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армія рф (16192) безпілотник (3669) ЗСУ (7200)

Бійці 501-го окремого батальйону морської піхоти збили безпілотник "Орлан-10" російських окупантів. ФОТО

Підрозділ 501-го окремого батальйону морської піхоти ЗСУ зміг приземлити російський БПЛА "Орлан-10".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

Бійці 501-го окремого батальйону морської піхоти збили безпілотник Орлан-10 російських окупантів 01

Під час бойового чергування морпіхи помітили БПЛА, який йшов доволі низько, як для такого типу безпілотників, але в досяжності для стрілецької зброї. Можливо закінчувалося паливо або він мав якісь інші проблеми. Морпіхи відпрацювали, після чого БПЛА впав за декілька кілометрів.

Бійці 501-го окремого батальйону морської піхоти збили безпілотник Орлан-10 російських окупантів 02

Одразу до місця падіння висунулася група, яка виявила рашистів, які під прикриттям бронетранспортера намагалися забрати свій безпілотник. Наші військові обійшли ворога з флангів та дали бій.

Бійці 501-го окремого батальйону морської піхоти збили безпілотник Орлан-10 російських окупантів 03

"В результаті двох свинособак поранено, одного з них важко. На жаль, їм вдалося втекти - поки що, але свою пташку вони все ж таки не забрали", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+21
В Берлине неизвестные сожгли машины участников автопробега в поддержку спецоперации России
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14.04.2022 16:24
+11
501-у респект...
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14.04.2022 16:18
+7
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14.04.2022 16:30
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501-у респект...
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14.04.2022 16:18 Відповісти
Лайно на палиці. Але знищувати треба. Бо це - очі артилеристів.
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14.04.2022 16:20 Відповісти
Оно, может, и лайно, но стоит 100 тысяч у.е.. И фотик нормальный "охотнику" достанется(если это тот же аппарат, что разбирали на ютуб))).
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14.04.2022 18:36 Відповісти
крім електронки.там імпорт 100%,тому виробляти нові їм буде важко,саме тому і намагалися забрати виріб..
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14.04.2022 17:17 Відповісти
Да какие же там подручные средства? Там из кацапского только бутылка. Где вы там подручные средства увидели? Это дорогой аппарат. Очень!
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14.04.2022 18:39 Відповісти
Срєпнайа пляшка, бачу, ціла. А фотоапарат кенон не пошкодився?
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14.04.2022 16:22 Відповісти
кенон нада забрать, а остальне в сміття
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14.04.2022 16:24 Відповісти
Більш того, використання кенонів у анало-говнетному військовому непотребі щоразу документувати і надавати японцям
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14.04.2022 16:36 Відповісти
В Берлине неизвестные сожгли машины участников автопробега в поддержку спецоперации России
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14.04.2022 16:24 Відповісти
Доавтопрбегались
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14.04.2022 16:28 Відповісти
50 учасників вертають на парашку. Це лише з одного міста.
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14.04.2022 18:49 Відповісти
Якщо Грузія припинить постачати в московію свій Баржомі, у кацапів зупиниться виробництво безпілотників!!
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14.04.2022 16:28 Відповісти
Ні, цей бак явно був ємністю для технічної рідини, а не для мінеральної води!
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14.04.2022 16:42 Відповісти
Баклажка армейская Контимировской дивизии им.Чапаєва
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14.04.2022 16:30 Відповісти
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14.04.2022 16:30 Відповісти
Очередной е@лан сбили.
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14.04.2022 16:33 Відповісти
хм??переживаю как бы бойцов не наказали!!по факту может оказаться что это,.летающее недоразумение"может оказаться дешевле выпущенных пуль по нему.(сарказм)
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14.04.2022 17:50 Відповісти
Комплекс коштує від 90 до 120 тисяч долларів США, скільки коштує сам безпілотник, я не знаю.
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14.04.2022 18:43 Відповісти
Не-не-не. Это как раз ты озвучил цену за сам беспилотник. Лет 5 назад он стоил 5-7 млн фублей по тому курсу.
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14.04.2022 18:49 Відповісти
Без пляшки орлани не літають. Чудо росіскої техніки.
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14.04.2022 18:50 Відповісти
 
 