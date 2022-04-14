Бійці 501-го окремого батальйону морської піхоти збили безпілотник "Орлан-10" російських окупантів. ФОТО

Підрозділ 501-го окремого батальйону морської піхоти ЗСУ зміг приземлити російський БПЛА "Орлан-10".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

Під час бойового чергування морпіхи помітили БПЛА, який йшов доволі низько, як для такого типу безпілотників, але в досяжності для стрілецької зброї. Можливо закінчувалося паливо або він мав якісь інші проблеми. Морпіхи відпрацювали, після чого БПЛА впав за декілька кілометрів.

Одразу до місця падіння висунулася група, яка виявила рашистів, які під прикриттям бронетранспортера намагалися забрати свій безпілотник. Наші військові обійшли ворога з флангів та дали бій.

"В результаті двох свинособак поранено, одного з них важко. На жаль, їм вдалося втекти - поки що, але свою пташку вони все ж таки не забрали", - йдеться у повідомленні.