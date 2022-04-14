УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5451 відвідувач онлайн
Новини Війна
21 906 11
80 окрема десантно-штурмова бригада (150) Десантно-штурмові війська (200)

Львівські десантники звільнили від окупації декілька населених пунктів на півдні України. ФОТО

Підрозділами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ була проведена операція щодо знищення сил армії РФ, в результаті якої звільнили від окупації декілька населених пунктів на півдні України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бригади.

Львівські десантники звільнили від окупації декілька населених пунктів на півдні України 01

Зазначається, що завчасно були проведенні необхідні заходи для виявлення та подавлення вогнем пунктів управління, вогневих засобів та інших важливих об’єктів противника. Після цього, штурмовими підрозділами була проведені наступальні дії.

Львівські десантники звільнили від окупації декілька населених пунктів на півдні України 02

"Отримавши значні втрати, російські окупанти були деморалізовані та почали відступати, залишаючи зайняті позиції. В результаті львівські десантники звільнили від окупації декілька українських населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Львівські десантники звільнили від окупації декілька населених пунктів на півдні України 03

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Львівські десантники збили чергову ворожу ракету. ФОТО

Львівські десантники звільнили від окупації декілька населених пунктів на півдні України 04

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+50
Львівські Леви
показати весь коментар
14.04.2022 18:18
+38
80-й черговий респект...
показати весь коментар
14.04.2022 18:19
+24
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показати весь коментар
14.04.2022 18:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Львівські Леви
показати весь коментар
14.04.2022 18:18 Відповісти
80-й черговий респект...
показати весь коментар
14.04.2022 18:19 Відповісти
Отличная работа, парни.
показати весь коментар
14.04.2022 18:19 Відповісти
а хтось в теробороні Ужгорода і Львова з перепічкою змагається. хто кого
показати весь коментар
14.04.2022 18:20 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
показати весь коментар
14.04.2022 18:21 Відповісти
Молодці хлопці!
Можливо, гармати ще можна буде відремонтувати!
показати весь коментар
14.04.2022 18:25 Відповісти
Відмінно!
показати весь коментар
14.04.2022 18:30 Відповісти
Бандерівці прийдуть, порядок наведуть
показати весь коментар
14.04.2022 18:30 Відповісти
Чудова робота хлопці !!!
показати весь коментар
14.04.2022 18:30 Відповісти
Слава нашим Воїнам!!!
показати весь коментар
14.04.2022 18:37 Відповісти
Львів'янам повага від Одеси!

Слава Україні!
показати весь коментар
14.04.2022 19:48 Відповісти
 
 