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Денісова (883) зґвалтування (377) Київська область (3806)

Зґвалтування жінок на Київщині було масовим, десятки потерпілих звертаються по допомогу, - Денісова

насильство,згвалтування

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що є всі підстави говорити, що випадки зґвалтувань на захоплених військами РФ територіях мали масовий характер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я розповідала про 25 жінок, яких утримували у підвалі в Бучі з 14 до 24 років. Зараз дев’ять вагітні", - зазначила вона.

За словами Денісової, жінки, які зазнали сексуального насильства від ворожих солдатів, після отримання допомоги роз’їжджаються і дізнаються про вагітність уже за кордоном, де отримують прихисток як біженці.

"Ми знаємо один випадок у Польщі, де уже заборонені маніпуляції. Там це питання (аборт. - Ред.) вирішують правозахисні організації. Дуже важко жінці думати про те, що вона буде народжувати дитину від агресора, який так з нею вчинив", - додала омбудсмен.

Також, додала вона, більшість зґвалтованих жінок не хочуть про це розповідати, тому наразі відома лише частина таких злочинів. І, хоча точну кількість зґвалтувань, які сталися на даний час, назвати не можливо, Денісова стверджує, що є підстави говорити, що ці злочини є масовими.

Денісова розповіла, що частина історій надходить від постраждалих жінок, а про частину відомо від психологів, до яких телефонують жертви насильства.

Також дивіться: Дружина окупанта - чоловікові: "Ты давай там, украинских баб насилуй. Понятно? Главное – предохраняйся". АУДIО

Автор: 
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Топ коментарі
+17
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14.04.2022 18:12
+11
Бачили як в Естонії дівчата підтримали наших жінок перед посольством підарашників.
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14.04.2022 18:11
+7
Шановні наші жінки та дівчата! Якщо ви постраждали від нелюдів-знайдіть у собі сили і надайте свідчення ! Це допоможе покарати не лише тварюк,але й весь лаптєрейх.НЕ треба соромитись,будь ласка,бо не ваша в цьому провина. Нікому з притомних людей-а їх переважна більшість, і на думку не спаде соромити вас,бо ви-наші НАЙКРАЩІ І НАЙКОХАНІШІ. Ми обов'язково помстимося!
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14.04.2022 18:39
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Бачили як в Естонії дівчата підтримали наших жінок перед посольством підарашників.
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14.04.2022 18:11 Відповісти
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14.04.2022 18:12 Відповісти
це все хірня, хай зброю дають!!!
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14.04.2022 18:12 Відповісти
Щоби зброї було більше, на політиків мають тиснути їх виборці. Які починають це робити у відповідь на подібні акції. Самі дівчата, що вийшли до посольства, зброю вам надати не можуть.
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14.04.2022 18:22 Відповісти
саме так це працює в демократичному світі,політики там обираються виборцями і ті зважають на настрої суспільства на відміну від закритих авторитарних суспільств де вирішує верхівка.
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14.04.2022 18:32 Відповісти
Розповідали, що гвалтували двомісячну дівчинку зубною щіткою.
Уявляєте...
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14.04.2022 18:17 Відповісти
Вам, здається, було б комфортно на московії. Невже ви розділяєте їх смаки?
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14.04.2022 18:24 Відповісти
им не привыкать, будут похрюкивать от удовольствия
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14.04.2022 18:24 Відповісти
Ти мабуть сам ще той хряк. І тому в тебе свинячі асоціації.
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14.04.2022 18:30 Відповісти
Психічно здорова особа не здатна прийняти таку пропозицію. Мені Вас навіть шкода - можливо жінки не любили а грошей на "подруг" не вистачало...
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14.04.2022 18:27 Відповісти
ти придурок? гвалтують і вбивають расіяни, а не расіян
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14.04.2022 18:30 Відповісти
Шановні наші жінки та дівчата! Якщо ви постраждали від нелюдів-знайдіть у собі сили і надайте свідчення ! Це допоможе покарати не лише тварюк,але й весь лаптєрейх.НЕ треба соромитись,будь ласка,бо не ваша в цьому провина. Нікому з притомних людей-а їх переважна більшість, і на думку не спаде соромити вас,бо ви-наші НАЙКРАЩІ І НАЙКОХАНІШІ. Ми обов'язково помстимося!
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14.04.2022 18:39 Відповісти
так пусть делают аборт
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14.04.2022 19:24 Відповісти
В Польше закон не позволяет. Надо ехать делать в другую страну.
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14.04.2022 20:47 Відповісти
поляки сдурели по этому вопросу
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15.04.2022 00:49 Відповісти
 
 