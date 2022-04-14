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Росія почала проводити теракти на своїй території, щоб звинуватити Україну, - РНБО

цпд

Спецслужби Росії розпочали реалізацію плану проведення терактів для нагнітання антиукраїнської істерії в РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Так, станом на 14 квітня на російському прикордонному пункті сталося вже декілька "терактів", у вчиненні яких керівництво РФ звинувачує українські диверсійно-розвідувальні групи.

Зокрема, пропагандистські ЗМІ, з посиланням на губернатора Курської області, заявили, що 13 квітня стався обстріл російського прикордонного наряду в Кореневському районі. В повідомленні зазначається, що обстріл відбувся з лісосмуги на українській території.

Читайте також: Путін планує серію терактів на території РФ з подальшим звинуваченням ЗСУ для нагнітання антиукраїнської істерії, - Буданов

Також ФСБ РФ повідомила, що 14 квітня з боку України було обстріляно прикордонний пункт пропуску в Брянській області, внаслідок обстрілу якого було пошкоджено два автомобілі, ніхто не постраждав.

Раніше Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджував про наміри ворога щодо вчинення серії терористичних актів на російському прикордонні для консолідації росіян проти українців.
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Топ коментарі
+54
На "Курске" утонуло 118 моряков. Здесь, возможно, не менее 300.
Представьте, что сегодня творится в Севастополе, где проживает большинство семей офицеров корабля.
До материковой россии ещё не дошло.
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14.04.2022 16:52
+50
більше мертвих та поранених кацапів - краще всьому світу
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14.04.2022 16:51
+45
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14.04.2022 16:54
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Плешивое 3/14дрило впало в детство?
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14.04.2022 18:46 Відповісти
Підказка, починати треба з кремля.
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14.04.2022 19:02 Відповісти
и что... данилов - он же даже на вид не горилла... там мозгов даже рядом с телом не было... что оно молвит... лучше бы молчал...
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14.04.2022 19:14 Відповісти
Рязанский сахар.
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14.04.2022 19:40 Відповісти
Ну хоч хтось мочить кацапню на її території
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14.04.2022 19:41 Відповісти
Чим більше,тим краще.А слабо ******* крилатою ракетою по Кремлю і сказати що це ЗСУ?Ми б підтвердили
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14.04.2022 20:51 Відповісти
Щось пізнувато вони всрались із провокаціями. Хто ж тепер повірить. Та ще й якось маштаб не вражає. Мабуть їм вже час бомбити Воронеж. І щоб як Маріуполь
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14.04.2022 21:11 Відповісти
фсбушники, взорвите кремль и можете валить на меня, я отвечу
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14.04.2022 21:28 Відповісти
Фиолетово. Жалко токо, шо без жертв. Хай там кацапы все подохнут
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14.04.2022 21:56 Відповісти
Кацапи самі себе мочать , а нам там нічого робити !
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14.04.2022 22:21 Відповісти
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14.04.2022 22:49 Відповісти
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