на взаємоповазі та, скажу відверто, вибудовуємо нову німецьку політику щодо України з урахуванням нинішніх обставин", – сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна зробила дипломатичну помилку, відмовивши Штайнмаєру, - віцеканцлер Німеччини Габек

За словами міністра, саме таку оновлену німецьку політику очікують у Києві від уряду ФРН.

Нагадаємо, 4 квітня 2022-го, після більш ніж 40 днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Штайнмаєр визнав, що "припустився помилки" в політиці щодо Росії. Він закликав до трибуналу для Путіна та Лаврова. 13 квітня він хотів приїхати до Києва разом із лідерами країн Балтії та Польщі, але повідомив, що Зеленський відмовився з ним зустрічатися. Український президент заявив, що не отримував звернення від Штайнмаєра про візит і додав, що "ми хочемо бути серед реальних друзів".



Штайнмаєр систематично захищав будівництво російсько-німецького газопроводу Північний потік-2, попри умовляння України та країн східного флангу ЄС/НАТО, що це – геополітична зброя Кремля, завершення якого призведе до колапсу безпеки в Європі. Він також пропонував таке виконання мінських угод щодо Донбасу, яке було співзвучне з кремлівським їх трактуванням.